Podlahový mycí stroj KIRA BR 200

KIRA BR 200 účinně čistí velké plochy. S kotoučovými kartáči ideálními pro strukturované a nerovné podlahy - inteligentní, efektivní a výkonný při každém použití.

KIRA BR 200 kombinuje inteligentní technologii s vysokým plošným výkonem. Díky velké pracovní šířce a vysoké rychlosti jízdy čistí efektivně a důkladně - i na strukturovaných a nerovných podlahách. Předzametání a čištění probíhá v jednom kroku díky technologii válcového kartáče, která šetří čas. Boční kartáč zajišťuje čisté výsledky až k okrajům. Výkonný multisenzorový systém s 360° viditelností do všech stran spolehlivě rozpozná překážky, převisy a skleněné plochy pro bezpečnou navigaci. Samostatně dodávaná dokovací stanice zajišťuje maximální autonomii díky automatizaci plnění čerstvou vodou, vyprazdňování špinavé vody a nabíjení baterie. Funkce kalendáře poskytuje flexibilní a přizpůsobivý způsob plánování úklidových úkolů předem. KIRA BR 200 může pracovat zcela autonomně, ale v případě potřeby ji lze ovládat i manuálně jako stroj s posedem a pojezdem. Je neustále připojen k síti prostřednictvím aplikace KIRA Equipment Management a KIRA Robots App a lze jej snadno integrovat do stávajících procesů.

Charakteristické znaky a výhody
Podlahový mycí stroj KIRA BR 200: Dokovací stanice (volitelné)
Umožňuje plně autonomní provoz. Zdroje může robot autonomně doplňovat (doplňování čerstvé vody, vypouštění špinavé vody, oplachování nádrže, nabíjení baterie). Volitelné příslušenství, autonomní stroj lze provozovat i bez dokovací stanice.
Podlahový mycí stroj KIRA BR 200: Rozpoznání překážek
Spolehlivě detekuje neznámé překážky. Nezávisle plánuje alternativní trasy. Autonomní jízdní manévry na vyžádání.
Podlahový mycí stroj KIRA BR 200: Možnosti připojení k infrastruktuře
KIRA BR 200 lze bez problémů integrovat do stávající infrastruktur. Připojení VDA 5050 umožňují efektivní a flexibilní spolupráci s dalšími systémy a stroji pro vysoký stupeň automatizace a optimalizace procesu.
Jednoduchá obsluha
  • Přehledné, bezpečné řízení všech funkcí zařízení pomocí dotykového displeje.
  • Vedení uživatele krok za krokem pro snadnou, intuitivní obsluhu.
  • Jednoduché nastavení a užívání autonomního stroje bez zvláštních znalostí.
Technologie válcového kartáče.
  • Ideální pro silně znečištěné povrchy díky vysokému přítlaku samočisticích válců.
  • Nízká spotřeba vody.
  • Předzametání a čištění v jednom kroku.
Integrovaný postranní kartáč
  • Umožňuje důkladné čištění podél krajů.
  • Dopravuje nečistoty přímo do dráhy čištění.
  • Snižuje ruční práci na minimum.
Spolehlivá navigace díky multisenzorovému systému
  • Výkonné senzory a 360° viditelnost do všech stran.
  • Spolehlivá detekce okrajů/hran a skel.
  • Sledování bočních prostor pomocí senzorů.
Certifikace bezpečnosti pro provoz veřejnosti
  • Bezpečná a bezkontaktní detekce překážek, možných pádů a osob.
  • Bezpečnost certifikována podle CSA_22.2 č. 336-17 a IEC 63327.
  • Vhodný pro provoz s pohybem veřejnosti.
Široká škála možností použití
  • Lze ovládat autonomně nebo manuálně.
  • Umožňuje ruční bodové čištění.
  • Umožňuje nastavení několika uživatelských profilů s jednotlivými úrovněmi oprávnění.
Konektivita
  • Přímý přístup k aplikaci KIRA Equipment Management a aplikaci KIRA Robots.
  • Odesílá oznámení a zprávy o stavu do mobilních zařízení.
  • Obsahuje zprávy o čištění, stavu stroje, poruchách a další.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Baterie
Jmenovitý příkon (W) 2250
Výkon trakčního motoru (W) 1300
Výkon turbíny (W) 552
Výkon motoru kartáčů (W) 1500
Pracovní šířka kartáčů (mm) 850
Přítlak kartáčů (g/cm²) 215
Počet otáček kartáčů (rpm) 380 - 950
Pracovní šířka sání (mm) 1100
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 200 / 220
Nádržka na čisticí prostředky (l) 10
Objem nádrže na zametené nečistoty (l) 9
Teoretický plošný výkon, autonomní (m²/h) max. 4590
Plošný výkon na naplnění nádrže (cca) (m²) 7143
Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 100 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Počet baterií 4
Typ baterií Li-Ion
Napětí/kapacita baterie (V/Ah) 24 / 320
Výdrž baterie (h) cca 4
Doba nabíjení baterie (h) cca 4,7
Rychlost, autonomní (km/h) max. 5,4
Hladina hluku (dB(A)) 64,5
Poloměr otáčení, autonomní (m) 2,8
Stoupavost (%) max. 6
Průjezdní šířka, autonomní (mm) max. 1350
Hmotnost bez příslušenství (kg) 630
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 630
Hmotnost včetně obalu (kg) 632,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1944 x 1138 x 1471

Obsah balení

  • Baterie a nabíječka
  • Sací lišta vč.
  • Válcové kartáče: 2 Kusy
  • Postranní kartáč
  • Maják

Vybavení

  • Baterie
  • typ sacích stěrek: Linatex®
  • DOSE
  • s dávkováním vody v závislosti na rychlosti
  • Velký, dotykový displej
  • Vhodný pro dokovací stanici
  • Ovládání rolet/vrat připraveno
  • autonomní čištění
  • Automatická funkce předzametání
  • s režimem manuálního řízení
  • Jednoduché a intuitivní nastavení bez zvláštních znalostí
  • Výkonné senzory
  • detekce překážek a srážek
  • autonomní odbočení při překonávání překážek
  • Certifikace bezpečnosti pro provoz veřejnosti
  • tvorba čistících zpráv
  • Výstup na mobilní koncová zařízení
  • Funkce kalendáře
  • Automatické plnění
  • Barevná světla pro zobrazení chování a provozu robotu
  • Barevná a provozní koncepce Kärcher
  • elektrický a mechanický plovákový spínač
  • s režimem učení (Teach and Repeat)
  • Typ kartáče: Kruhový kartáč
  • Variabilní přítlak
  • robustní hliníková tlakově litá sací lišta
  • Podtlakový senzor pro detekci ucpání
  • Detekce prázdné nádržky na detergent
  • Provoz pomocí aplikace
  • Komunikační rozhraní: VDA 5050
  • Dávkování čisticích prostředků
Videa

Oblasti použití
  • Velké plochy se strukturovanými a nerovnými podlahami.
  • Pro velké rozlehlé plochy a dílčí plochy.
  • Vhodné pro použití ve veřejných prostorách.
  • Ideální pro letiště, nádraží, výrobní haly, logistické haly, výstavní centra, konferenční sály, koncertní sály a mnoho dalšího.
  • Použitelný v přepravě, průmyslu i čištění budov
