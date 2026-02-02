Zařízení pro otryskávání suchým ledem IB 10/8 L2P
IB 10/8 L2P je první zařízení na tryskání suchého ledu na světě s integrovanou produkcí suchého ledu z kapalného CO₂. Perfektní pro krátkodobé čištění bez složité logistiky.
Spontánní čisticí práce se zařízením na tryskání suchého ledu při údržbě strojů nebo vozidel, při čištění ve výrobním procesu nebo při úpravě vozidla byly až dosud nemyslitelné, protože logistika suchého ledu byla pro krátkodobé aplikace příliš nákladná. To je nyní možné u IB 10/8 L2P, prvního zařízení na tryskání suchéým ledem na světě s integrovanou výrobou suchého ledu z kapalného CO₂. Díky inovativnímu postupu se pelety suchého ledu vyrábějí v případě potřeby z kapalného CO₂ - L2P znamená „Liquid-to-Pellet“. Protože kapalný CO lze skladovat v plynových lahvích prakticky neomezeně dlouho, je zabráněno obvyklé časově náročné logistice suchého ledu. Velmi nízká spotřeba stlačeného vzduchu stroje také významně snižuje požadavky na infrastrukturu. Zároveň jsou plně zachovány výhody technologie suchého ledu Kärcher. IB 10/8 L2P čistí velmi šetrně - také na složité kontury, jako jsou drážky, ložiska nebo drážky, a to i v případě silného znečištění. Spolehlivě se vyhnete zbytkům abraziva.
Charakteristické znaky a výhody
Ergonomická tryskací pistoleRychlá a snadná výměna trysek díky rychlospojkám. S integrovaným osvětlením. Spínač zapnutí / vypnutí ledu přímo na spouštěcí pistoli.
Intuitivní a jednoduchá obsluhaTlak trysky, provozní hodiny, servisní doba zobrazená na displeji. Množství suchého ledu lze nastavit pomocí tlačítka. Integrované zobrazení stavu a asistenční systémy, např. pro monitorování tlaku.
Bezpečné tryskání suchým ledemCO₂ je vypouštěn pomocí výfukové hadice. Bezpečné zacházení, žádný kontakt s peletami suchého ledu. Samouzamykatelná spoušť pistole.
Kompaktní a mobilní design
- Kola a rukojeti umožňují mobilitu a bezpečnou přepravu.
- Možnost samostatného uložení pro všechny komponenty.
Specifikace
Technické údaje
|Příkon (kW)
|1
|Kryt/rám
|Plastové rotační tělo
|Testováno (kým) dle
|CE
|Délka kabelu (m)
|5,5
|Tlak vzduchu (bar/MPa)
|0,7 - 10 / 0,07 - 1
|Kvalita vzduchu
|Suchý a bez oleje
|Objem vzduchu (m³/min)
|0,07 - 0,8
|Hladina hluku (dB(A))
|95
|Pelety suchého ledu (průměr) (mm)
|2,5
|Spotřeba suchého ledu (kg/h)
|2 - 8
|Spotřeba kapalného CO2 (kg/h)
|20 - 60
|Počet fází (Ph)
|1
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Napětí (V)
|220 - 230
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|92
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|103,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|870 x 450 x 970
Obsah balení
- Plochá tryska, krátká
- Tryskací hadice, s elektrickým řízením a rychlospojkou
- Tryskací pistole (ergonomická a bezpečná)
Vybavení
- Spínač "jen vzduch" nebo "led a vzduch" na pistoli
- Elektronické řízení
Videa
Oblasti použití
- Pro čištění strojů, dílů motoru, forem a těsnicích ploch
- K čištění rozvaděčů, elektrických komponentů a ovládacích prvků
- K čištění čalounění a textilu
- K čištění zahradního nářadí a robotických sekaček na trávu