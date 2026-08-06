Mokro-suchý vysavač NT 27/1 Adv
NT 27/1 Advanced je výkonný mokro-suchý vysavač s plastovou nádobou a velkým filtrem pro profesionální použití. Je obzvláště kompaktní a již se standardně dodává s užitečným příslušenstvím.
NT 27/1 Advanced je kompaktní, vysoce ovladatelný a uživatelsky příjemný mokro-suchý vysavač pro všestranné komerční aplikace. Jeho výkonný ventilátor poskytuje obrovský sací výkon. Jednotka je vybavena velkou filtrační kazetou. Mechanický plovákový systém zastaví sání, jakmile je nádoba naplněna na svou maximální kapacitu, aby se zabránilo přetečení. Praktický klipový systém zajišťuje rychlé a jednoduché změny příslušenství. Pět otočných koleček s plynulým chodem zaručuje vynikající manévrovatelnost a stabilitu na kameni. Horní část krytu ventilátoru je opatřena praktickým plochým povrchem jako podnos pro drobnosti. Celé pouzdro je vyrobeno z nárazuvzdorných plastů. Stroj je také vybaven držáky doplňků a háčkem pro uložení přívodního kabelu. Ergonomicky tvarovaná nosná rukojeť umožňuje snadnou a pohodlnou přepravu jednotky a veškeré příslušenství. NT 27/1 Advanced má všestrannou ochranu proti nárazům, která chrání stroj i stěny, zařízení a nábytek před poškozením.
Charakteristické znaky a výhody
Integrované uložení příslušenstvíPohodlné uložení příslušenství na zadní straně vysavače. Sací potrubí a příslušenství jsou bezpečně a pohodlně uchyceny na stroji, což znamená, že jsou vždy při ruce.
PES filtrační patrona odolná proti vlhkostiSnadné přepínání mezi mokrým a suchým vysáváním. Patronový filtr PES není nutné před použitím sušit. Udržitelnost: patronový filtr PES je omyvatelný.
Stabilní kovové uzavírací sponyZvlášť robustní kovové uzávěry zajišťují nyní ještě spolehlivější uzavření.
Robustní nárazník
- Nárazník nabízí bezpečnou ochranu kolem dokola pro vysavač i vybavení.
Mechanické odpojení pomocí plováku
- Sací výkon zůstává na konstantně vysoké úrovni.
- Mechanické odpojení pomocí plováku spolehlivě přeruší proud vzduchu při dosažení maximální hladiny naplnění.
Specifikace
Technické údaje
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Množství vzduchu (l/s)
|67
|Podtlak (mbar/kPa)
|200 / 20
|Objem nádrže (l)
|27
|Materiál nádrže
|Plast
|Příkon (W)
|max. 1380
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Délka kabelu (m)
|7,5
|Hladina hluku (dB(A))
|72
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|7,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|8,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|420 x 420 x 525
Obsah balení
- Délka sací hadice: 2.5 m
- Koleno: Plast
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 550 mm
- Materiál sacích trubek: Ušlechtilá ocel
- Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
- Materiál filtračního sáčku: Papír
- Šířka mokro-suché podlahové hubice: 360 mm
- Štěrbinová hubice
- Filtrační patrona: PES
Vybavení
- Ochrana proti nárazu
- Ochranná třída: II
- Vodicí kolečka s brzdou
Videa
Oblasti použití
- Vhodné pro mokro-suché vysávání
Příslušenství
Náhradní díly NT 27/1 Adv
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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