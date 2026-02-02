Mokro-suchý vysavač NT 75/1 Me Ec M Z22

Bezpečnostní vysavač NT 75/1 Me Ec M Z22 třídy prašnosti M je certifikován v souladu se směrnicí ATEX 2014/34/EU (zkušební ústav IBExU) pro použití v zóně 22 s nebezpečím výbuchu.

Bezpečnostní vysavač NT 75/1 Me Ec H Z22, certifikovaný nezávislým a renomovaným zkušebním institutem IBExU podle závazné směrnice ATEX 2014/34/EU, je vhodný pro odstraňování hořlavých a jiných prachů třídy M ve výbušných zónách 22. Bezuhlíkový EC motor zaručuje životnost 5000 hodin. Plně uzemněné provedení a odpovídající vodivé příslušenství účinně zabraňují elektrostatickému výboji. Díky 75litrové nádobě z nerezové oceli a robustnímu podvozku s nastavitelnou tlakovou rukojetí lze snadno odstranit velké množství prachu, hrubých nečistot nebo kapalin z nebezpečné zóny a poté je bezpečně zlikvidovat. NT 75/1 Me Ec M Z22 je vybaven plochým skládaným filtrem Wet & Dry pro třídu prachu M, který zaručuje zadržení 99,9 % prachu a je vhodný i pro vysávání kapalin. Vysavač pro mokré a suché vysávání je v případě potřeby vhodný a schválený i pro použití bez filtračního sáčku nebo sáčku na likvidaci - k tomu je třeba použít volitelný kazetový filtr Wood, který je speciálně vyvinutý pro vysávání vláknitého prachu bez filtračního sáčku.

Charakteristické znaky a výhody
Nejvyšší úroveň bezpečnosti uživatele v oblastech s nebezpečím výbuchu v zóně 22. Vhodný pro odstraňování prachu třídy prachu M.
Vysoká odolnost proti opotřebení a dlouhá životnost (5000 hodin).
Průběžný antistatický systém s elektricky vodivým příslušenstvím.
Plochý skládaný filtr pro mokré a suché vysávání
  • Plochý skládaný PES filtr třídy prachu M spolehlivě zachytí 99,9 procent prachu.
  • Filtr z materiálu PES odolného proti vlhkosti.
  • Schválen pro vysávání prachu třídy M.
Specifikace

Technické údaje

Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Množství vzduchu (l/s) 61
Podtlak (mbar/kPa) 220 / 22
Objem nádrže (l) 75
Příkon (W) max. 1000
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 40
Délka kabelu (m) 10
Materiál kabelu Guma
Hladina hluku (dB(A)) 76
Barva stříbrný
Hmotnost bez příslušenství (kg) 25,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 31,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 695 x 540 x 1012

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 4 m
  • Typ sací hadice: elektricky vodivý
  • Množství sacích trubek: 2 Kusy
  • Délka sacích trubek: 550 mm
  • Materiál sacích trubek: Ušlechtilá ocel
  • Koleno: elektricky vodivý
  • Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
  • Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
  • Šířka mokro-suché podlahové hubice: 360 mm
  • Štěrbinová hubice
  • Nádoba z ušlechtilé oceli
  • Plochý skládaný filtr: PES s PTFE povrchem
  • Madlo

Vybavení

  • Antistatický systém
  • Ochranná třída: I
  • Vodicí kolečka s brzdou
  • Třída prachu: M
  • Materiál nádrže: Ušlechtilá ocel
Mokro-suchý vysavač NT 75/1 Me Ec M Z22
Videa

Oblasti použití
  • Bezpečnostní vysavač pro použití v zóně 22 s nebezpečím výbuchu.
  • Certifikováno pro prachové třídy M a L.
Příslušenství
Náhradní díly NT 75/1 Me Ec M Z22

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.