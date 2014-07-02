Vysokotlaké hadice

Kärcher Standard

Standard

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Kärcher Standard s oboustranným šroubením

Standard s oboustranným šroubením

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Kärcher Longlife 400

Longlife 400

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Kärcher Longlife 400 s oboustranným šroubením

Longlife 400 s oboustranným šroubením

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Kärcher Provedení pro potravinářství

Provedení pro potravinářství

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Kärcher Provedení pro potravinářství s oboustranným šroubením

Provedení pro potravinářství s oboustranným šroubením

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Kärcher Longlife-provedení pro potravinářství

Longlife-provedení pro potravinářství

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Kärcher Longlife-provedení pro potravinářství s oboustranným šroubením

Longlife-provedení pro potravinářství s oboustranným šroubením

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Kärcher Speciální hadice

Speciální hadice

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Kärcher Ultra Guard

Ultra Guard

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Kärcher Classic

Classic

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Kärcher Inaktiv

Inaktiv

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