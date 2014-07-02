Vícenásobné trysky

Kärcher Trojité trysky

Trojité trysky

NA NABÍDKU
Kärcher Trojitá tryska, Toucheless (bezdotykové přepínatelná)

Trojitá tryska, Toucheless (bezdotykové přepínatelná)

NA NABÍDKU
Kärcher Úhlová Vario tryska 0°-90°

Úhlová Vario tryska 0°-90°

NA NABÍDKU