Mokro-suchý vysavač NT 50/1 Tact Te L
Profesionální vysavač na mokro-suché vysávání NT 50/1 Tact Te L s bohatou výbavou. Součástí je 50litrová nádoba s nastavitelnou rukojetí a vypouštěcí hadicí, stejně jako integrovaná zásuvka.
Jemný prach, hrubé nečistoty, kapaliny: Náš vysavač na mokro-suché vysávání NT 50/1 Tact Te L si poradí opravdu se vším. Díky 50litrové nádobě s nárazníkem, kovovým otočným kolečkům a odtokové hadici odolné proti oleji, stejně jako výškově nastavitelnému tlačnému madlu, je ideální pro čištění pracovišť a strojů ve výrobě, dílnách a na stavbách. To z něj činí ideální volbu pro zvláště náročné zákazníky v průmyslu a stavebnictví, kteří se každý den spoléhají na profesionální stroje a cení si nepřerušované práce bez prachu. To zajišťuje mimo jiné osvědčený systém čištění filtrů Tact a vlhkosti odolný plochý skládaný filtr z PES. Integrovaná elektrická zásuvka na stroji s funkcí automatického zapnutí/vypnutí usnadňuje práci s elektrickým nářadím, zatímco centrální otočný přepínač umožňuje snadný výběr sacích programů a rychlost lze plynule nastavovat pomocí samostatného otočného knoflíku. Součástí standardní výbavy je také rozsáhlá řada příslušenství, které lze pohodlně uložit do integrovaného úložného prostoru pro sací hadici a příslušenství.
Charakteristické znaky a výhody
Nastavitelné, ergonomické držadloDíky rychloupínacímu upevnění se nastavitelná rukojeť přizpůsobí výšce obsluhy. Pro prostorově nenáročné uložení vysavače se držadlo jednoduše zasune zcela dolů.
Vypouštěcí hadice odolná proti olejůmIntegrovaná vypouštěcí hadice, odolná proti olejům, pro pohodlné vyprazdňování kapalin.
Široká podlahová hubice s rychloupínacími vložkamiPodlahová hubice s kartáčovým páskem a stěrkovými vložkami. Snadné přepínání mezi mokrým a suchým vysáváním.
Centrální otočný přepínač
- Pohodlné přepínání mezi sacími programy pomocí centrálního otočného spínače.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Množství vzduchu (l/s)
|74
|Podtlak (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Objem nádrže (l)
|50
|Materiál nádrže
|Plast
|Příkon (W)
|max. 1380
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Délka kabelu (m)
|7,5
|Hladina hluku (dB(A))
|68
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|18,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|24
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|640 x 370 x 1045
Obsah balení
- Délka sací hadice: 4 m
- Koleno: Plast
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 550 mm
- Materiál sacích trubek: Ušlechtilá ocel
- Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
- Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
- Šířka mokro-suché podlahové hubice: 360 mm
- Štěrbinová hubice
- Adaptér pro připojení elektrického nářadí
- Vypouštěcí hadice (olejuvzdorná)
- Plochý skládaný filtr: PES s PTFE povrchem
- Madlo
Vybavení
- Třída prachu: L
- Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství
- Spínací automatika pro elektronářadí
- Antistatická příprava
- Očištění filtru: Automatické čištění filtru Tact
- Ochrana proti nárazu
- Ochranná třída: I
- Vodicí kolečka s brzdou
Videa
Oblasti použití
- Vhodné pro mokro-suché vysávání
Příslušenství
Náhradní díly NT 50/1 Tact Te L
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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