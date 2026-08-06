Parní čistič SGV 8/5 Classic
Vysavač SGV 8/5 Classic umožňuje parní čištění a vysávání mokrých nečistot, nabízí vynikající poměr ceny a výkonu, robustní konstrukci a dlouhou životnost.
Uživatelsky přívětivý parní vysavač SGV 8/5 Classic nabízí vynikající poměr ceny a výkonu a působivý čisticí výkon. Čištění je šetrné k životnímu prostředí, pokud se provádí bez použití chemikálií a s vysokým tlakem páry (8 barů), teplotou horké vody cca 70 °C a třístupňovou regulací průtoku páry. Stroj je lze mimořádně jednoduše a pohodlně ovládat pomocí otočného přepínače EASY Operation, kterým lze zvolit tři provozní režimy pára/vysávání. Pomocí ergonomické parní/odsávací pistole lze během provozu ovládat průtok páry, funkci oplachování a funkci vysávání přímo ze stroje, což zvyšuje rychlost a flexibilitu. Uživatel má vždy přehled o provozním stavu nebo případných poruchách prostřednictvím barevného LED displeje. Aby bylo zajištěno, že rozsáhlý sortiment příslušenství je vždy po ruce, je uložen na samotném stroji, chráněn před znečištěním.
Charakteristické znaky a výhody
Trvalý a vynikající čisticí výkon
Otočný přepínač EASY Operation se třemi provozními režimy
Parní/odsávací hadice s parní/odsávací pistolí
Provozní stav zobrazený na LED displeji
Třístupňová regulace průtoku páry
Integrované uložení příslušenství
Rozsáhlý sortiment příslušenství v rámci dodávky
Ergonomický a snadno přenosný
Specifikace
Technické údaje
|Tlak páry (bar)
|max. 8
|Topný výkon (W)
|3000
|Doba zahřívání (min) (min)
|7
|Teplota kotle (°C)
|max. 173
|Teplota horké vody (°C)
|70 - 173
|Nádrž na čerstvou vodu (l)
|5,6
|Nádrž na odpadní vodu (l)
|5
|Délka kabelu (m)
|7,5
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 50
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|39
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|50,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|640 x 495 x 965
¹⁾ Vypínač, režim studené vody/sání, režim páry/horké vody/studené vody/sání.
Obsah balení
- Množství parních trubek: 2 Kusy
- Parní sací trubky: 2 Kusy, 505 mm
- Podlahová hubice: 300 mm
- Parní/odsávací hadice s parní/odsávací pistolí: 4 m
- Pryžový pásek ruční trysky: 150 mm
- Pryžová lišta podlahové hubice: 300 mm
- Ruční hubice: 150 mm
- Detail trysky/adaptéru pro štěrbinovou hubici: 185 mm
- Prodloužení pro trysku s bodovým paprskem: 140 mm
- Malý kulatý kartáč, nerezová ocel: 1 Kusy
- Malý kulatý kartáček, mosaz: 1 Kusy
- Malý kulatý kartáč, Pekalon (černý): 1 Kusy
- Madlo
- Úložný prostor pro příslušenství (vyjímatelný)
Vybavení
- Nádrž: odnímatelné a lze je v případě potřeby doplnit
- Bydlení: Ušlechtilá ocel
- Integrované uložení síťového kabelu
- LED indikátor
- EASY Operation otočný přepínač: se třemi provozními režimy
- Regulace množství páry: na rukojeti (tříkrokový)
- Bezpečnostní zámek na parní pistoli
Videa
Oblasti použití
- Odolná špína, skvrny a mastnota
- Obklady, keramické podlahy a jiné tvrdé povrchy
- Kování, pracovní plochy a povrchy z nerezové oceli
- Okenní skla, skleněné dveře, skleněné povrchy a zrcadla.
- Látky a čalouněný nábytek
- Čištění interiéru vozidla
Příslušenství
Náhradní díly SGV 8/5 Classic
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.