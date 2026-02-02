Kartáčový kobercový vysavač CV 60/1 RS Bp Pack
Univerzální vysavač s šířkou záběru 60 cm: CV 60/1 RS Bp Pack step-on kartáčový vysavač na textilní podlahy a tvrdé podlahy. Rozsah dodávky zahrnuje filtr HEPA 13, sadu ručního vysavače, baterii a nabíječku.
Ochrana proti prachu a nečistotám: díky dvěma protiběžným rotačním válcovým kartáčům a praktickému bočnímu kartáči je vysávání textilních podlahových krytin a tvrdých povrchů všeho druhu s flexibilním step-on kartáčovým vysavačem CV 60/1 RS Bp Pack rychlé a účinné. Pro vysávání menších ploch, pod nábytkem nebo v rozích je v přístroji standardně integrována výsuvná sací hadice se sací trubicí a také kombinovaná podlahová hubice a malé hubice. Filtrační sáčky HEPA 13 a výstupní filtry, které jsou součástí dodávky, stejně jako baterie a nabíječka akumulátorů zajišťují, že CV 60/1 RS Bp Rack je připraven k okamžitému použití.
Charakteristické znaky a výhody
Protiběžné válcové kartáče
- Lze použít na všechny textilní a tvrdé podlahové krytiny.
Filtr HEPA 13
- Filtry HEPA 13 a filtrační sáčky účinně čistí odsávaný vzduch a zajišťují vysokou bezpečnost uživatelů.
Sací trubka s extra dlouhou hadicí
- Sací trubice včetně extra dlouhé a dodatečně prodlužovatelné hadice pro pohodlné čištění těžko přístupných míst, jako jsou rohy, schody a místa pod nábytkem.
Výkonný a odolný elektromotor
- Silný pohon pro silný výkon i na rampách se sklonem až 10 %, kobercích s vysokým vlasem a měkkých tvrdých podlahách.
Kompaktní design
- Vynikající obratnost.
- Snadná přeprava výtahem umožňuje použití i ve vícepodlažních budovách.
Rychlá a snadná údržba
- Filtrační sáčky se snadno vyměňují.
- Dobrá dostupnost ke všem místům důležitým pro servis.
Specifikace
Technické údaje
|Napětí (V)
|36
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Pracovní šířka (mm)
|600
|Podtlak (kPa/mbar)
|11,7 / 117
|Množství vzduchu (l/h)
|33,98
|Jmenovitý příkon (W)
|1620
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 32
|Hladina hluku (dB(A))
|68
|Výkon motoru kartáčů (W)
|373
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|187
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|323,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1241 x 787 x 1316
Obsah balení
- Štěrbinová hubice
- Vyjímatelná sací trubka
- Množství filtračních sáčků: 5 Kusy
- Válcový kartáč standard: 2 Kusy
Vybavení
- Ochranná třída: II
- Typ filtru HEPA: Filtr HEPA 13
Videa
Oblasti použití
- Textilní podlahové krytiny
- Tvrdé podlahy
- Sada ručního vysavače pro obtížně přístupná místa
Příslušenství
Náhradní díly CV 60/1 RS Bp Pack
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.