Zametací stroj s odsáváním MC 250 EURO 6

Náš ekologický vysavač MC 250 zaujme vynikajícím zametacím výkonem a maximálním provozním a jízdním komfortem ve všech městských oblastech.

Kärcher přikládá městskému vybavení obrovský význam. Proto jsme do vývoje vakuového zametače MC 250 investovali celé naše know-how a odborné znalosti, jakož i naše rozsáhlé zkušenosti. Atraktivní design MC 250 nabízí bezkonkurenční čisticí výkon s nízkými otáčkami motoru, velkorysým objemem odpadních kontejnerů 2,5 m³, vysokou přepravní rychlostí 60 km / ha maximálním komfortem jízdy díky hydro-pneumatickému odpružení a odpružení jednotlivých kol. Volitelná klimatizovaná velká kabina s pohodlnými sedadly a ergonomický koncept ovládání s přehledně uspořádaným multifunkčním displejem v ráfku volantu zajišťují příjemné pracovní prostředí a vysokou úroveň uživatelsky přívětivosti. Naše MC 250 má také řízení všech kol pro vynikající manévrovatelnost a účinný systém cirkulace vody se samostatnou nádržkou na špinavou vodu. Stroj je vhodný pro města a obce všech velikostí, je velmi snadno udržovatelný a také zaujme velmi nízkými emisemi výfukových plynů a částic.

Charakteristické znaky a výhody
Prostorná komfortní kabina pro 2 osoby s optimálním výhledem na pracovní prostředí
S luxusními pohodlnými sedadly pro práci bez únavy. Vstup a výstup možný na obou stranách s velkými posuvnými okny ve dveřích. Tlačítko Eco pro spuštění zametání.
Bezpečnostní podvozek s maximálním komfortem
Krátké přepravní časy díky maximální rychlosti 60 km / h. Hydropneumatické odpružení pro vyšší komfort jízdy. Pohodlné řízení všech kol pro maximální manévrovatelnost.
Největší kontejner na odpad ve své třídě
Průtokově optimalizovaná nádoba na odpad z nerezové oceli s objemem přes 2 m³. Umožňuje dlouhé pracovní činnosti. Systém regenerace vody se samostatnou nádrží na vodu v základní výbavě.
Design nenáročný na údržbu
  • Všechny komponenty důležité pro čištění a údržbu jsou snadno přístupné.
  • Se servisními klapkami na boku a otočnou nádrží na čerstvou vodu.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Nafta
Trakční pohon Pohon dvou kol
Výrobce motoru VM
Výkon motoru (kW) 75
Objem motoru (cm³) 2970
Válec motoru 4
Objem palivové nádrže (l) 70
Emisní norma Euro 6e
Rychlost jízdy (km/h) 60
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm) 2625
Pracovní šířka se 3 bočními kartáči (mm) 2710
Nádoba na odpad (l) 2500
Vodní nádrž ( /l) 120 / 400
Nádrž na čerstvou vodu (l) 200
Nádrž na čerstvou vodu (volitelně) ( ) 390
Rozvor kol (mm) 1980
Maximální povolená hmotnost (kg) 6000
Rozměry (D x Š x V) (mm) 4491 x 1300 x 1999

Vybavení

  • Filtr na malé částečky
  • Komfortní sedačka
  • Topení a klimatizace
  • Topení
  • Rádio
  • Majáček
  • Celoroční využití
Oblasti použití
  • Pro čištění silnic a mokra, pro lehké zimní služby a přepravní úkoly
