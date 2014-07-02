Vysokotlaké pistole

Kärcher Ruční stříkací pistole

Ruční stříkací pistole

NA NABÍDKU
Kärcher Easy-Press VT-pistole s redukcí přídržné síly (patent Kärcher)

Easy-Press VT-pistole s redukcí přídržné síly (patent Kärcher)

NA NABÍDKU
Kärcher Servo control

Servo control

NA NABÍDKU