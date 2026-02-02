Mokro-suchý vysavač NT 75/1 Me Ec M Z22
Bezpečnostní vysavač NT 75/1 Me Ec M Z22 třídy prašnosti M je certifikován v souladu se směrnicí ATEX 2014/34/EU (zkušební ústav IBExU) pro použití v zóně 22 s nebezpečím výbuchu.
Bezpečnostní vysavač NT 75/1 Me Ec H Z22, certifikovaný nezávislým a renomovaným zkušebním institutem IBExU podle závazné směrnice ATEX 2014/34/EU, je vhodný pro odstraňování hořlavých a jiných prachů třídy M ve výbušných zónách 22. Bezuhlíkový EC motor zaručuje životnost 5000 hodin. Plně uzemněné provedení a odpovídající vodivé příslušenství účinně zabraňují elektrostatickému výboji. Díky 75litrové nádobě z nerezové oceli a robustnímu podvozku s nastavitelnou tlakovou rukojetí lze snadno odstranit velké množství prachu, hrubých nečistot nebo kapalin z nebezpečné zóny a poté je bezpečně zlikvidovat. NT 75/1 Me Ec M Z22 je vybaven plochým skládaným filtrem Wet & Dry pro třídu prachu M, který zaručuje zadržení 99,9 % prachu a je vhodný i pro vysávání kapalin. Vysavač pro mokré a suché vysávání je v případě potřeby vhodný a schválený i pro použití bez filtračního sáčku nebo sáčku na likvidaci - k tomu je třeba použít volitelný kazetový filtr Wood, který je speciálně vyvinutý pro vysávání vláknitého prachu bez filtračního sáčku.
Charakteristické znaky a výhody
Certifikováno pro zónu 22 podle směrnice ATEX 2014/34/EU (zkušební ústav IBExU).Nejvyšší úroveň bezpečnosti uživatele v oblastech s nebezpečím výbuchu v zóně 22. Vhodný pro odstraňování prachu třídy prachu M.
Bezkartáčový pohon EC.Vysoká odolnost proti opotřebení a dlouhá životnost (5000 hodin).
Antistatický systémPrůběžný antistatický systém s elektricky vodivým příslušenstvím.
Plochý skládaný filtr pro mokré a suché vysávání
- Plochý skládaný PES filtr třídy prachu M spolehlivě zachytí 99,9 procent prachu.
- Filtr z materiálu PES odolného proti vlhkosti.
- Schválen pro vysávání prachu třídy M.
Specifikace
Technické údaje
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Množství vzduchu (l/s)
|61
|Podtlak (mbar/kPa)
|220 / 22
|Objem nádrže (l)
|75
|Příkon (W)
|max. 1000
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 40
|Délka kabelu (m)
|10
|Materiál kabelu
|Guma
|Hladina hluku (dB(A))
|76
|Barva
|stříbrný
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|25,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|31,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|695 x 540 x 1012
Obsah balení
- Délka sací hadice: 4 m
- Typ sací hadice: elektricky vodivý
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 550 mm
- Materiál sacích trubek: Ušlechtilá ocel
- Koleno: elektricky vodivý
- Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
- Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
- Šířka mokro-suché podlahové hubice: 360 mm
- Štěrbinová hubice
- Nádoba z ušlechtilé oceli
- Plochý skládaný filtr: PES s PTFE povrchem
- Madlo
Vybavení
- Antistatický systém
- Ochranná třída: I
- Vodicí kolečka s brzdou
- Třída prachu: M
- Materiál nádrže: Ušlechtilá ocel
Oblasti použití
- Bezpečnostní vysavač pro použití v zóně 22 s nebezpečím výbuchu.
- Certifikováno pro prachové třídy M a L.
Příslušenství
Náhradní díly NT 75/1 Me Ec M Z22
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
