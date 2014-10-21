Professional
Vysoký tlak
Přednosti jsou přesvědčivé: rychlejší a lepší čištění při nižší spotřebě energie a menším zatížení odpadních vod. Čisticí a ošetřovací prostředky Kärcher zabezpečují skvostné výsledky v průmyslu, řemeslech a potravinářství. Vysokotlaké čističe a čisticí prostředky jsou navíc vzájemně dokonale sladěné.
Povrch
Všechny produkty Kärcher pro ruční čištění jsou vyvinuty speciálně podle požadavků poskytovatelů čisticích a úklidových služeb. Odstraňují spolehlivě a rychle všechny typické nečistoty, aniž by poškozovaly povrch. Samotný výkon z hlediska čištění dnes již neuspokojuje profesionální nároky firem poskytujících čisticí a úklidové služby ani požadavky správců budov. Zvolené prostředky musejí nabízet mnohem více: příjemnou vůni, odpovídající šetrnost vůči životnímu prostředí, spolehlivé dávkování koncentrátů a snadnou manipulaci, resp. dobrou ergonomii lahví.
Podlaha
Čisticí prostředky firmy Kärcher FloorPro mají vysoký stupeň účinnosti a pomohou Vám vykonávat práci snadněji, rychleji a pohodlněji. Tak dosáhnete s menším vynaložením síly vyššího výkonu čištění za kratší dobu. Kärcher nabízí komplexní čisticí systém, ve kterém jsou stroje, příslušenství a čisticí prostředky navzájem perfektně sladěné. Tím zajišťují optimální ochranu čisticích strojů a ochrání čištěný povrch.
Koberec
Řada CarpetPro šetrným a úsporným způsobem čistí a pečuje o textilní povrchy. Inovativní systém zkracuje doby čištění a schnutí, předchází brzkému opětovnému znečištění a šetří tak nejen ošetřované plochy, ale také životní prostředí a rozpočtové náklady. Nové produkty řady CarpetPro jsou založeny na technologii iCapsol, díky které se nečistoty obalí a vážou na čisticí prostředek. Vymývání koberce již není nezbytné, neboť obalené zbytky nečistot se jednoduše vysají při následném údržbovém čištění. Koberec je během krátké doby opět suchý a pochůzný.
Součásti
V průmyslové výrobě je třeba každý den vyčistit miliony dílů v rámci přípravy na povrchovou úpravu nebo finální montáž. Požadavky na účinek čištění, povrchovou ochranu a nepřítomnost zbytků nečistot jsou v této oblasti extrémně přísné. Firma Kärcher vyvinula pro tento účel speciální, vysoce účinné čisticí prostředky, které v klasických zařízeních na čištění dílů a rovněž v zařízeních na čištění dílů Kärcher Bio dosahují velmi přesvědčivých výsledků. Díky tomu byla zařízení firmy Kärcher Bio, konkrétně PC Bio 100 a PC Bio 200 vyznamenána oceněním „Automechanika Award“. Veškeré prostředky Kärcher na čištění dílů neobsahují nittrilotriacetát (NTA) ani rozpouštědla (bez těkavých organických látek -VOC).
Voda
K zajištění trvale bezporuchového provozu zařízení a dobrého výsledku úpravy vody nabízí firma Kärcher vhodné chemikálie. Produkty se skvěle osvědčily při dlouholetém provozu a jsou optimalizované pro příslušné použití a příslušný typ zařízení.
Vozidlo
Naše čisticí prostředky jsou plně účinné při každé tvrdosti vody a přesně přizpůsobené pro mycí linky Kärcher. Speciální příměsi chrání díly vedoucí vodu před korozí. Veškeré produkty ASF jsou díky patentovaným recepturám zajišťujícím jejich rychlé odbourávání zvlášť šetrné vůči životnímu prostředí.
Nádrž / kontejner
Pro profesionální čištění nádrží a nádob platí zvláštní předpisy a požadavky. Novou řadou Kärcher TankPro, která byla optimálně vyvinuta pro tuto technologii zařízení, nabízíme perfektní řešení pro všechny požadavky čištění. Nic pro nás není dost obtížné – prostřednictvím produktů TankPro poskytujeme každému zákazníkovi optimálně upravené, individuální řešení jeho potřeb. Všechny produkty jsou vysoce koncentrované, a tedy mimořádně vydatné a hospodárné. Jsme si vědomi naší odpovědnosti vůči člověku, stroji a životnímu prostředí, a i přes maximální kvalitu nepoužíváme látky škodlivé pro životní prostředí a zdraví.
Sanitární povrchy
Svěží vůně; gelové složení pro lepší přilnavost; chrání materiály a šetří životní prostředí; každodenní čištění; odstraňuje vodní kámen, nečistoty a zbytky mastnoty; např. na toalety, pisoáry; některé produkty i biologicky odbouratelné; dezodorující a antibakteriální.
Ostatní příslušenství pro čisticí stroje
Naše příslušenství je ideální pro přesné a efektivní stáčení, dávkování a nanášení čisticích prostředků a umožňuje rychlou a ergonomickou práci.