Zametací stroj s odsáváním MC 250 EURO 6
Náš ekologický vysavač MC 250 zaujme vynikajícím zametacím výkonem a maximálním provozním a jízdním komfortem ve všech městských oblastech.
Kärcher přikládá městskému vybavení obrovský význam. Proto jsme do vývoje vakuového zametače MC 250 investovali celé naše know-how a odborné znalosti, jakož i naše rozsáhlé zkušenosti. Atraktivní design MC 250 nabízí bezkonkurenční čisticí výkon s nízkými otáčkami motoru, velkorysým objemem odpadních kontejnerů 2,5 m³, vysokou přepravní rychlostí 60 km / ha maximálním komfortem jízdy díky hydro-pneumatickému odpružení a odpružení jednotlivých kol. Volitelná klimatizovaná velká kabina s pohodlnými sedadly a ergonomický koncept ovládání s přehledně uspořádaným multifunkčním displejem v ráfku volantu zajišťují příjemné pracovní prostředí a vysokou úroveň uživatelsky přívětivosti. Naše MC 250 má také řízení všech kol pro vynikající manévrovatelnost a účinný systém cirkulace vody se samostatnou nádržkou na špinavou vodu. Stroj je vhodný pro města a obce všech velikostí, je velmi snadno udržovatelný a také zaujme velmi nízkými emisemi výfukových plynů a částic.
Charakteristické znaky a výhody
Prostorná komfortní kabina pro 2 osoby s optimálním výhledem na pracovní prostředíS luxusními pohodlnými sedadly pro práci bez únavy. Vstup a výstup možný na obou stranách s velkými posuvnými okny ve dveřích. Tlačítko Eco pro spuštění zametání.
Bezpečnostní podvozek s maximálním komfortemKrátké přepravní časy díky maximální rychlosti 60 km / h. Hydropneumatické odpružení pro vyšší komfort jízdy. Pohodlné řízení všech kol pro maximální manévrovatelnost.
Největší kontejner na odpad ve své tříděPrůtokově optimalizovaná nádoba na odpad z nerezové oceli s objemem přes 2 m³. Umožňuje dlouhé pracovní činnosti. Systém regenerace vody se samostatnou nádrží na vodu v základní výbavě.
Design nenáročný na údržbu
- Všechny komponenty důležité pro čištění a údržbu jsou snadno přístupné.
- Se servisními klapkami na boku a otočnou nádrží na čerstvou vodu.
Systém regenerace vody se samostatnou nádrží na vodu v základní výbavě.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Nafta
|Trakční pohon
|Pohon dvou kol
|Výrobce motoru
|VM
|Výkon motoru (kW)
|75
|Objem motoru (cm³)
|2970
|Válec motoru
|4
|Objem palivové nádrže (l)
|70
|Emisní norma
|Euro 6e
|Rychlost jízdy (km/h)
|60
|Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm)
|2625
|Pracovní šířka se 3 bočními kartáči (mm)
|2710
|Nádoba na odpad (l)
|2500
|Vodní nádrž ( /l)
|120 / 400
|Nádrž na čerstvou vodu (l)
|200
|Nádrž na čerstvou vodu (volitelně) ( )
|390
|Rozvor kol (mm)
|1980
|Maximální povolená hmotnost (kg)
|6000
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|4491 x 1300 x 1999
Vybavení
- Filtr na malé částečky
- Komfortní sedačka
- Topení a klimatizace
- Topení
- Rádio
- Majáček
- Celoroční využití
Videa
Oblasti použití
- Pro čištění silnic a mokra, pro lehké zimní služby a přepravní úkoly