Elektrické koště EB 30/1

Tichý, důkladný a dodávaný s lithium-iontovou baterií a rychlonabíječkou - elektrické koště EB 30/1 poskytuje působivou rychlost a pohodlí při úklidu tvrdých podlah a koberců.

Akumulátorové elektrické koště EB 30/1 je vybaveno nožním vypínačem pro větší pohodlí, odstraňuje uvolněné nečistoty z dosahu pouhých 2 milimetrů od okrajů. Díky výškově nastavitelné teleskopické násadě s rukojetí lze výšku elektrického koštěte přizpůsobit výšce každého jednotlivého uživatele a zajistit tak dokonalou ergonomii. Navíc může díky integrovanému kardanovému kloubu bez námahy klouzat v jakémkoli směru a během přestávek v práci jej lze snadno zablokovat ve vzpřímené poloze. Díky ploché konstrukci (pouhých 9 cm) navíc odpadá starost s úklidem pod radiátory a nábytkem. Výkonná lithium-iontová baterie nabízí na kobercích dobu provozu přibližně 40 minut, zatímco na tvrdých podlahách je doba úklidu delší - přibližně 50 minut. A v neposlední řadě standardně dodávaná rychlonabíječka zajišťuje rychlé nabíjení za méně než dvě hodiny.

Charakteristické znaky a výhody
Elektrické koště EB 30/1: Snadná výměna baterií
Snadná výměna baterií
Výkonnou lithium-iontovou baterii lze snadno vyjmout a vyměnit v jediném kroku.
Elektrické koště EB 30/1: Výměna kartáčů bez nářadí
Výměna kartáčů bez nářadí
Válcový kartáč vyjmete bez nářadí, a tak ho jednoduše vyčistíte.
Elektrické koště EB 30/1: Rychlonabíječka
Rychlonabíječka
Krátká doba nabíjení, dlouhá doba provozu: baterie se plně nabije za méně než dvě hodiny.
Snadné vyjmutí a vložení nádrže na nečistoty
  • Rychlé a snadné vyprázdnění bez kontaktu s nečistotami.
Specifikace

Technické údaje

Pracovní šířka (mm) 300
Objem nádrže (l) 1
Hladina hluku (dB(A)) 56
Nabíjecí proud (A) 1,8
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Napětí (V) 7,2
Kapacita baterie (2,5 Ah)
Doba chodu baterie na tvrdých podlahách (min) 51
Doba chodu baterie na kobercích (min) 41
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 2,8
Hmotnost včetně obalu (kg) 3,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 250 x 300 x 1340

Obsah balení

  • Baterie: Baterie 7,2 V / 2,5 Ah (1 ks)
  • Rychlonabíječka BC 1/1.8
  • Válcový kartáč standard
  • Teleskopická rukojeť, výškově nastavitelná
  • Kontejner na odpad

Videa

Příslušenství
Náhradní díly EB 30/1

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.