Zametací stroj s odsáváním KM 130/300 R I LPG

Průmyslový zametací stroj KM 130/300 R I LPG kombinuje robustní konstrukci s jednoduchým ovládáním a výkonným zametáním – pro náročné použití venku i v dobře větraných vnitřních prostorách.

Robustní, odolný a ideální pro použití s ​​vysokým množstvím nečistot a prachu v exteriérech i dobře větraných interiérech: průmyslový zametací stroj KM 130/300 R I LPG. Ani dlouhé úklidové operace nejsou pro jeho velkou nádobu na odpad a výkonný motor na LPG nic, zatímco robustní ochranný kovový rám a snadné ovládání pákou jsou perfektně přizpůsobeny náročným podmínkám průmyslového prostředí. Díky standardní výbavě, včetně vysoce účinného kapsového filtračního systému a volitelné regulaci otáček bočního kartáče pro efektivní podávání odpadu k zametacímu válci s minimálním rozptylem prachu, zaručuje KM 130/300 R I LPG prakticky bezprašné zametání i v extrémně prašném prostředí. Uživatelsky přívětivá konstrukce zahrnuje také pohodlné sedadlo, praktické odkládací přihrádky a LED kontrolky pro zobrazení aktuálního provozního stavu. Celogumová kola odolná proti propíchnutí, přední LED světla a výstražný maják jsou navrženy pro zajištění bezpečnosti v bezprostředním pracovním prostředí. Další dostupné montážní sady dále zvyšují bezpečnost a dělají ze stroje specialistu na úklid.

Charakteristické znaky a výhody
Zametací stroj s odsáváním KM 130/300 R I LPG: Jednoduché, robustní ovládání pákou
Jednoduché, robustní ovládání pákou
Všechny důležité funkce lze pro pohodlí ovládat pomocí pák LED kontrolky pro provozní stav Pohodlné ovládání jedním pedálem s přepínačem pro jízdu vpřed a vzad
Zametací stroj s odsáváním KM 130/300 R I LPG: Hydraulické vrchní vyprazdňování
Hydraulické vrchní vyprazdňování
Odpad lze bezpečně, snadno a bez kontaktu vyprázdnit. Snadný systém pro vyprazdňování kontejneru ve výšce až 1,40 m
Zametací stroj s odsáváním KM 130/300 R I LPG: Nastavení rychlosti bočního kartáče
Nastavení rychlosti bočního kartáče
Optimální systém podávání směřující odpad na zametací válec. Účinně snižuje rozptyl prachu během zametání Výrazně nižší dopad prachu na uživatele
Uživatelsky příjemný ergonomický design
  • Pohodlné sedadlo lze nastavit podle výšky uživatele
  • Umožňuje práci bez únavy, v případě potřeby i po dlouhou dobu
  • Snadná dostupnost ovládacích prvků pro uvolněné pracovní prostředí
Velkoplošný kapsový filtr
  • Velká plocha filtru snižuje hladinu prachu během zametání
  • Praktické čištění filtru s vibračním motorem.
Plně hydraulický pohon pojezdu i pohon hlavního zametacího válce a postranního kartáče
  • Velmi nenáročná na údržbu, šetří čas i peníze
  • Technologie pohonu bez opotřebení
  • Mimořádně odolný i v náročných pracovních prostředích
Velmi snadný servis
  • Snadno přístupný filtrační systém
  • Technologie nenáročná na údržbu s plně hydraulickým pohonem a bez elektroniky
Hydraulický pohon zadních kol s celogumovými pneumatikami
  • Snadné manévrování i ve stísněných prostorách
  • Celogumové pneumatiky odolné proti propíchnutí vyrobené, takže ostré předměty nejsou problém
Princip smetáčku a lopatky
  • Dobré pohlcování jemných a hrubých zametených nečistot
  • Nepatrné víření prachu.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu LPG
Trakční pohon Čtyřtaktní motor
Výrobce motoru Kubota
Pohon - výkon (kW) 17,5
Max. plošný výkon (m²/h) 13000
Pracovní šířka (mm) 1000
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm) 1300
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm) 1550
Nádoba na odpad (l) 300
Stoupavost (%) 18
Pracovní rychlost (km/h) 10
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 920
Hmotnost, připraveno k provozu (kg) 920
Hmotnost včetně obalu (kg) 920
Rozměry (D x Š x V) (mm) 2082 x 1345 x 1469

Obsah balení

  • Kapsový filtr
  • Kola, celogumová

Vybavení

  • Automatické očištění filtru
  • Hlavní zametací válec nastavitelný
  • Hlavní zametací válec výkyvný
  • Posilovač řízení
  • Regulace sacího objemu
  • Princip smetáčku a lopatky
  • Pohon pojezdu dopředu
  • Pohon pojezdu dozadu
  • Odsávání
  • Hydraulické vyprazdňování vrchem
  • Venkovní provoz
  • Vnitřní provoz
  • Počitadlo provozních hodin
  • Zametací funkce, vypínatelná
  • Automatické seřízení opotřebovaného hlavního zametacího válce
Zametací stroj s odsáváním KM 130/300 R I LPG

Videa

Oblasti použití
  • Zařízení na zpracování stavebního materiálu
  • Zařízení na lití kovů
  • Zařízení na zpracování kovů
  • Skladovací prostory
  • Staveniště
  • Železárny a ocelárny
  • Zařízení na zpracování materiálu
Příslušenství