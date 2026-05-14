Zametací stroj s odsáváním KM 130/300 R I D

Průmyslový zametací stroj KM 130/300 R I D kombinuje robustní konstrukci s jednoduchou obsluhou a výkonným zametáním – ideální pro silné znečištění a náročné aplikace.

Robustní, odolný a ideální pro aplikace s velkým množstvím nečistot a prachu: průmyslový zametací stroj KM 130/300 R I. Ani dlouhé úklidové práce nejsou pro jeho velkou nádobu na odpad a výkonný dieselový motor nic, zatímco robustní ochranný kovový rám a snadné ovládání pákou jsou perfektně přizpůsobeny náročným podmínkám průmyslového prostředí. Díky standardní výbavě, včetně vysoce účinného kapsového filtračního systému a volitelné regulaci otáček bočního kartáče pro efektivní podávání odpadu k zametacímu válci a minimalizaci rozptylu prachu, zaručuje KM 130/300 R I prakticky bezprašné zametání i v extrémně prašném prostředí. Uživatelsky přívětivý design zahrnuje také pohodlné sedadlo, praktické úložné prostory, nabíjecí zásuvku USB a LED kontrolky pro zobrazení aktuálního provozního stavu. Celogumová kola odolná proti propíchnutí, přední LED světla a výstražný maják jsou navrženy pro zajištění bezpečnosti v pracovním prostředí. Navíc jsou k dispozici montážní sady pro přizpůsobení stroje specifickým úklidovým úkolům nebo pro další zvýšení bezpečnosti stroje.

Charakteristické znaky a výhody
Jednoduché, robustní ovládání pákou
Všechny důležité funkce lze pro pohodlí ovládat pomocí pák LED kontrolky pro provozní stav Pohodlné ovládání jedním pedálem s přepínačem pro jízdu vpřed a vzad
Hydraulické vrchní vyprazdňování
Odpad lze bezpečně, snadno a bez kontaktu vyprázdnit. Snadný systém pro vyprazdňování kontejneru ve výšce až 1,40 m
Nastavení rychlosti bočního kartáče
Optimální systém podávání směřující odpad na zametací válec. Účinně snižuje rozptyl prachu během zametání Výrazně nižší dopad prachu na uživatele
Uživatelsky příjemný ergonomický design
  • Pohodlné sedadlo lze nastavit podle výšky uživatele
  • Umožňuje práci bez únavy, v případě potřeby i po dlouhou dobu
  • Snadná dostupnost ovládacích prvků pro uvolněné pracovní prostředí
Velkoplošný kapsový filtr
  • Velká plocha filtru snižuje hladinu prachu během zametání
  • Praktické čištění filtru s vibračním motorem.
Plně hydraulický pohon pojezdu i pohon hlavního zametacího válce a postranního kartáče
  • Velmi nenáročná na údržbu, šetří čas i peníze
  • Technologie pohonu bez opotřebení
  • Mimořádně odolný i v náročných pracovních prostředích
Velmi snadný servis
  • Snadno přístupný filtrační systém
  • Technologie nenáročná na údržbu s plně hydraulickým pohonem a bez elektroniky
Hydraulický pohon zadních kol s celogumovými pneumatikami
  • Snadné manévrování i ve stísněných prostorách
  • Celogumové pneumatiky odolné proti propíchnutí vyrobené, takže ostré předměty nejsou problém
Princip smetáčku a lopatky
  • Dobré pohlcování jemných a hrubých zametených nečistot
  • Nepatrné víření prachu.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Nafta
Trakční pohon Čtyřtaktní motor
Výrobce motoru Yanmar
Pohon - výkon (kW) 15,8
Max. plošný výkon (m²/h) 13000
Pracovní šířka (mm) 1000
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm) 1300
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm) 1550
Nádoba na odpad (l) 300
Stoupavost (%) 18
Pracovní rychlost (km/h) 10
Filtrační plocha (m²) 7,8
Zatížení (kg) 477
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 970
Hmotnost, připraveno k provozu (kg) 970
Hmotnost včetně obalu (kg) 970
Rozměry (D x Š x V) (mm) 2045 x 1350 x 1430

Obsah balení

  • Kapsový filtr
  • Kola, celogumová

Vybavení

  • Automatické očištění filtru
  • Hlavní zametací válec výkyvný
  • Posilovač řízení
  • Regulace sacího objemu
  • Princip smetáčku a lopatky
  • Pohon pojezdu dopředu
  • Pohon pojezdu dozadu
  • Odsávání
  • Hydraulické vyprazdňování vrchem
  • Venkovní provoz
  • Počitadlo provozních hodin
  • Zametací funkce, vypínatelná
  • Automatické seřízení opotřebovaného hlavního zametacího válce
Oblasti použití
  • Zařízení na zpracování stavebního materiálu
  • Zařízení na lití kovů
  • Zařízení na zpracování kovů
  • Skladovací prostory
  • Staveniště
  • Železárny a ocelárny
  • Zařízení na zpracování materiálu
Příslušenství