Čistič s nejvyšším tlakem HD 9/100-4 Cage Advanced

Odstraní i silně ulpívající nečistoty: mnohostranný vysokotlaký čistič s extrémním tlakem HD 9/100-4 Cage Adv s UHP pistolí, pracovním tlakem 1000 bar a nízkou spotřebou vody 900 l/h.

Náš vysokotlaký čistič s extrémním tlakem HD 9/100-4 Cage Adv je vybavený komfortní UHP kompaktní pistolí pro všestranné používání proti silně ulpívajícím nečistotám, jaké se vyskytují například ve stavebnictví a průmyslu. Uvnitř stroje pracuje extrémně výkonné průmyslové vysokotlaké čerpadlo WOMA s vysokou volumetrickou účinností, které se postará o pracovní tlak 1000 bar, průtok 900 litrů vody za hodiny a garantuje tak ty nejlepší výsledky čištění.

Charakteristické znaky a výhody
Čistič s nejvyšším tlakem HD 9/100-4 Cage Advanced: Výkonné průmyslové čerpadlo
Výkonné průmyslové čerpadlo
Plunžr z tvrdého kovu pro dlouhou životnost. Uživatelsky přívětivá konstrukce pro servis pro snadnou výměnu dílů podléhajících opotřebení jako jsou ventily, těsnění nebo plunžry. Centrální ventil pro vysokou volumetrickou účinnost
Čistič s nejvyšším tlakem HD 9/100-4 Cage Advanced: Ergonomická tryskací pistole
Ergonomická tryskací pistole
Ergonomická rukojeť a nízká hmotnost pro uživatelsky příjemnou obsluhu. Umožňuje práci bez únavy díky nížší síle
Čistič s nejvyšším tlakem HD 9/100-4 Cage Advanced: Ventil pro snížení tlaku
Ventil pro snížení tlaku
Ventil sníží tlak v hadici, takže zůstane při zavřené hadici flexibilní. Zabraňuje zpětnému rázu, jelikož se tlak při otevření pistole vytvoří pomalu.
Vysoká mobilita
  • Velká kola i optimální těžiště se starají o vysokou mobilitu stroje - i přes jeho velikost.
  • Praktický hák pro jeřáb umožňuje snadný transport, i na obtížně sjízdném terénu.
Specifikace

Technické údaje

Pracovní tlak (bar/MPa) 1000 / 100
Průtok (l/h) 978
Teplota přívodní vody (°C) 45
Palivo Elektrický
Výkon motoru (kW) 35
Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 380 - 415
Frekvence (Hz) 50
Typ čerpadla Kliková hřídel
Hmotnost bez příslušenství (kg) 385
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 376,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 380
Rozměry (D x Š x V) ( ) 1385 x 790 x 1090

Obsah balení

  • Ruční vysokotlaká pistole: UHP pistole
  • Pracovní nástavec z ušlechtilé oceli: 750 mm
  • Tryska s plochým paprskem

Vybavení

  • Délka vysokotlaké hadice: 20 m
  • Bezpečnostní ventil
  • Počitadlo provozních hodin
Čistič s nejvyšším tlakem HD 9/100-4 Cage Advanced
Čistič s nejvyšším tlakem HD 9/100-4 Cage Advanced
Čistič s nejvyšším tlakem HD 9/100-4 Cage Advanced
Čistič s nejvyšším tlakem HD 9/100-4 Cage Advanced

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