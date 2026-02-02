Jednokotoučový podlahový mycí stroj BDS 43/150 C Classic

Jednokotoučový mycí stroj BDS 43/150 C Classic je velmi robustní stroj pro mnohostranné využití při čištění podlah, vybavený bezúdržbovou planetovou převodovkou a silným 1 500 W motorem.

Naše velmi robustní jednokotoučová podlahová myčka BDS 43/150 C Classic vás přesvědčí vynikajícím poměrem cena - výkon a enormní mnohostranností při důkladném mytí podlah. Díky svému silnému motoru je vhodná jak pro tvrdé a elastické podlahy a textilní krytiny, tak i pro broušení parketových podlah. Se svou pracovní šířkou 430 mm je vhodná pro většinu prací v oblasti čištění budov. Bezúdržbová planetová převodovka z kovových ozubených kol odolných proti poškození zajistí dlouhou životnost a výrazně menší opotřebení a tím i nižší náklady na údržbu v porovnání s řemenovou převodovkou. V dodávce je obsažen také unašeč padů.

Charakteristické znaky a výhody
Jednokotoučový podlahový mycí stroj BDS 43/150 C Classic: Výkonný motor
Výkonný motor
Velmi robustní provedení s dlouhou životností Účinný při nejrůznějším použití. Nízké náklady na provoz a servis.
Jednokotoučový podlahový mycí stroj BDS 43/150 C Classic: Robustní planetová převodovka
Robustní planetová převodovka
Z kovových ozubených kol odolných poškození. Menší opotřebení a nižší náklady na údržbu v porovnání s řemenovou převodovkou. Vyšší točivý moment v porovnání s běžným řemenovým převodem. Tichý, bezúdržbový s dlouhou životností.
Jednokotoučový podlahový mycí stroj BDS 43/150 C Classic: Jednoduchá obsluha
Jednoduchá obsluha
Snadná a pohodlná manipulace. Velmi dobré vyvážení a klidný provoz
Integrovaná zásuvka
  • Pro připojení odsávací jednotky, která snižuje tvorbu prachu.
  • Zvyšuje čisticí výkon.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Síťový provoz
Pracovní šířka kartáčů (mm) 430
Pracovní výška (mm) 90
Počet otáček kartáčů (rpm) 150
Přítlak kartáčů (kg) 43
Hladina hluku (dB(A)) 66
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50
Barva antracit
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 44,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 940 x 430 x 1105

Obsah balení

  • Unašeč padů

Vybavení

  • není součástí dodávky se strojem: 10 l
  • Síťový provoz

Videa

Oblasti použití
  • Ideální pro dodavatele stavebních služeb pro použití ve veřejných budovách nebo kancelářích.
  • Pro důkladné čištění všech podlah - od tvrdých podlah po koberce
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly BDS 43/150 C Classic

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.