Podlahový mycí stroj KIRA BR 200
KIRA BR 200 účinně čistí velké plochy. S kotoučovými kartáči ideálními pro strukturované a nerovné podlahy - inteligentní, efektivní a výkonný při každém použití.
KIRA BR 200 kombinuje inteligentní technologii s vysokým plošným výkonem. Díky velké pracovní šířce a vysoké rychlosti jízdy čistí efektivně a důkladně - i na strukturovaných a nerovných podlahách. Předzametání a čištění probíhá v jednom kroku díky technologii válcového kartáče, která šetří čas. Boční kartáč zajišťuje čisté výsledky až k okrajům. Výkonný multisenzorový systém s 360° viditelností do všech stran spolehlivě rozpozná překážky, převisy a skleněné plochy pro bezpečnou navigaci. Samostatně dodávaná dokovací stanice zajišťuje maximální autonomii díky automatizaci plnění čerstvou vodou, vyprazdňování špinavé vody a nabíjení baterie. Funkce kalendáře poskytuje flexibilní a přizpůsobivý způsob plánování úklidových úkolů předem. KIRA BR 200 může pracovat zcela autonomně, ale v případě potřeby ji lze ovládat i manuálně jako stroj s posedem a pojezdem. Je neustále připojen k síti prostřednictvím aplikace KIRA Equipment Management a KIRA Robots App a lze jej snadno integrovat do stávajících procesů.
Charakteristické znaky a výhody
Dokovací stanice (volitelné)Umožňuje plně autonomní provoz. Zdroje může robot autonomně doplňovat (doplňování čerstvé vody, vypouštění špinavé vody, oplachování nádrže, nabíjení baterie). Volitelné příslušenství, autonomní stroj lze provozovat i bez dokovací stanice.
Rozpoznání překážekSpolehlivě detekuje neznámé překážky. Nezávisle plánuje alternativní trasy. Autonomní jízdní manévry na vyžádání.
Možnosti připojení k infrastruktuřeKIRA BR 200 lze bez problémů integrovat do stávající infrastruktur. Připojení VDA 5050 umožňují efektivní a flexibilní spolupráci s dalšími systémy a stroji pro vysoký stupeň automatizace a optimalizace procesu.
Jednoduchá obsluha
- Přehledné, bezpečné řízení všech funkcí zařízení pomocí dotykového displeje.
- Vedení uživatele krok za krokem pro snadnou, intuitivní obsluhu.
- Jednoduché nastavení a užívání autonomního stroje bez zvláštních znalostí.
Technologie válcového kartáče.
- Ideální pro silně znečištěné povrchy díky vysokému přítlaku samočisticích válců.
- Nízká spotřeba vody.
- Předzametání a čištění v jednom kroku.
Integrovaný postranní kartáč
- Umožňuje důkladné čištění podél krajů.
- Dopravuje nečistoty přímo do dráhy čištění.
- Snižuje ruční práci na minimum.
Spolehlivá navigace díky multisenzorovému systému
- Výkonné senzory a 360° viditelnost do všech stran.
- Spolehlivá detekce okrajů/hran a skel.
- Sledování bočních prostor pomocí senzorů.
Certifikace bezpečnosti pro provoz veřejnosti
- Bezpečná a bezkontaktní detekce překážek, možných pádů a osob.
- Bezpečnost certifikována podle CSA_22.2 č. 336-17 a IEC 63327.
- Vhodný pro provoz s pohybem veřejnosti.
Široká škála možností použití
- Lze ovládat autonomně nebo manuálně.
- Umožňuje ruční bodové čištění.
- Umožňuje nastavení několika uživatelských profilů s jednotlivými úrovněmi oprávnění.
Konektivita
- Přímý přístup k aplikaci KIRA Equipment Management a aplikaci KIRA Robots.
- Odesílá oznámení a zprávy o stavu do mobilních zařízení.
- Obsahuje zprávy o čištění, stavu stroje, poruchách a další.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Jmenovitý příkon (W)
|2250
|Výkon trakčního motoru (W)
|1300
|Výkon turbíny (W)
|552
|Výkon motoru kartáčů (W)
|1500
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|850
|Přítlak kartáčů (g/cm²)
|215
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|380 - 950
|Pracovní šířka sání (mm)
|1100
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|200 / 220
|Nádržka na čisticí prostředky (l)
|10
|Objem nádrže na zametené nečistoty (l)
|9
|Teoretický plošný výkon, autonomní (m²/h)
|max. 4590
|Plošný výkon na naplnění nádrže (cca) (m²)
|7143
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Počet baterií
|4
|Typ baterií
|Li-Ion
|Napětí/kapacita baterie (V/Ah)
|24 / 320
|Výdrž baterie (h)
|cca 4
|Doba nabíjení baterie (h)
|cca 4,7
|Rychlost, autonomní (km/h)
|max. 5,4
|Hladina hluku (dB(A))
|64,5
|Poloměr otáčení, autonomní (m)
|2,8
|Stoupavost (%)
|max. 6
|Průjezdní šířka, autonomní (mm)
|max. 1350
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|630
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|630
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|632,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1944 x 1138 x 1471
Obsah balení
- Baterie a nabíječka
- Sací lišta vč.
- Válcové kartáče: 2 Kusy
- Postranní kartáč
- Maják
Vybavení
- Baterie
- typ sacích stěrek: Linatex®
- DOSE
- s dávkováním vody v závislosti na rychlosti
- Velký, dotykový displej
- Vhodný pro dokovací stanici
- Ovládání rolet/vrat připraveno
- autonomní čištění
- Automatická funkce předzametání
- s režimem manuálního řízení
- Jednoduché a intuitivní nastavení bez zvláštních znalostí
- Výkonné senzory
- detekce překážek a srážek
- autonomní odbočení při překonávání překážek
- Certifikace bezpečnosti pro provoz veřejnosti
- tvorba čistících zpráv
- Výstup na mobilní koncová zařízení
- Funkce kalendáře
- Automatické plnění
- Barevná světla pro zobrazení chování a provozu robotu
- Barevná a provozní koncepce Kärcher
- elektrický a mechanický plovákový spínač
- s režimem učení (Teach and Repeat)
- Typ kartáče: Kruhový kartáč
- Variabilní přítlak
- robustní hliníková tlakově litá sací lišta
- Podtlakový senzor pro detekci ucpání
- Detekce prázdné nádržky na detergent
- Provoz pomocí aplikace
- Komunikační rozhraní: VDA 5050
- Dávkování čisticích prostředků
Videa
Oblasti použití
- Velké plochy se strukturovanými a nerovnými podlahami.
- Pro velké rozlehlé plochy a dílčí plochy.
- Vhodné pro použití ve veřejných prostorách.
- Ideální pro letiště, nádraží, výrobní haly, logistické haly, výstavní centra, konferenční sály, koncertní sály a mnoho dalšího.
- Použitelný v přepravě, průmyslu i čištění budov