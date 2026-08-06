Mokro-suchý vysavač NT 50/1 Tact Te L

Profesionální vysavač na mokro-suché vysávání NT 50/1 Tact Te L s bohatou výbavou. Součástí je 50litrová nádoba s nastavitelnou rukojetí a vypouštěcí hadicí, stejně jako integrovaná zásuvka.

Jemný prach, hrubé nečistoty, kapaliny: Náš vysavač na mokro-suché vysávání NT 50/1 Tact Te L si poradí opravdu se vším. Díky 50litrové nádobě s nárazníkem, kovovým otočným kolečkům a odtokové hadici odolné proti oleji, stejně jako výškově nastavitelnému tlačnému madlu, je ideální pro čištění pracovišť a strojů ve výrobě, dílnách a na stavbách. To z něj činí ideální volbu pro zvláště náročné zákazníky v průmyslu a stavebnictví, kteří se každý den spoléhají na profesionální stroje a cení si nepřerušované práce bez prachu. To zajišťuje mimo jiné osvědčený systém čištění filtrů Tact a vlhkosti odolný plochý skládaný filtr z PES. Integrovaná elektrická zásuvka na stroji s funkcí automatického zapnutí/vypnutí usnadňuje práci s elektrickým nářadím, zatímco centrální otočný přepínač umožňuje snadný výběr sacích programů a rychlost lze plynule nastavovat pomocí samostatného otočného knoflíku. Součástí standardní výbavy je také rozsáhlá řada příslušenství, které lze pohodlně uložit do integrovaného úložného prostoru pro sací hadici a příslušenství.

Charakteristické znaky a výhody
Mokro-suchý vysavač NT 50/1 Tact Te L: Nastavitelné, ergonomické držadlo
Nastavitelné, ergonomické držadlo
Díky rychloupínacímu upevnění se nastavitelná rukojeť přizpůsobí výšce obsluhy. Pro prostorově nenáročné uložení vysavače se držadlo jednoduše zasune zcela dolů.
Mokro-suchý vysavač NT 50/1 Tact Te L: Vypouštěcí hadice odolná proti olejům
Vypouštěcí hadice odolná proti olejům
Integrovaná vypouštěcí hadice, odolná proti olejům, pro pohodlné vyprazdňování kapalin.
Mokro-suchý vysavač NT 50/1 Tact Te L: Široká podlahová hubice s rychloupínacími vložkami
Široká podlahová hubice s rychloupínacími vložkami
Podlahová hubice s kartáčovým páskem a stěrkovými vložkami. Snadné přepínání mezi mokrým a suchým vysáváním.
Centrální otočný přepínač
  • Pohodlné přepínání mezi sacími programy pomocí centrálního otočného spínače.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Množství vzduchu (l/s) 74
Podtlak (mbar/kPa) 273 / 27,3
Objem nádrže (l) 50
Materiál nádrže Plast
Příkon (W) max. 1380
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 35
Délka kabelu (m) 7,5
Hladina hluku (dB(A)) 68
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 18,3
Hmotnost včetně obalu (kg) 24
Rozměry (D x Š x V) (mm) 640 x 370 x 1045

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 4 m
  • Koleno: Plast
  • Množství sacích trubek: 2 Kusy
  • Délka sacích trubek: 550 mm
  • Materiál sacích trubek: Ušlechtilá ocel
  • Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
  • Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
  • Šířka mokro-suché podlahové hubice: 360 mm
  • Štěrbinová hubice
  • Adaptér pro připojení elektrického nářadí
  • Vypouštěcí hadice (olejuvzdorná)
  • Plochý skládaný filtr: PES s PTFE povrchem
  • Madlo

Vybavení

  • Třída prachu: L
  • Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství
  • Spínací automatika pro elektronářadí
  • Antistatická příprava
  • Očištění filtru: Automatické čištění filtru Tact
  • Ochrana proti nárazu
  • Ochranná třída: I
  • Vodicí kolečka s brzdou
Mokro-suchý vysavač NT 50/1 Tact Te L
Mokro-suchý vysavač NT 50/1 Tact Te L

Videa

Oblasti použití
  • Vhodné pro mokro-suché vysávání
Příslušenství
Náhradní díly NT 50/1 Tact Te L

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.