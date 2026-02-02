OSTATNÍ PODLAHOVÉ MYCÍ STROJE
Ať jednokotoučové a lešticí stroje k péči o tvrdé podlahy nebo řešení pro zcela mimořádně náročné úkoly čištění, jako na schodištích nebo pojízdných schodech: naše další řešení čištění.
Podkategorie:
Jednokotoučové stroje
Tvrdé podlahy nebo textilní podlahové krytiny: U Kärcher najdete zaručeně odpovídající jednokotoučový stroj. Máme pro vás přístroje pro všechna speciální a univerzální použití.
Lešticí stroje
Podlaha opotřebovaná od podrážek bot: Lešticí stroje Kärcher zajistí opět rychlý lesk vašich podlah. Díky bateriovému pohonu je možné je použít i pro úklid veřejných prostor během běžného pracovního dne.
Čistič schodů a eskalátorů
Bleskurychle dokonale lesklé: Kärcher čističe schodů a eskalátorů dosáhnou během okamžiku blýskavých výsledků na eskalátorech a pojízdných chodnících, jakož i na schodech a parapetech.