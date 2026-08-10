Držák stěrky Pro MultiLink
Stírací násada v měkkém provedení od společnosti Kärcher umožňuje jednoduchou výměnu lišty, bezpečně sedí v ruce a lze ji snadno používat i s teleskopickými násadami.
Snadné použití, opakovaně osvědčené: Stírací rukojeť v měkkém provedení od společnosti Kärcher bezpečně padne do ruky - i při použití s teleskopickou násadou. Rukojeť umožňuje jednoduchou výměnu lišty a je vyrobena z nerezové oceli a vysoce kvalitního plastu.
Specifikace
Technické údaje
|Materiál
|Ušlechtilá ocel / PC
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost na produkt (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|90 x 30 x 160
Vybavení
- Připojení LAMPO
- Italská nit
Oblasti použití
- Okna