Podlahový mycí stroj B 150 R Bp Pack 170Ah AGM + D90
Mycí stroj s pojezdem s 90 cm širokou kotoučovou kartáčovou hlavou, tlakově litou hliníkovou sací lištou, robustní ochranou proti nárazu, 170 Ah baterií a 150 l nádrží.
Náš podlahový mycí stroj B 150 R Bp, který je mimořádně dobře vybavený a obzvláště snadno a bezpečně se používá, přesvědčí vynikajícími výsledky čištění a plošným výkonem přibližně 7 200 m² za hodinu. Je to mimo jiné díky 150 l nádržím na odpadní vodu a čerstvou vodu – i tu poslední lze bezpečně a rychle naplnit díky integrované funkci automatického plnění Auto-fill. Jeho pracovní šířka 90 cm, nová, robustní sací lišta vyrobená z vysoce kvalitního tlakově litého hliníku a dodávaná baterie 170 Ah znamenají, že stroj je optimálně připraven pro každou aplikaci. Obzvláště snadno se ovládá díky barevně odlišeným ovládacím prvkům a velkému barevnému displeji, který lze použít k ovládání všech příslušných nastavení ve 30 jazycích. Abychom však vyloučili většinu chyb obsluhy, je do stroje integrován i náš patentovaný klíčový systém KIK a lze s ním předem definovat individuální přístupová práva. Stroj má také robustní ocelovou ochranu proti nárazu, velké deflektorovací válečky a světlo pro denní svícení nainstalované jako standard pro ochranu uživatele a stroje při náročných čisticích aplikacích.
Charakteristické znaky a výhody
Robustní sací lišta z hliníkové litiny
- Se sacími stěrkami Linatex® s dlouhou životností a odolností proti přetržení pro vynikající výsledky odsávání.
- Rychlá a snadná výměna sacích stěrek.
- Při kontaktu se stěnou se vychýlí a zamezí tak poškozením.
Kartáčová hlava s technikou kotoučů
- Výměna kotoučových kartáčů a padů je snadná.
- Kotoučové kartáče dostupné v různých úrovních tvrdosti: měkké, střední a tvrdé.
- Kotoučové modely - především na hladkých podlahových krytinách.
Inovativní systém KIK
- Vetší ochrana před nesprávnou obsluhou.
- Snížení nákladů na údržbu.
- Optimální přizpůsobení individuálním úkolům čištění bez zbytečného přetěžování uživatele.
Energeticky úsporný režim eco!efficiency
- Snížená spotřeba proudu.
- O 40 % delší doba chodu na jedno nabití baterie.
- Ještě tišší a tím ideální pro prostory citlivé na hluk (denní úklid nemocnic, hotelů atd.).
Vestavěná nabíječka
- Bez nutnosti samostatné nabíječky.
- Snadná a pohodlná manipulace.
- Přizpůsobitelný různým typům baterií.
Velký barevný displej
- Přehledné zobrazení aktuálního programu.
- Možnost rychlých a snadných změn v nastavení.
Snadná manipulace
- Jednoduchá manipulace díky přehledným barevně kódovaným prvkům obsluhy.
- Snadná obsluha a kratší doba zaučení.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Elektrický
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|900
|Pracovní šířka sání (mm)
|1180 - 1180
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|150 / 150
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|7200
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|5040
|Typ baterií
|bezúdržbové
|Baterie (V/Ah)
|36 / 170
|Výdrž baterie (h)
|max. 3,5
|Doba nabíjení baterie (h)
|cca 7
|Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Rychlost jízdy (km/h)
|8
|Stoupavost (%)
|10
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|180
|Přítlak kartáčů (kg)
|94
|Šířka otáčení uličky (cm)
|181
|Spotřeba vody (l/min)
|max. 7
|Hladina hluku (dB(A))
|67
|Příkon (W)
|až do 2400
|Maximální povolená hmotnost (kg)
|957
|Aktualizace softwaru jsou k dispozici do
|2032-01-01
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|218
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1700 x 1070 x 1420
Obsah balení
- Diskové kartáče: 2 Kusy
- Baterie
- Vestavěná nabíječka
- Sací lišta, zahnutá
- robustní hliníková tlakově litá sací lišta
Vybavení
- Automatické plnění
- Pohon pojezdu
- Automatické zastavení vody
- Parkovací brzda
- Magnetický ventil
- Systém dvou nádrží
- Kontrolka stavu čisté vody: Přes tlak vody
- standardní denní svícení
- typ sacích stěrek: Linatex®
- robustní přední nárazník
- s dávkováním vody v závislosti na rychlosti
- aktualizace softwaru a hodnocení ztrát lze provádět na dálku prostřednictvím správy vozového parku Kärcher Equipment management
- Barevná a provozní koncepce Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
- Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
- snížení rychlosti v zatáčkách pro zvýšení bezpečnosti
- elektrický a mechanický plovákový spínač
- Přepínač pro snadné ovládání
Oblasti použití
- Vhodný pro nasazení ve výrobních, skladových, logistických halách a v těžkém průmyslu
- Patrová parkoviště
- Pro úklidové práce v potravinářském a chemickém průmyslu