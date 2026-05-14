Zametací stroj s odsáváním MC 80

Zametací stroj MC 80 z kompaktní třídy zaujme svou šetrností k životnímu prostředí, největší kabinou ve své třídě s objemem vzduchu 1,45 m³ a intuitivním ovládáním.

S MC 80 se nyní v kompaktní třídě zametacích strojů používá technologie velmi velkých strojů. Například 800-litrová nádoba na zametaný materiál se systémem cirkulace vody je založen na počítačově podporovaných simulacích CFD, systém dvou kartáčů má individuální ovládání, přímý sací kanál účinně zabraňuje zablokování a sací hrdlo je umístěno v obrysu kola, kde je chráněno před nárazy. Vynikající standardní vybavení může být doplněno různými upevňovacími sadami, jako je třetí boční kartáč, hadice nebo vysokotlaký čistič. Pokud jde o pracovní komfort, MC 80 boduje největší kabinou ve své třídě, dokonalým výhledem do všech stran a průhledným a ergonomickým uspořádáním ovládacích prvků. Nechybí ani praktické detaily, jako je uzamykatelný úložný prostor, držák na láhev a USB nabíjecí port.

Charakteristické znaky a výhody
Intuitivní koncepce obsluhy z 3,5 tunové třídy
Loketní opěrka s ergonomicky integrovaným ovládacím panelem pro intuitivní ovládání. Rychlý start pouhým stisknutím tlačítka. Možnost individuálního ovládání všech funkcí. Individuální ovládání kartáče a zvedání zvyšují přesnost.
Maximální pracovní komfort
Největší kabina ve své třídě s 360 ° panoramatickým výhledem, ergonomickým a průhledným. Okna na obou stranách, uzamykatelný úložný prostor, nabíjecí port USB, držák na láhev. Vstup a výstup na obou stranách pro maximální flexibilitu při práci.
Nejvyšší standard zametání
Snadno sestavitelný systém dvou kartáčů s individuálním ovládáním a zvedáním. 800 litrová nádoba na zametaný materiál s cirkulačním systémem vody a 185 litrovou nádržkou na čerstvou vodu. K dispozici jsou volitelné sady příslušenství, jako je třetí boční kartáč nebo plevel.
Ekonomický a ekologický pohon
  • Hodnoty emisí pod EU STAGE V díky systému Common Rail a filtru pevných částic.
  • Pro práce v městkých ekologických zónách.
  • Nízká spotřeba paliva chrání životní prostředí a snižuje provozní náklady.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Nafta
Trakční pohon Pohon všech kol
Výrobce motoru Yanmar
Výkon motoru (kW) 26
Objem motoru (cm³) 1650
Válec motoru 3
Objem palivové nádrže (l) 41
Emisní norma STAGE V
Rychlost jízdy (km/h) 25
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm) 1630
Pracovní šířka se 3 bočními kartáči (mm) 2175
Nádoba na odpad (l) 1000
Vodní nádrž (l) 150
Nádrž na čerstvou vodu (l) 185
Rozvor kol (mm) 1500
Maximální povolená hmotnost (kg) 2500
Rozměry (D x Š x V) (mm) 3200 x 1070 x 1985

Vybavení

  • Filtr na malé částečky
  • Hadice na vysávání listí
  • Ukazatel teploty
  • Počitadlo provozních hodin pro zametací ústrojí
  • Komfortní sedačka
  • Topení a klimatizace
  • Topení
  • Odsávání
  • Počet otáček bočního kartáče, nastavitelný
  • Pohon pojezdu dopředu
  • Pohon pojezdu dozadu
  • Klapka na hrubé nečistoty
  • Hydraulické vyprazdňování vrchem
  • Panoramatická kabina s bezpečnostním sklem, 2 zpětná zrcátka
  • Rádio
  • Majáček
  • Spojení prachu u postranního kartáče a v sacím kanále díky systému nástřiku vody
  • Dveře vlevo / vpravo
  • Venkovní provoz
Videa

Oblasti použití
  • Ideální pro čištění vozovek a mokrých vozů. Vhodné také pro přepravní úkoly
Příslušenství