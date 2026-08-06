Zametací stroj s odsáváním KM 130/300 RI Bp

Průmyslový zametací stroj KM 130/300 R I Bp kombinuje robustní konstrukci s jednoduchou obsluhou a výkonným zametáním - pro náročné aplikace v interiéru i exteriéru.

Robustní, odolný a ideální pro aplikace s velkým množstvím nečistot a prachu v interiérech i exteriérech tj., průmyslový zametací stroj KM 130/300 R I Bp. Jeho velká nádoba na odpad a výkonný motor umožňují čištění až 3,5 hodiny, zatímco robustní ochranný kovový rám a snadné ovládání pákou jsou dokonale přizpůsobeny náročným podmínkám průmyslového prostředí. Díky standardní výbavě včetně vysoce účinného systému kapsových filtrů a volitelné regulaci rychlosti bočního kartáče pro efektivní přísun odpadu do zametacího válce s minimálním rozptylem prachu zaručuje KM 130/300 R I Bp prakticky bezprašné zametání i v extrémně prašném prostředí. Uživatelsky přívětivý design zahrnuje také pohodlné sedadlo, praktické odkládací přihrádky a LED kontrolky zobrazující aktuální provozní stav. Plně pogumovaná kola odolná proti propíchnutí, přední LED světla a výstražný maják jsou navrženy tak, aby zajistily bezpečnost v bezprostředním pracovním prostředí. Další dostupné sady přídavných zařízení dále zvyšují bezpečnost a dělají ze stroje specialistu na úklid. Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky.

Charakteristické znaky a výhody
Zametací stroj s odsáváním KM 130/300 RI Bp: Jednoduché, robustní ovládání pákou
Jednoduché, robustní ovládání pákou
Všechny důležité funkce lze pro pohodlí ovládat pomocí pák LED kontrolky pro provozní stav Pohodlné ovládání jedním pedálem s přepínačem pro jízdu vpřed a vzad
Zametací stroj s odsáváním KM 130/300 RI Bp: Hydraulické vrchní vyprazdňování
Hydraulické vrchní vyprazdňování
Odpad lze bezpečně, snadno a bez kontaktu vyprázdnit. Snadný systém pro vyprazdňování kontejneru ve výšce až 1,40 m
Zametací stroj s odsáváním KM 130/300 RI Bp: Nastavení rychlosti bočního kartáče
Nastavení rychlosti bočního kartáče
Optimální systém podávání směřující odpad na zametací válec. Účinně snižuje rozptyl prachu během zametání Výrazně nižší dopad prachu na uživatele
Uživatelsky příjemný ergonomický design
  • Pohodlné sedadlo lze nastavit podle výšky uživatele
  • Umožňuje práci bez únavy, v případě potřeby i po dlouhou dobu
  • Snadná dostupnost ovládacích prvků pro uvolněné pracovní prostředí
Velkoplošný kapsový filtr
  • Velká plocha filtru snižuje hladinu prachu během zametání
  • Praktické čištění filtru s vibračním motorem.
Plně hydraulický pohon pojezdu i pohon hlavního zametacího válce a postranního kartáče
  • Velmi nenáročná na údržbu, šetří čas i peníze
  • Technologie pohonu bez opotřebení
  • Mimořádně odolný i v náročných pracovních prostředích
Velmi snadný servis
  • Snadno přístupný filtrační systém
  • Technologie nenáročná na údržbu s plně hydraulickým pohonem a bez elektroniky
Hydraulický pohon zadních kol s celogumovými pneumatikami
  • Snadné manévrování i ve stísněných prostorách
  • Celogumové pneumatiky odolné proti propíchnutí vyrobené, takže ostré předměty nejsou problém
Princip smetáčku a lopatky
  • Dobré pohlcování jemných a hrubých zametených nečistot
  • Nepatrné víření prachu.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Baterie
Trakční pohon DC Motor na stejnosměrný proud
Pohon - výkon (V/kW) 36 / 4
Max. plošný výkon (m²/h) 10400
Pracovní šířka (mm) 1000
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm) 1300
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm) 1550
Napětí baterií (V) 36
Nádoba na odpad (l) 300
Stoupavost (%) 14
Pracovní rychlost (km/h) 8
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 840
Hmotnost, připraveno k provozu (kg) 1300
Hmotnost včetně obalu (kg) 840
Rozměry (D x Š x V) (mm) 2045 x 1350 x 1430

Obsah balení

  • Kapsový filtr
  • Kola, celogumová

Vybavení

  • Automatické očištění filtru
  • Hlavní zametací válec nastavitelný
  • Hlavní zametací válec výkyvný
  • Posilovač řízení
  • Regulace sacího objemu
  • Princip smetáčku a lopatky
  • Pohon pojezdu dopředu
  • Pohon pojezdu dozadu
  • Odsávání
  • Hydraulické vyprazdňování vrchem
  • Venkovní provoz
  • Vnitřní provoz
  • Ukazatel baterií
  • Počitadlo provozních hodin
  • Zametací funkce, vypínatelná
  • Automatické seřízení opotřebovaného hlavního zametacího válce
Zametací stroj s odsáváním KM 130/300 RI Bp

Videa

Oblasti použití
  • Zařízení na zpracování stavebního materiálu
  • Zařízení na lití kovů
  • Zařízení na zpracování kovů
  • Skladovací prostory
  • Staveniště
  • Železárny a ocelárny
  • Zařízení na zpracování materiálu
Příslušenství