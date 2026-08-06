Čistič s nejvyšším tlakem HD 9/100-4 Cage Advanced
Odstraní i silně ulpívající nečistoty: mnohostranný vysokotlaký čistič s extrémním tlakem HD 9/100-4 Cage Adv s UHP pistolí, pracovním tlakem 1000 bar a nízkou spotřebou vody 900 l/h.
Náš vysokotlaký čistič s extrémním tlakem HD 9/100-4 Cage Adv je vybavený komfortní UHP kompaktní pistolí pro všestranné používání proti silně ulpívajícím nečistotám, jaké se vyskytují například ve stavebnictví a průmyslu. Uvnitř stroje pracuje extrémně výkonné průmyslové vysokotlaké čerpadlo WOMA s vysokou volumetrickou účinností, které se postará o pracovní tlak 1000 bar, průtok 900 litrů vody za hodiny a garantuje tak ty nejlepší výsledky čištění.
Charakteristické znaky a výhody
Výkonné průmyslové čerpadloPlunžr z tvrdého kovu pro dlouhou životnost. Uživatelsky přívětivá konstrukce pro servis pro snadnou výměnu dílů podléhajících opotřebení jako jsou ventily, těsnění nebo plunžry. Centrální ventil pro vysokou volumetrickou účinnost
Ergonomická tryskací pistoleErgonomická rukojeť a nízká hmotnost pro uživatelsky příjemnou obsluhu. Umožňuje práci bez únavy díky nížší síle
Ventil pro snížení tlakuVentil sníží tlak v hadici, takže zůstane při zavřené hadici flexibilní. Zabraňuje zpětnému rázu, jelikož se tlak při otevření pistole vytvoří pomalu.
Vysoká mobilita
- Velká kola i optimální těžiště se starají o vysokou mobilitu stroje - i přes jeho velikost.
- Praktický hák pro jeřáb umožňuje snadný transport, i na obtížně sjízdném terénu.
Specifikace
Technické údaje
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|1000 / 100
|Průtok (l/h)
|978
|Teplota přívodní vody (°C)
|45
|Palivo
|Elektrický
|Výkon motoru (kW)
|35
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|380 - 415
|Frekvence (Hz)
|50
|Typ čerpadla
|Kliková hřídel
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|385
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|376,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|380
|Rozměry (D x Š x V) ( )
|1385 x 790 x 1090
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: UHP pistole
- Pracovní nástavec z ušlechtilé oceli: 750 mm
- Tryska s plochým paprskem
Vybavení
- Délka vysokotlaké hadice: 20 m
- Bezpečnostní ventil
- Počitadlo provozních hodin
Videa