Zametací stroj s odsáváním MC 80
Zametací stroj MC 80 z kompaktní třídy zaujme svou šetrností k životnímu prostředí, největší kabinou ve své třídě s objemem vzduchu 1,45 m³ a intuitivním ovládáním.
S MC 80 se nyní v kompaktní třídě zametacích strojů používá technologie velmi velkých strojů. Například 800-litrová nádoba na zametaný materiál se systémem cirkulace vody je založen na počítačově podporovaných simulacích CFD, systém dvou kartáčů má individuální ovládání, přímý sací kanál účinně zabraňuje zablokování a sací hrdlo je umístěno v obrysu kola, kde je chráněno před nárazy. Vynikající standardní vybavení může být doplněno různými upevňovacími sadami, jako je třetí boční kartáč, hadice nebo vysokotlaký čistič. Pokud jde o pracovní komfort, MC 80 boduje největší kabinou ve své třídě, dokonalým výhledem do všech stran a průhledným a ergonomickým uspořádáním ovládacích prvků. Nechybí ani praktické detaily, jako je uzamykatelný úložný prostor, držák na láhev a USB nabíjecí port.
Charakteristické znaky a výhody
Intuitivní koncepce obsluhy z 3,5 tunové třídyLoketní opěrka s ergonomicky integrovaným ovládacím panelem pro intuitivní ovládání. Rychlý start pouhým stisknutím tlačítka. Možnost individuálního ovládání všech funkcí. Individuální ovládání kartáče a zvedání zvyšují přesnost.
Maximální pracovní komfortNejvětší kabina ve své třídě s 360 ° panoramatickým výhledem, ergonomickým a průhledným. Okna na obou stranách, uzamykatelný úložný prostor, nabíjecí port USB, držák na láhev. Vstup a výstup na obou stranách pro maximální flexibilitu při práci.
Nejvyšší standard zametáníSnadno sestavitelný systém dvou kartáčů s individuálním ovládáním a zvedáním. 800 litrová nádoba na zametaný materiál s cirkulačním systémem vody a 185 litrovou nádržkou na čerstvou vodu. K dispozici jsou volitelné sady příslušenství, jako je třetí boční kartáč nebo plevel.
Ekonomický a ekologický pohon
- Hodnoty emisí pod EU STAGE V díky systému Common Rail a filtru pevných částic.
- Pro práce v městkých ekologických zónách.
- Nízká spotřeba paliva chrání životní prostředí a snižuje provozní náklady.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Nafta
|Trakční pohon
|Pohon všech kol
|Výrobce motoru
|Yanmar
|Výkon motoru (kW)
|26
|Objem motoru (cm³)
|1650
|Válec motoru
|3
|Objem palivové nádrže (l)
|41
|Emisní norma
|STAGE V
|Rychlost jízdy (km/h)
|25
|Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm)
|1630
|Pracovní šířka se 3 bočními kartáči (mm)
|2175
|Nádoba na odpad (l)
|1000
|Vodní nádrž (l)
|150
|Nádrž na čerstvou vodu (l)
|185
|Rozvor kol (mm)
|1500
|Maximální povolená hmotnost (kg)
|2500
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|3200 x 1070 x 1985
Vybavení
- Filtr na malé částečky
- Hadice na vysávání listí
- Ukazatel teploty
- Počitadlo provozních hodin pro zametací ústrojí
- Komfortní sedačka
- Topení a klimatizace
- Topení
- Odsávání
- Počet otáček bočního kartáče, nastavitelný
- Pohon pojezdu dopředu
- Pohon pojezdu dozadu
- Klapka na hrubé nečistoty
- Hydraulické vyprazdňování vrchem
- Panoramatická kabina s bezpečnostním sklem, 2 zpětná zrcátka
- Rádio
- Majáček
- Spojení prachu u postranního kartáče a v sacím kanále díky systému nástřiku vody
- Dveře vlevo / vpravo
- Venkovní provoz
Oblasti použití
- Ideální pro čištění vozovek a mokrých vozů. Vhodné také pro přepravní úkoly