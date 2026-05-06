Podlahový mycí stroj B 220 R Bp Pack 240Ah Wet, DOSE, Rins + D90
Náš podlahový mycí stroj B 220 R čistí rychlostí 9 000 m² / h. Stroj s diskovou kartáčovou hlavou a pracovní šířkou 90 cm je dodáván s baterií o kapacitě 240 Ah a vestavěnou nabíječkou.
Náš kompaktní podlahový mycí stroj B 220 R s pojezdem je vybaven výkonnou sací lištou z hliníkového tlakového odlitku nejnovější generace, diskovou kartáčovou hlavou s pracovní šířkou 90 cm, senzorem úhlu natočení pro zvýšení bezpečnosti při pracovní rychlosti 10 km/h, systémem dávkování čisticího prostředku DOSE šetřícím zdroje a systémem dávkování vody reagujícím na rychlost a přesvědčí vynikajícími výsledky čištění. A navíc se mimořádně snadno a bezpečně používá. Mimo jiné i díky velkému barevnému displeji s 30 jazyky a patentovanému systému klíčů KIK, kterým lze různým uživatelům přiřadit různá přístupová práva, a tím vyloučit chyby obsluhy. Stroj je také vybaven funkcí Auto-Fill pro rychlé naplnění 220litrové nádrže na čerstvou vodu a automatickým systémem proplachování nádrže, který umožňuje pohodlné čištění nádrže na odpadní vodu. Jeho vestavěná nabíječka usnadňuje nabíjení výkonné baterie s kapacitou 240 Ah. Pro lepší viditelnost je standardně integrováno také světlo pro denní svícení.
Charakteristické znaky a výhody
Robustní sací lišta z hliníkové litiny
- Se sacími stěrkami Linatex® s dlouhou životností a odolností proti přetržení pro vynikající výsledky odsávání.
- Rychlá a snadná výměna sacích stěrek.
- Při kontaktu se stěnou se vychýlí a zamezí tak poškozením.
Kartáčová hlava s technikou kotoučů
- Výměna kotoučových kartáčů a padů je snadná.
- Kotoučové kartáče dostupné v různých úrovních tvrdosti: měkké, střední a tvrdé.
- Kotoučové modely - především na hladkých podlahových krytinách.
Inovativní systém KIK
- Vetší ochrana před nesprávnou obsluhou.
- Snížení nákladů na údržbu.
- Optimální přizpůsobení individuálním úkolům čištění bez zbytečného přetěžování uživatele.
Energeticky úsporný režim eco!efficiency
- Snížená spotřeba proudu.
- O 40 % delší doba chodu na jedno nabití baterie.
- Ještě tišší a tím ideální pro prostory citlivé na hluk (denní úklid nemocnic, hotelů atd.).
Se systémem dávkování čisticích prostředků „DOSE“
- Šetří čisticí prostředek.
- Exaktní a rovnoměrné dávkování (nastavitelné od 0 do 3 %).
- Čisticí prostředek lze vyměnit, aniž by se musela vyprázdnit nádrž s čistou vodou.
Patentovaný systém proplachování nádrže
- Snadné čištění nádrže na znečištěnou vodu.
- Úspora vody až 70 % při čištění v porovnání s běžnou vodovodní hadicí.
- Lepší hygiena.
Velký barevný displej
- Přehledné zobrazení aktuálního programu.
- Snadná obsluha a kratší doba zaučení.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Elektrický
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|900 - 900
|Pracovní šířka sání (mm)
|1180 - 1180
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|220 / 220
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|9000
|Typ baterií
|s minimální potřebou údržby
|Baterie (V/Ah)
|36 / 240
|Výdrž baterie (h)
|max. 5
|Doba nabíjení baterie (h)
|cca 7
|Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Rychlost jízdy (km/h)
|10
|Stoupavost (%)
|10
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|180 - 180
|Přítlak kartáčů (kg)
|94
|Spotřeba vody (l/min)
|max. 7
|Hladina hluku (dB(A))
|67
|Příkon (W)
|2400
|Maximální povolená hmotnost (kg)
|994
|Aktualizace softwaru jsou k dispozici do
|2032-01-01
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|230
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1925 x 1070 x 1420
Obsah balení
- Diskové kartáče: 2 Kusy
- Baterie
- Vestavěná nabíječka
- Sací lišta, zahnutá
- robustní hliníková tlakově litá sací lišta
- dávkovací nádoba na čisticí prostředek
Vybavení
- Automatické plnění
- Pohon pojezdu
- Automatické zastavení vody
- DOSE
- Parkovací brzda
- Magnetický ventil
- Systém dvou nádrží
- Kontrolka stavu čisté vody: Přes tlak vody
- standardní denní svícení
- malé dávkování čisticího prostředku až do 0,25%
- typ sacích stěrek: Linatex®
- robustní přední nárazník
- s dávkováním vody v závislosti na rychlosti
- aktualizace softwaru a hodnocení ztrát lze provádět na dálku prostřednictvím správy vozového parku Kärcher Equipment management
- Barevná a provozní koncepce Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
- Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
- snížení rychlosti v zatáčkách pro zvýšení bezpečnosti
- elektrický a mechanický plovákový spínač
- Přepínač pro snadné ovládání
Oblasti použití
- Pro aplikace ve výrobě, logistice a halách a skladech těžkého průmyslu
- Patrová parkoviště
- Pro úklidové práce v potravinářském a chemickém průmyslu