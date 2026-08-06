Parní čistič SGV 8/5 Classic

Vysavač SGV 8/5 Classic umožňuje parní čištění a vysávání mokrých nečistot, nabízí vynikající poměr ceny a výkonu, robustní konstrukci a dlouhou životnost.

Uživatelsky přívětivý parní vysavač SGV 8/5 Classic nabízí vynikající poměr ceny a výkonu a působivý čisticí výkon. Čištění je šetrné k životnímu prostředí, pokud se provádí bez použití chemikálií a s vysokým tlakem páry (8 barů), teplotou horké vody cca 70 °C a třístupňovou regulací průtoku páry. Stroj je lze mimořádně jednoduše a pohodlně ovládat pomocí otočného přepínače EASY Operation, kterým lze zvolit tři provozní režimy pára/vysávání. Pomocí ergonomické parní/odsávací pistole lze během provozu ovládat průtok páry, funkci oplachování a funkci vysávání přímo ze stroje, což zvyšuje rychlost a flexibilitu. Uživatel má vždy přehled o provozním stavu nebo případných poruchách prostřednictvím barevného LED displeje. Aby bylo zajištěno, že rozsáhlý sortiment příslušenství je vždy po ruce, je uložen na samotném stroji, chráněn před znečištěním.

Charakteristické znaky a výhody
Parní čistič SGV 8/5 Classic: Trvalý a vynikající čisticí výkon
Trvalý a vynikající čisticí výkon
Parní čistič SGV 8/5 Classic: Otočný přepínač EASY Operation se třemi provozními režimy
Otočný přepínač EASY Operation se třemi provozními režimy
Parní čistič SGV 8/5 Classic: Parní/odsávací hadice s parní/odsávací pistolí
Parní/odsávací hadice s parní/odsávací pistolí
Provozní stav zobrazený na LED displeji
Třístupňová regulace průtoku páry
Integrované uložení příslušenství
Rozsáhlý sortiment příslušenství v rámci dodávky
Ergonomický a snadno přenosný
Specifikace

Technické údaje

Tlak páry (bar) max. 8
Topný výkon (W) 3000
Doba zahřívání (min) (min) 7
Teplota kotle (°C) max. 173
Teplota horké vody (°C) 70 - 173
Nádrž na čerstvou vodu (l) 5,6
Nádrž na odpadní vodu (l) 5
Délka kabelu (m) 7,5
Napětí (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 50
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 39
Hmotnost včetně obalu (kg) 50,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 640 x 495 x 965

¹⁾ Vypínač, režim studené vody/sání, režim páry/horké vody/studené vody/sání.

Obsah balení

  • Množství parních trubek: 2 Kusy
  • Parní sací trubky: 2 Kusy, 505 mm
  • Podlahová hubice: 300 mm
  • Parní/odsávací hadice s parní/odsávací pistolí: 4 m
  • Pryžový pásek ruční trysky: 150 mm
  • Pryžová lišta podlahové hubice: 300 mm
  • Ruční hubice: 150 mm
  • Detail trysky/adaptéru pro štěrbinovou hubici: 185 mm
  • Prodloužení pro trysku s bodovým paprskem: 140 mm
  • Malý kulatý kartáč, nerezová ocel: 1 Kusy
  • Malý kulatý kartáček, mosaz: 1 Kusy
  • Malý kulatý kartáč, Pekalon (černý): 1 Kusy
  • Madlo
  • Úložný prostor pro příslušenství (vyjímatelný)

Vybavení

  • Nádrž: odnímatelné a lze je v případě potřeby doplnit
  • Bydlení: Ušlechtilá ocel
  • Integrované uložení síťového kabelu
  • LED indikátor
  • EASY Operation otočný přepínač: se třemi provozními režimy
  • Regulace množství páry: na rukojeti (tříkrokový)
  • Bezpečnostní zámek na parní pistoli
Parní čistič SGV 8/5 Classic

Videa

Oblasti použití
  • Odolná špína, skvrny a mastnota
  • Obklady, keramické podlahy a jiné tvrdé povrchy
  • Kování, pracovní plochy a povrchy z nerezové oceli
  • Okenní skla, skleněné dveře, skleněné povrchy a zrcadla.
  • Látky a čalouněný nábytek
  • Čištění interiéru vozidla
Příslušenství
Náhradní díly SGV 8/5 Classic

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.