Zametací stroj s odsáváním KM 130/300 R I D
Průmyslový zametací stroj KM 130/300 R I D kombinuje robustní konstrukci s jednoduchou obsluhou a výkonným zametáním – ideální pro silné znečištění a náročné aplikace.
Robustní, odolný a ideální pro aplikace s velkým množstvím nečistot a prachu: průmyslový zametací stroj KM 130/300 R I. Ani dlouhé úklidové práce nejsou pro jeho velkou nádobu na odpad a výkonný dieselový motor nic, zatímco robustní ochranný kovový rám a snadné ovládání pákou jsou perfektně přizpůsobeny náročným podmínkám průmyslového prostředí. Díky standardní výbavě, včetně vysoce účinného kapsového filtračního systému a volitelné regulaci otáček bočního kartáče pro efektivní podávání odpadu k zametacímu válci a minimalizaci rozptylu prachu, zaručuje KM 130/300 R I prakticky bezprašné zametání i v extrémně prašném prostředí. Uživatelsky přívětivý design zahrnuje také pohodlné sedadlo, praktické úložné prostory, nabíjecí zásuvku USB a LED kontrolky pro zobrazení aktuálního provozního stavu. Celogumová kola odolná proti propíchnutí, přední LED světla a výstražný maják jsou navrženy pro zajištění bezpečnosti v pracovním prostředí. Navíc jsou k dispozici montážní sady pro přizpůsobení stroje specifickým úklidovým úkolům nebo pro další zvýšení bezpečnosti stroje.
Charakteristické znaky a výhody
Jednoduché, robustní ovládání pákouVšechny důležité funkce lze pro pohodlí ovládat pomocí pák LED kontrolky pro provozní stav Pohodlné ovládání jedním pedálem s přepínačem pro jízdu vpřed a vzad
Hydraulické vrchní vyprazdňováníOdpad lze bezpečně, snadno a bez kontaktu vyprázdnit. Snadný systém pro vyprazdňování kontejneru ve výšce až 1,40 m
Nastavení rychlosti bočního kartáčeOptimální systém podávání směřující odpad na zametací válec. Účinně snižuje rozptyl prachu během zametání Výrazně nižší dopad prachu na uživatele
Uživatelsky příjemný ergonomický design
- Pohodlné sedadlo lze nastavit podle výšky uživatele
- Umožňuje práci bez únavy, v případě potřeby i po dlouhou dobu
- Snadná dostupnost ovládacích prvků pro uvolněné pracovní prostředí
Velkoplošný kapsový filtr
- Velká plocha filtru snižuje hladinu prachu během zametání
- Praktické čištění filtru s vibračním motorem.
Plně hydraulický pohon pojezdu i pohon hlavního zametacího válce a postranního kartáče
- Velmi nenáročná na údržbu, šetří čas i peníze
- Technologie pohonu bez opotřebení
- Mimořádně odolný i v náročných pracovních prostředích
Velmi snadný servis
- Snadno přístupný filtrační systém
- Technologie nenáročná na údržbu s plně hydraulickým pohonem a bez elektroniky
Hydraulický pohon zadních kol s celogumovými pneumatikami
- Snadné manévrování i ve stísněných prostorách
- Celogumové pneumatiky odolné proti propíchnutí vyrobené, takže ostré předměty nejsou problém
Princip smetáčku a lopatky
- Dobré pohlcování jemných a hrubých zametených nečistot
- Nepatrné víření prachu.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Nafta
|Trakční pohon
|Čtyřtaktní motor
|Výrobce motoru
|Yanmar
|Pohon - výkon (kW)
|15,8
|Max. plošný výkon (m²/h)
|13000
|Pracovní šířka (mm)
|1000
|Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm)
|1300
|Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm)
|1550
|Nádoba na odpad (l)
|300
|Stoupavost (%)
|18
|Pracovní rychlost (km/h)
|10
|Filtrační plocha (m²)
|7,8
|Zatížení (kg)
|477
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|970
|Hmotnost, připraveno k provozu (kg)
|970
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|970
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|2045 x 1350 x 1430
Obsah balení
- Kapsový filtr
- Kola, celogumová
Vybavení
- Automatické očištění filtru
- Hlavní zametací válec výkyvný
- Posilovač řízení
- Regulace sacího objemu
- Princip smetáčku a lopatky
- Pohon pojezdu dopředu
- Pohon pojezdu dozadu
- Odsávání
- Hydraulické vyprazdňování vrchem
- Venkovní provoz
- Počitadlo provozních hodin
- Zametací funkce, vypínatelná
- Automatické seřízení opotřebovaného hlavního zametacího válce
Videa
Oblasti použití
- Zařízení na zpracování stavebního materiálu
- Zařízení na lití kovů
- Zařízení na zpracování kovů
- Skladovací prostory
- Staveniště
- Železárny a ocelárny
- Zařízení na zpracování materiálu