Kartáčový kobercový vysavač CV 60/1 RS Bp Pack

Univerzální vysavač s šířkou záběru 60 cm: CV 60/1 RS Bp Pack step-on kartáčový vysavač na textilní podlahy a tvrdé podlahy. Rozsah dodávky zahrnuje filtr HEPA 13, sadu ručního vysavače, baterii a nabíječku.

Ochrana proti prachu a nečistotám: díky dvěma protiběžným rotačním válcovým kartáčům a praktickému bočnímu kartáči je vysávání textilních podlahových krytin a tvrdých povrchů všeho druhu s flexibilním step-on kartáčovým vysavačem CV 60/1 RS Bp Pack rychlé a účinné. Pro vysávání menších ploch, pod nábytkem nebo v rozích je v přístroji standardně integrována výsuvná sací hadice se sací trubicí a také kombinovaná podlahová hubice a malé hubice. Filtrační sáčky HEPA 13 a výstupní filtry, které jsou součástí dodávky, stejně jako baterie a nabíječka akumulátorů zajišťují, že CV 60/1 RS Bp Rack je připraven k okamžitému použití.

Charakteristické znaky a výhody
Protiběžné válcové kartáče
  • Lze použít na všechny textilní a tvrdé podlahové krytiny.
Filtr HEPA 13
  • Filtry HEPA 13 a filtrační sáčky účinně čistí odsávaný vzduch a zajišťují vysokou bezpečnost uživatelů.
Sací trubka s extra dlouhou hadicí
  • Sací trubice včetně extra dlouhé a dodatečně prodlužovatelné hadice pro pohodlné čištění těžko přístupných míst, jako jsou rohy, schody a místa pod nábytkem.
Výkonný a odolný elektromotor
  • Silný pohon pro silný výkon i na rampách se sklonem až 10 %, kobercích s vysokým vlasem a měkkých tvrdých podlahách.
Kompaktní design
  • Vynikající obratnost.
  • Snadná přeprava výtahem umožňuje použití i ve vícepodlažních budovách.
Rychlá a snadná údržba
  • Filtrační sáčky se snadno vyměňují.
  • Dobrá dostupnost ke všem místům důležitým pro servis.
Specifikace

Technické údaje

Napětí (V) 36
Frekvence (Hz) 50 / 60
Pracovní šířka (mm) 600
Podtlak (kPa/mbar) 11,7 / 117
Množství vzduchu (l/h) 33,98
Jmenovitý příkon (W) 1620
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 32
Hladina hluku (dB(A)) 68
Výkon motoru kartáčů (W) 373
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 187
Hmotnost včetně obalu (kg) 323,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1241 x 787 x 1316

Obsah balení

  • Štěrbinová hubice
  • Vyjímatelná sací trubka
  • Množství filtračních sáčků: 5 Kusy
  • Válcový kartáč standard: 2 Kusy

Vybavení

  • Ochranná třída: II
  • Typ filtru HEPA: Filtr HEPA 13

Videa

Oblasti použití
  • Textilní podlahové krytiny
  • Tvrdé podlahy
  • Sada ručního vysavače pro obtížně přístupná místa
Příslušenství
Náhradní díly CV 60/1 RS Bp Pack

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.