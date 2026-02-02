Odstraňovač stop po pneumatikách a otěru RM 776, 20l
Vysoce aktivní speciální čistič pro odstranění stop po otěru gumy a provozu vysokozdvižných vozíků. Účinný také pro odstranění silných nečistot z olejů a sazí a polymerových a voskových povlaků. Účinně odstraní zbytky lepicí pásky.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|20
|Jednotka balení (Kusy)
|1
|Hodnota pH
|13
|Hmotnost (kg)
|21,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|22,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|280 x 240 x 430
Vlastnosti
- Účinný speciální čistič k odstraňování stop po pneumatikách a oděru
- Odstraní stopy po otěru gumy a provozu přepravních vozíků
- Rozpouští i ty nejsilnější nečistoty z olejů, tuků, téru, sazí a mouru
- Odstraňuje voskové a polymerové povlaky
- Odstraňuje účinně zbytky po lepicí pásce
- Použitelný i pro závěrečný úklid na stavbách
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- Signální slovo Nebezpečí
- H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
- H290 Může být korozivní pro kovy.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P405 Skladujte uzamčené.
- P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Oblasti použití
- Čištění podlahy