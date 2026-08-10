Držák stěrky Pro MultiLink

Stírací násada v měkkém provedení od společnosti Kärcher umožňuje jednoduchou výměnu lišty, bezpečně sedí v ruce a lze ji snadno používat i s teleskopickými násadami.

Snadné použití, opakovaně osvědčené: Stírací rukojeť v měkkém provedení od společnosti Kärcher bezpečně padne do ruky - i při použití s teleskopickou násadou. Rukojeť umožňuje jednoduchou výměnu lišty a je vyrobena z nerezové oceli a vysoce kvalitního plastu.

Specifikace

Technické údaje

Materiál Ušlechtilá ocel / PC
Množství (Kusy) 1
Hmotnost na produkt (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 90 x 30 x 160

Vybavení

  • Připojení LAMPO
  • Italská nit
Držák stěrky Pro MultiLink
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
  • Okna
Příslušenství