Extraktor Puzzi 10/2 Adv
S kobercovou hubicí 240 mm, dávkováním odpěňovače, úložným prostorem pro detergent a standardním připojením pro kartáč PW Power – extraktor Puzzi 10/2 Adv pro vysoký plošný výkon.
Extraktor 10/2 Adv nabízí vynikající sací výkon a zároveň hygienické výsledky čištění a zajišťuje rychlé opětovné použití textilních povrchů. Za tímto účelem extraktor vstříkne čisticí roztok hluboko do textilních vláken a poté jej spolu s uvolněnými nečistotami odsaje, což je ideální pro čištění koberců a dalších textilních povrchů. S pomocí volitelně dostupného kartáče PW 30/1 a jeho rotujícího válce se zvyšuje plošný výkon a zesiluje čisticí účinnost. Vestavěné dávkování odpěňovače zabraňuje nadměrnému pěnění v nádrži na špinavou vodu, zejména při proplachování šamponovaných koberců. Robustní konstrukce Puzzi 10/2 Adv zajišťuje dlouhou životnost a vysokou hospodárnost – ideální pro v hotelnictví a pohostinství. Víko spotřebiče a podlahová hubice jsou průhledné pro lepší přehled o špinavé vodě. Součástí dodávky je: podlahová hubice na koberce o průměru 240 mm, přípojka pro kartáč PW 30/1, úložný prostor pro tablety RM, ergonomická rukojeť pro přenášení a hák na kabel.
Charakteristické znaky a výhody
Vynikající výkon čištění
- Dokonalé čištění textilních povrchů do hloubky vláken.
- Rychlé schnutí znamená, že povrchy lze rychle znovu použít díky vynikajícímu výkonu zpětného sání.
- Vynikající výsledek čištění s viditelným efektem před a po.
Profesionální kvalita: mimořádně robustní a odolný
- Účinné čerpadlo s dlouhou životností.
- Výkonná turbína s vynikajícím výkonem zpětného sání.
Kompletní sada příslušenství pro čištění koberců
- Flexibilní sací břit pro optimální úhel sání a dokonalé výsledky sušení.
- Podlahová hubice o šířce 240 mm s integrovanou odsávací trubicí.
- Ergonomický obouruční úchop pro extra pohodlí uživatele.
Integrované připojení pro kartáč PW 30/1
- Výkonný kartáč zajišťuje vyšší plošný výkon.
- Rotační válečkový kartáč pro narovnání kobercových vláken.
- Hloubkovější čištění koberců a textilních podlahových krytin.
Vyjímatelný kontejner 2 v 1
- Rychlé a snadné plnění nádrže na čistou vodu.
- Pohodlné a jednoduché odstranění špinavé vody.
Snadné ovládání díky dvěma velkým tlačítkům
- Není třeba se ohýbat: spínač pro zapnutí/vypnutí lze přepínat nohou pro rychlost a snadné použití.
- Rychlá 1-kroková metoda: kombinované stříkání a vysávání v jednom kroku
- 2-kroková metoda: Nastříkejte na vlákna a nechte vsáknout – poté vysajte.
Vestavěné dávkování odpěňovače
- Ideální pro oplachování šamponovaných koberců a textilních podlahových krytin.
- Zabraňuje nadměrnému pěnění v nádrži na špinavou vodu.
Vestavěný úložný prostor pro tablety čisticího prostředku
- Tablety jsou vždy po ruce a chráněny před vlhkostí.
- Bezpečné skladování i během přepravy.
- Umožňuje dávkování dle potřeby.
Hák na kabel
- Pro bezpečné uložení napájecího kabelu.
- Praktická ochrana kabelů
- Vysavač lze velmi snadno a pohodlně přepravovat a uložit.
Integrované uložení příslušenství
- Integrovaný držák sací trubice s podlahovou hubicí v rukojeti.
- Snadná a pohodlná přeprava a skladování.
Specifikace
Technické údaje
|Max. plošný výkon (m²/h)
|30 - 45
|Množství vzduchu (l/s)
|74
|Podtlak (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Úroveň nástřiku (l/min)
|2
|Nástřikový tlak (bar)
|2
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|10 / 9
|Výkon turbíny (W)
|1250
|Výkon čerpadla (W)
|80
|Napětí (V)
|220 - 240
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|11,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|16,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|705 x 320 x 435
Obsah balení
- Zásuvka pro Power - mycí hlavu: PW 30/1
- Čisticí prostředek: RM 760 tablety, 2 Kusy
- Nástřiková sací hadice: 2.5 m
- Úložný prostor pro RM tablety
- Hák na kabel
- Podlahová hubice: 240 mm
- Nástřiková/sací pistole
- Rukojeť pro stříkací/sací hubici
- odnímatelná nádoba 2 v 1 na čerstvou/špinavou vodu
- Nástřiková/sací trubice: 1 Kusy
Vybavení
- Integrovaný úložný prostor pro příslušenství pro hubici na čalounění/štěrbinovou hubici
- Tryska: Podlahová hubice, žluté barvy.
Videa
Oblasti použití
- Pro čištění koberců a textilních podlahových krytin do hloubky vláken
- Pro čištění a cílené odstraňování skvrn na kobercích
- Pro cílené čištění menších kobercových ploch do hloubky vláken
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly Puzzi 10/2 Adv
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.