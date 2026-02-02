Jednokotoučový podlahový mycí stroj BDS 43/150 C Classic
Jednokotoučový mycí stroj BDS 43/150 C Classic je velmi robustní stroj pro mnohostranné využití při čištění podlah, vybavený bezúdržbovou planetovou převodovkou a silným 1 500 W motorem.
Naše velmi robustní jednokotoučová podlahová myčka BDS 43/150 C Classic vás přesvědčí vynikajícím poměrem cena - výkon a enormní mnohostranností při důkladném mytí podlah. Díky svému silnému motoru je vhodná jak pro tvrdé a elastické podlahy a textilní krytiny, tak i pro broušení parketových podlah. Se svou pracovní šířkou 430 mm je vhodná pro většinu prací v oblasti čištění budov. Bezúdržbová planetová převodovka z kovových ozubených kol odolných proti poškození zajistí dlouhou životnost a výrazně menší opotřebení a tím i nižší náklady na údržbu v porovnání s řemenovou převodovkou. V dodávce je obsažen také unašeč padů.
Charakteristické znaky a výhody
Výkonný motorVelmi robustní provedení s dlouhou životností Účinný při nejrůznějším použití. Nízké náklady na provoz a servis.
Robustní planetová převodovkaZ kovových ozubených kol odolných poškození. Menší opotřebení a nižší náklady na údržbu v porovnání s řemenovou převodovkou. Vyšší točivý moment v porovnání s běžným řemenovým převodem. Tichý, bezúdržbový s dlouhou životností.
Jednoduchá obsluhaSnadná a pohodlná manipulace. Velmi dobré vyvážení a klidný provoz
Integrovaná zásuvka
- Pro připojení odsávací jednotky, která snižuje tvorbu prachu.
- Zvyšuje čisticí výkon.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Síťový provoz
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|430
|Pracovní výška (mm)
|90
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|150
|Přítlak kartáčů (kg)
|43
|Hladina hluku (dB(A))
|66
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|44,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|940 x 430 x 1105
Obsah balení
- Unašeč padů
Vybavení
- není součástí dodávky se strojem: 10 l
- Síťový provoz
Videa
Oblasti použití
- Ideální pro dodavatele stavebních služeb pro použití ve veřejných budovách nebo kancelářích.
- Pro důkladné čištění všech podlah - od tvrdých podlah po koberce
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly BDS 43/150 C Classic
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.