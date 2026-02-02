Podlahový mycí stroj KIRA BD 200

KIRA BD 200 účinně čistí velké plochy. S diskovými kartáči ideálními pro hladké a citlivé podlahy - inteligentní, efektivní a výkonný při každém použití.

KIRA BD 200 je inteligentní, plně autonomní podlahový mycí stroj s osvědčenou konstrukcí diskových kartáčů - ideální pro hladké, choulostivé a lesklé podlahy. Díky velké pracovní šířce, vysoké rychlosti jízdy a odolným kartáčům dosahuje vysokého plošného výkonu, a přitom je při provozu mimořádně tichý. Jedná se o všestrannou volbu s možností výběru různých disků a kartáčů, včetně diamantových padů pro vytvoření nebo udržení lesklého povrchu. Výkonný multisenzorový systém s 360° viditelností do všech stran zajišťuje spolehlivou navigaci a rozpozná i hrany/okraje a skleněné povrchy. Pro maximální autonomii je jako volitelné příslušenství k dispozici dokovací stanice - ta se automaticky postará o doplňování čerstvé vody, vyprazdňování špinavé vody a nabíjení baterie. Pomocí flexibilní funkce kalendáře lze předem naplánovat a přizpůsobit úklidové úkoly podle potřeby. KIRA BD 200 může pracovat zcela autonomně nebo může být manuálně řízena jako stroj s posedem a pojezdem. Je neustále připojen prostřednictvím aplikace KIRA Equipment Management a aplikace KIRA Robots.

Charakteristické znaky a výhody
Podlahový mycí stroj KIRA BD 200: Dokovací stanice (volitelné)
Umožňuje plně autonomní provoz. Zdroje může robot autonomně doplňovat (doplňování čerstvé vody, vypouštění špinavé vody, oplachování nádrže, nabíjení baterie). Volitelné příslušenství, autonomní stroj lze provozovat i bez dokovací stanice.
Podlahový mycí stroj KIRA BD 200: Rozpoznání překážek
Spolehlivě detekuje neznámé překážky. Nezávisle plánuje alternativní trasy. Autonomní jízdní manévry na vyžádání.
Podlahový mycí stroj KIRA BD 200: Možnosti připojení k infrastruktuře
KIRA BD 200 lze bez problémů integruje do stávající infrastruktury. Připojení VDA 5050 umožňují efektivní a flexibilní spolupráci s dalšími systémy a stroji pro vysoký stupeň automatizace a optimalizace procesu. Volitelné příslušenství, autonomní stroj lze provozovat i bez dokovací stanice.
Osvědčená konstrukce diskových kartáčů
  • Mimořádně výkonné a zároveň šetrné čištění hladkých a choulostivých povrchů.
  • Nízké opotřebení kartáčů.
  • Široký výběr různých kartáčů a padů, včetně diamantových padů, které lze použít k dosažení/udržení lesklého povrchu.
Spolehlivá navigace díky multisenzorovému systému
  • Výkonné senzory a 360° viditelnost do všech stran.
  • Spolehlivá detekce okrajů/hran a skel.
  • Sledování bočních prostor pomocí senzorů.
Certifikace bezpečnosti pro provoz veřejnosti
  • Bezpečná a bezkontaktní detekce překážek, možných pádů a osob.
  • Bezpečnost certifikována podle CSA_22.2 č. 336-17 a IEC 63327.
  • Vhodný pro provoz s pohybem veřejnosti.
Široká škála možností použití
  • Lze ovládat autonomně nebo manuálně.
  • Umožňuje ruční bodové čištění.
  • Umožňuje nastavení několika uživatelských profilů s jednotlivými úrovněmi oprávnění.
Konektivita
  • Přímý přístup k aplikaci KIRA Equipment Management a aplikaci KIRA Robots.
  • Odesílá oznámení a zprávy o stavu do mobilních zařízení.
  • Obsahuje zprávy o čištění, stavu stroje, poruchách a další.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Baterie
Jmenovitý příkon (W) 2250
Výkon trakčního motoru (W) 1300
Výkon turbíny (W) 552
Výkon motoru kartáčů (W) 1200
Pracovní šířka kartáčů (mm) 900
Přítlak kartáčů (g/cm²) 29
Počet otáček kartáčů (rpm) 177
Pracovní šířka sání (mm) 1100
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 200 / 200
Nádržka na čisticí prostředky (l) 10
Teoretický plošný výkon, autonomní (m²/h) max. 4860
Plošný výkon na naplnění nádrže (cca) (m²) 7143
Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 100 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Počet baterií 4
Typ baterií Li-Ion
Napětí/kapacita baterie (V/Ah) 24 / 320
Výdrž baterie (h) cca 4
Doba nabíjení baterie (h) cca 4,7
Rychlost, autonomní (km/h) max. 5,4
Hladina hluku (dB(A)) 64,5
Poloměr otáčení, autonomní (m) 2,8
Stoupavost (%) max. 6
Průjezdní šířka, autonomní (mm) 1350
Hmotnost bez příslušenství (kg) 635
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 635
Hmotnost včetně obalu (kg) 637,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1944 x 1138 x 1471

Obsah balení

  • Baterie a nabíječka
  • Diskové kartáče: 2 Kusy
  • Maják

Vybavení

  • Baterie
  • typ sacích stěrek: Linatex®
  • DOSE
  • s dávkováním vody v závislosti na rychlosti
  • Velký, dotykový displej
  • Vhodný pro dokovací stanici
  • Ovládání rolet/vrat připraveno
  • autonomní čištění
  • s režimem manuálního řízení
  • Jednoduché a intuitivní nastavení bez zvláštních znalostí
  • Výkonné senzory
  • detekce překážek a srážek
  • autonomní odbočení při překonávání překážek
  • Certifikace bezpečnosti pro provoz veřejnosti
  • tvorba čistících zpráv
  • Výstup na mobilní koncová zařízení
  • Funkce kalendáře
  • Automatické plnění
  • Barevná světla pro zobrazení chování a provozu robotu
  • Barevná a provozní koncepce Kärcher
  • elektrický a mechanický plovákový spínač
  • s režimem učení (Teach and Repeat)
  • Typ kartáče: Diskové kartáče
  • Variabilní přítlak
  • robustní hliníková tlakově litá sací lišta
  • Podtlakový senzor pro detekci ucpání
  • Detekce prázdné nádržky na detergent
  • Provoz pomocí aplikace
  • Komunikační rozhraní: VDA 5050
  • Dávkování čisticích prostředků
Videa

Oblasti použití
  • Velké prostory s jemnou, hladkou a lesklou podlahou.
  • Pro velké rozlehlé plochy a dílčí plochy.
  • Vhodné pro použití ve veřejných prostorách.
  • Ideální pro letiště, nádraží, výrobní haly, logistické haly, výstavní centra, konferenční sály, koncertní sály a mnoho dalšího.
  • Použitelný v přepravě, průmyslu i čištění budov
Příslušenství