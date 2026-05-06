Podlahový mycí stroj B 150 R Bp Pack 170Ah AGM + D90

Mycí stroj s pojezdem s 90 cm širokou kotoučovou kartáčovou hlavou, tlakově litou hliníkovou sací lištou, robustní ochranou proti nárazu, 170 Ah baterií a 150 l nádrží.

Náš podlahový mycí stroj B 150 R Bp, který je mimořádně dobře vybavený a obzvláště snadno a bezpečně se používá, přesvědčí vynikajícími výsledky čištění a plošným výkonem přibližně 7 200 m² za hodinu. Je to mimo jiné díky 150 l nádržím na odpadní vodu a čerstvou vodu – i tu poslední lze bezpečně a rychle naplnit díky integrované funkci automatického plnění Auto-fill. Jeho pracovní šířka 90 cm, nová, robustní sací lišta vyrobená z vysoce kvalitního tlakově litého hliníku a dodávaná baterie 170 Ah znamenají, že stroj je optimálně připraven pro každou aplikaci. Obzvláště snadno se ovládá díky barevně odlišeným ovládacím prvkům a velkému barevnému displeji, který lze použít k ovládání všech příslušných nastavení ve 30 jazycích. Abychom však vyloučili většinu chyb obsluhy, je do stroje integrován i náš patentovaný klíčový systém KIK a lze s ním předem definovat individuální přístupová práva. Stroj má také robustní ocelovou ochranu proti nárazu, velké deflektorovací válečky a světlo pro denní svícení nainstalované jako standard pro ochranu uživatele a stroje při náročných čisticích aplikacích.

Charakteristické znaky a výhody
Robustní sací lišta z hliníkové litiny
  • Se sacími stěrkami Linatex® s dlouhou životností a odolností proti přetržení pro vynikající výsledky odsávání.
  • Rychlá a snadná výměna sacích stěrek.
  • Při kontaktu se stěnou se vychýlí a zamezí tak poškozením.
Kartáčová hlava s technikou kotoučů
  • Výměna kotoučových kartáčů a padů je snadná.
  • Kotoučové kartáče dostupné v různých úrovních tvrdosti: měkké, střední a tvrdé.
  • Kotoučové modely - především na hladkých podlahových krytinách.
Inovativní systém KIK
  • Vetší ochrana před nesprávnou obsluhou.
  • Snížení nákladů na údržbu.
  • Optimální přizpůsobení individuálním úkolům čištění bez zbytečného přetěžování uživatele.
Energeticky úsporný režim eco!efficiency
  • Snížená spotřeba proudu.
  • O 40 % delší doba chodu na jedno nabití baterie.
  • Ještě tišší a tím ideální pro prostory citlivé na hluk (denní úklid nemocnic, hotelů atd.).
Vestavěná nabíječka
  • Bez nutnosti samostatné nabíječky.
  • Snadná a pohodlná manipulace.
  • Přizpůsobitelný různým typům baterií.
Velký barevný displej
  • Přehledné zobrazení aktuálního programu.
  • Možnost rychlých a snadných změn v nastavení.
Snadná manipulace
  • Jednoduchá manipulace díky přehledným barevně kódovaným prvkům obsluhy.
  • Snadná obsluha a kratší doba zaučení.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Baterie
Trakční pohon Elektrický
Pracovní šířka kartáčů (mm) 900
Pracovní šířka sání (mm) 1180 - 1180
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 150 / 150
Plošný výkon, teoretický (m²/h) 7200
Plošný výkon praktický (m²/h) 5040
Typ baterií bezúdržbové
Baterie (V/Ah) 36 / 170
Výdrž baterie (h) max. 3,5
Doba nabíjení baterie (h) cca 7
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Rychlost jízdy (km/h) 8
Stoupavost (%) 10
Počet otáček kartáčů (rpm) 180
Přítlak kartáčů (kg) 94
Šířka otáčení uličky (cm) 181
Spotřeba vody (l/min) max. 7
Hladina hluku (dB(A)) 67
Příkon (W) až do 2400
Maximální povolená hmotnost (kg) 957
Aktualizace softwaru jsou k dispozici do 2032-01-01
Hmotnost bez příslušenství (kg) 218
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1700 x 1070 x 1420

Obsah balení

  • Diskové kartáče: 2 Kusy
  • Baterie
  • Vestavěná nabíječka
  • Sací lišta, zahnutá
  • robustní hliníková tlakově litá sací lišta

Vybavení

  • Automatické plnění
  • Pohon pojezdu
  • Automatické zastavení vody
  • Parkovací brzda
  • Magnetický ventil
  • Systém dvou nádrží
  • Kontrolka stavu čisté vody: Přes tlak vody
  • standardní denní svícení
  • typ sacích stěrek: Linatex®
  • robustní přední nárazník
  • s dávkováním vody v závislosti na rychlosti
  • aktualizace softwaru a hodnocení ztrát lze provádět na dálku prostřednictvím správy vozového parku Kärcher Equipment management
  • Barevná a provozní koncepce Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
  • Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
  • snížení rychlosti v zatáčkách pro zvýšení bezpečnosti
  • elektrický a mechanický plovákový spínač
  • Přepínač pro snadné ovládání
Podlahový mycí stroj B 150 R Bp Pack 170Ah AGM + D90
Oblasti použití
  • Vhodný pro nasazení ve výrobních, skladových, logistických halách a v těžkém průmyslu
  • Patrová parkoviště
  • Pro úklidové práce v potravinářském a chemickém průmyslu
Příslušenství
Čisticí prostředky