Extraktor Puzzi 10/2 Adv

S kobercovou hubicí 240 mm, dávkováním odpěňovače, úložným prostorem pro detergent a standardním připojením pro kartáč PW Power – extraktor Puzzi 10/2 Adv pro vysoký plošný výkon.

Extraktor 10/2 Adv nabízí vynikající sací výkon a zároveň hygienické výsledky čištění a zajišťuje rychlé opětovné použití textilních povrchů. Za tímto účelem extraktor vstříkne čisticí roztok hluboko do textilních vláken a poté jej spolu s uvolněnými nečistotami odsaje, což je ideální pro čištění koberců a dalších textilních povrchů. S pomocí volitelně dostupného kartáče PW 30/1 a jeho rotujícího válce se zvyšuje plošný výkon a zesiluje čisticí účinnost. Vestavěné dávkování odpěňovače zabraňuje nadměrnému pěnění v nádrži na špinavou vodu, zejména při proplachování šamponovaných koberců. Robustní konstrukce Puzzi 10/2 Adv zajišťuje dlouhou životnost a vysokou hospodárnost – ideální pro v hotelnictví a pohostinství. Víko spotřebiče a podlahová hubice jsou průhledné pro lepší přehled o špinavé vodě. Součástí dodávky je: podlahová hubice na koberce o průměru 240 mm, přípojka pro kartáč PW 30/1, úložný prostor pro tablety RM, ergonomická rukojeť pro přenášení a hák na kabel.

Charakteristické znaky a výhody
Vynikající výkon čištění
  • Dokonalé čištění textilních povrchů do hloubky vláken.
  • Rychlé schnutí znamená, že povrchy lze rychle znovu použít díky vynikajícímu výkonu zpětného sání.
  • Vynikající výsledek čištění s viditelným efektem před a po.
Profesionální kvalita: mimořádně robustní a odolný
  • Účinné čerpadlo s dlouhou životností.
  • Výkonná turbína s vynikajícím výkonem zpětného sání.
Kompletní sada příslušenství pro čištění koberců
  • Flexibilní sací břit pro optimální úhel sání a dokonalé výsledky sušení.
  • Podlahová hubice o šířce 240 mm s integrovanou odsávací trubicí.
  • Ergonomický obouruční úchop pro extra pohodlí uživatele.
Integrované připojení pro kartáč PW 30/1
  • Výkonný kartáč zajišťuje vyšší plošný výkon.
  • Rotační válečkový kartáč pro narovnání kobercových vláken.
  • Hloubkovější čištění koberců a textilních podlahových krytin.
Vyjímatelný kontejner 2 v 1
  • Rychlé a snadné plnění nádrže na čistou vodu.
  • Pohodlné a jednoduché odstranění špinavé vody.
Snadné ovládání díky dvěma velkým tlačítkům
  • Není třeba se ohýbat: spínač pro zapnutí/vypnutí lze přepínat nohou pro rychlost a snadné použití.
  • Rychlá 1-kroková metoda: kombinované stříkání a vysávání v jednom kroku
  • 2-kroková metoda: Nastříkejte na vlákna a nechte vsáknout – poté vysajte.
Vestavěné dávkování odpěňovače
  • Ideální pro oplachování šamponovaných koberců a textilních podlahových krytin.
  • Zabraňuje nadměrnému pěnění v nádrži na špinavou vodu.
Vestavěný úložný prostor pro tablety čisticího prostředku
  • Tablety jsou vždy po ruce a chráněny před vlhkostí.
  • Bezpečné skladování i během přepravy.
  • Umožňuje dávkování dle potřeby.
Hák na kabel
  • Pro bezpečné uložení napájecího kabelu.
  • Praktická ochrana kabelů
  • Vysavač lze velmi snadno a pohodlně přepravovat a uložit.
Integrované uložení příslušenství
  • Integrovaný držák sací trubice s podlahovou hubicí v rukojeti.
  • Snadná a pohodlná přeprava a skladování.
Specifikace

Technické údaje

Max. plošný výkon (m²/h) 30 - 45
Množství vzduchu (l/s) 74
Podtlak (mbar/kPa) 254 / 25,4
Úroveň nástřiku (l/min) 2
Nástřikový tlak (bar) 2
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 10 / 9
Výkon turbíny (W) 1250
Výkon čerpadla (W) 80
Napětí (V) 220 - 240
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 11,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 16,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 705 x 320 x 435

Obsah balení

  • Zásuvka pro Power - mycí hlavu: PW 30/1
  • Čisticí prostředek: RM 760 tablety, 2 Kusy
  • Nástřiková sací hadice: 2.5 m
  • Úložný prostor pro RM tablety
  • Hák na kabel
  • Podlahová hubice: 240 mm
  • Nástřiková/sací pistole
  • Rukojeť pro stříkací/sací hubici
  • odnímatelná nádoba 2 v 1 na čerstvou/špinavou vodu
  • Nástřiková/sací trubice: 1 Kusy

Vybavení

  • Integrovaný úložný prostor pro příslušenství pro hubici na čalounění/štěrbinovou hubici
  • Tryska: Podlahová hubice, žluté barvy.

Oblasti použití
  • Pro čištění koberců a textilních podlahových krytin do hloubky vláken
  • Pro čištění a cílené odstraňování skvrn na kobercích
  • Pro cílené čištění menších kobercových ploch do hloubky vláken
Náhradní díly Puzzi 10/2 Adv

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.