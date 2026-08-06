Zametací stroj s odsáváním KM 130/300 RI Bp Pack
Průmyslový zametací stroj KM 130/300 R I Bp Pack kombinuje robustní konstrukci s jednoduchým ovládáním a výkonným zametáním – pro náročné použití v interiéru i exteriéru.
Robustní, odolný a ideální pro použití s vysokým množstvím nečistot a prachu v interiérech i exteriérech: průmyslový zametací stroj KM 130/300 R I Bp Pack. Jeho velká nádoba na odpad a výkonný motor umožňují úklid až 3,5 hodiny, zatímco robustní ochranný kovový rám a snadné ovládání pákou jsou perfektně přizpůsobeny náročným podmínkám průmyslového prostředí. Díky standardní výbavě, jako je vysoce účinný kapsový filtrační systém a volitelná regulace otáček bočního kartáče pro efektivní navádění odpadu k zametacímu válci s minimálním rozptylem prachu, zaručuje KM 130/300 R I Bp Pack prakticky bezprašné zametání i v extrémně prašném prostředí. Uživatelsky přívětivý design zahrnuje také pohodlné sedadlo, praktické úložné prostory a LED kontrolky pro zobrazení aktuálního provozního stavu. Pro bezpečnost v bezprostředním pracovním prostředí jsou navržena celogumová kola odolná proti propíchnutí, přední LED světla a výstražný maják. Další dostupné montážní sady dále zvyšují bezpečnost a dělají ze stroje specialistu na úklid. Baterie a nabíječka jsou součástí dodávky.
Charakteristické znaky a výhody
Jednoduché, robustní ovládání pákouVšechny důležité funkce lze pro pohodlí ovládat pomocí pák LED kontrolky pro provozní stav Pohodlné ovládání jedním pedálem s přepínačem pro jízdu vpřed a vzad
Hydraulické vrchní vyprazdňováníOdpad lze bezpečně, snadno a bez kontaktu vyprázdnit. Snadný systém pro vyprazdňování kontejneru ve výšce až 1,40 m
Nastavení rychlosti bočního kartáčeOptimální systém podávání směřující odpad na zametací válec. Účinně snižuje rozptyl prachu během zametání Výrazně nižší dopad prachu na uživatele
Uživatelsky příjemný ergonomický design
- Pohodlné sedadlo lze nastavit podle výšky uživatele
- Umožňuje práci bez únavy, v případě potřeby i po dlouhou dobu
- Snadná dostupnost ovládacích prvků pro uvolněné pracovní prostředí
Velkoplošný kapsový filtr
- Velká plocha filtru snižuje hladinu prachu během zametání
- Praktické čištění filtru s vibračním motorem.
Plně hydraulický pohon pojezdu i pohon hlavního zametacího válce a postranního kartáče
- Velmi nenáročná na údržbu, šetří čas i peníze
- Technologie pohonu bez opotřebení
- Mimořádně odolný i v náročných pracovních prostředích
Velmi snadný servis
- Snadno přístupný filtrační systém
- Technologie nenáročná na údržbu s plně hydraulickým pohonem a bez elektroniky
Hydraulický pohon zadních kol s celogumovými pneumatikami
- Snadné manévrování i ve stísněných prostorách
- Celogumové pneumatiky odolné proti propíchnutí vyrobené, takže ostré předměty nejsou problém
Princip smetáčku a lopatky
- Dobré pohlcování jemných a hrubých zametených nečistot
- Nepatrné víření prachu.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|DC Motor na stejnosměrný proud
|Pohon - výkon (V/kW)
|36 / 4
|Max. plošný výkon (m²/h)
|10400
|Pracovní šířka (mm)
|1000
|Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm)
|1300
|Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm)
|1550
|Kapacita baterií (Ah)
|360
|Napětí baterií (V)
|36
|Výdrž baterie (h)
|max. 3,5
|Nádoba na odpad (l)
|300
|Stoupavost (%)
|14
|Pracovní rychlost (km/h)
|8
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|1300
|Hmotnost, připraveno k provozu (kg)
|1300
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1300
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|2045 x 1350 x 1430
Obsah balení
- Kapsový filtr
- Kola, celogumová
Vybavení
- Automatické očištění filtru
- Hlavní zametací válec nastavitelný
- Hlavní zametací válec výkyvný
- Posilovač řízení
- Regulace sacího objemu
- Princip smetáčku a lopatky
- Pohon pojezdu dopředu
- Pohon pojezdu dozadu
- Odsávání
- Hydraulické vyprazdňování vrchem
- Venkovní provoz
- Vnitřní provoz
- Ukazatel baterií
- Počitadlo provozních hodin
- Zametací funkce, vypínatelná
- Automatické seřízení opotřebovaného hlavního zametacího válce
Videa
Oblasti použití
- Zařízení na zpracování stavebního materiálu
- Zařízení na lití kovů
- Zařízení na zpracování kovů
- Skladovací prostory
- Staveniště
- Železárny a ocelárny
- Zařízení na zpracování materiálu