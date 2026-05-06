Podlahový mycí stroj B 220 R Bp Pack 240Ah Wet, DOSE, Rins + D90

Náš podlahový mycí stroj B 220 R čistí rychlostí 9 000 m² / h. Stroj s diskovou kartáčovou hlavou a pracovní šířkou 90 cm je dodáván s baterií o kapacitě 240 Ah a vestavěnou nabíječkou.

Náš kompaktní podlahový mycí stroj B 220 R s pojezdem je vybaven výkonnou sací lištou z hliníkového tlakového odlitku nejnovější generace, diskovou kartáčovou hlavou s pracovní šířkou 90 cm, senzorem úhlu natočení pro zvýšení bezpečnosti při pracovní rychlosti 10 km/h, systémem dávkování čisticího prostředku DOSE šetřícím zdroje a systémem dávkování vody reagujícím na rychlost a přesvědčí vynikajícími výsledky čištění. A navíc se mimořádně snadno a bezpečně používá. Mimo jiné i díky velkému barevnému displeji s 30 jazyky a patentovanému systému klíčů KIK, kterým lze různým uživatelům přiřadit různá přístupová práva, a tím vyloučit chyby obsluhy. Stroj je také vybaven funkcí Auto-Fill pro rychlé naplnění 220litrové nádrže na čerstvou vodu a automatickým systémem proplachování nádrže, který umožňuje pohodlné čištění nádrže na odpadní vodu. Jeho vestavěná nabíječka usnadňuje nabíjení výkonné baterie s kapacitou 240 Ah. Pro lepší viditelnost je standardně integrováno také světlo pro denní svícení.

Charakteristické znaky a výhody
Robustní sací lišta z hliníkové litiny
  • Se sacími stěrkami Linatex® s dlouhou životností a odolností proti přetržení pro vynikající výsledky odsávání.
  • Rychlá a snadná výměna sacích stěrek.
  • Při kontaktu se stěnou se vychýlí a zamezí tak poškozením.
Kartáčová hlava s technikou kotoučů
  • Výměna kotoučových kartáčů a padů je snadná.
  • Kotoučové kartáče dostupné v různých úrovních tvrdosti: měkké, střední a tvrdé.
  • Kotoučové modely - především na hladkých podlahových krytinách.
Inovativní systém KIK
  • Vetší ochrana před nesprávnou obsluhou.
  • Snížení nákladů na údržbu.
  • Optimální přizpůsobení individuálním úkolům čištění bez zbytečného přetěžování uživatele.
Energeticky úsporný režim eco!efficiency
  • Snížená spotřeba proudu.
  • O 40 % delší doba chodu na jedno nabití baterie.
  • Ještě tišší a tím ideální pro prostory citlivé na hluk (denní úklid nemocnic, hotelů atd.).
Se systémem dávkování čisticích prostředků „DOSE“
  • Šetří čisticí prostředek.
  • Exaktní a rovnoměrné dávkování (nastavitelné od 0 do 3 %).
  • Čisticí prostředek lze vyměnit, aniž by se musela vyprázdnit nádrž s čistou vodou.
Patentovaný systém proplachování nádrže
  • Snadné čištění nádrže na znečištěnou vodu.
  • Úspora vody až 70 % při čištění v porovnání s běžnou vodovodní hadicí.
  • Lepší hygiena.
Velký barevný displej
  • Přehledné zobrazení aktuálního programu.
  • Snadná obsluha a kratší doba zaučení.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Baterie
Trakční pohon Elektrický
Pracovní šířka kartáčů (mm) 900 - 900
Pracovní šířka sání (mm) 1180 - 1180
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 220 / 220
Plošný výkon, teoretický (m²/h) 9000
Typ baterií s minimální potřebou údržby
Baterie (V/Ah) 36 / 240
Výdrž baterie (h) max. 5
Doba nabíjení baterie (h) cca 7
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Rychlost jízdy (km/h) 10
Stoupavost (%) 10
Počet otáček kartáčů (rpm) 180 - 180
Přítlak kartáčů (kg) 94
Spotřeba vody (l/min) max. 7
Hladina hluku (dB(A)) 67
Příkon (W) 2400
Maximální povolená hmotnost (kg) 994
Aktualizace softwaru jsou k dispozici do 2032-01-01
Hmotnost bez příslušenství (kg) 230
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1925 x 1070 x 1420

Obsah balení

  • Diskové kartáče: 2 Kusy
  • Baterie
  • Vestavěná nabíječka
  • Sací lišta, zahnutá
  • robustní hliníková tlakově litá sací lišta
  • dávkovací nádoba na čisticí prostředek

Vybavení

  • Automatické plnění
  • Pohon pojezdu
  • Automatické zastavení vody
  • DOSE
  • Parkovací brzda
  • Magnetický ventil
  • Systém dvou nádrží
  • Kontrolka stavu čisté vody: Přes tlak vody
  • standardní denní svícení
  • malé dávkování čisticího prostředku až do 0,25%
  • typ sacích stěrek: Linatex®
  • robustní přední nárazník
  • s dávkováním vody v závislosti na rychlosti
  • aktualizace softwaru a hodnocení ztrát lze provádět na dálku prostřednictvím správy vozového parku Kärcher Equipment management
  • Barevná a provozní koncepce Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
  • Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
  • snížení rychlosti v zatáčkách pro zvýšení bezpečnosti
  • elektrický a mechanický plovákový spínač
  • Přepínač pro snadné ovládání
Podlahový mycí stroj B 220 R Bp Pack 240Ah Wet, DOSE, Rins + D90
Oblasti použití
  • Pro aplikace ve výrobě, logistice a halách a skladech těžkého průmyslu
  • Patrová parkoviště
  • Pro úklidové práce v potravinářském a chemickém průmyslu
Příslušenství
Čisticí prostředky