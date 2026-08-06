Zametací stroj s odsáváním KM 130/300 RI Bp Pack Li + FC
Průmyslový zametací stroj KM 130/300 R I Bp Pack s lithium-iontovou baterií kombinuje robustní konstrukci s jednoduchým ovládáním a výkonným zametáním pro vnitřní i venkovní použití.
Robustní, odolný a ideální pro použití v interiérech i exteriérech s velkým množstvím nečistot a prachu: průmyslový zametací stroj KM 130/300 R I Bp Pack. Lithium-iontová baterie s kapacitou 300 Ah poskytuje dostatek energie pro 3 hodiny různých úklidových prací. Pokud to nestačí, lze baterii během polední přestávky dobít až na 80 %. Velký kontejner na odpad a výkonný motor v kombinaci s robustním ochranným kovovým rámem a jednoduchým ovládáním pákou jsou perfektně přizpůsobeny náročným podmínkám průmyslového prostředí. Vysoce výkonný kapsový filtrační systém, který je součástí standardní výbavy, zabraňuje víření prachu během zametání – i ve velmi prašném prostředí. Pro větší uživatelský komfort je stroj vybaven pohodlným sedadlem, praktickými úložnými prostory a LED kontrolkami, které signalizují provozní stav. Nepropíchnutelná celogumová kola, přední LED světla a výstražné světlo jsou navrženy tak, aby zajistily bezpečnost v bezprostředním pracovním prostředí. Další dostupné sady příslušenství dále zvyšují bezpečnost a dělají ze stroje specialistu na úklid. Lithium-iontová baterie a rychlonabíječka jsou součástí dodávky.
Charakteristické znaky a výhody
Jednoduché, robustní ovládání pákouVšechny důležité funkce lze pro pohodlí ovládat pomocí pák LED kontrolky pro provozní stav Pohodlné ovládání jedním pedálem s přepínačem pro jízdu vpřed a vzad
Hydraulické vrchní vyprazdňováníOdpad lze bezpečně, snadno a bez kontaktu vyprázdnit. Snadný systém pro vyprazdňování kontejneru ve výšce až 1,40 m
Včetně výkonné lithium-iontové baterieVysoký počet nabíjecích cyklů umožňuje delší životnost baterie a provozuschopnosti. Snižuje náklady a úsilí spojené s údržbou.
Nastavení rychlosti bočního kartáče
- Optimální systém podávání směřující odpad na zametací válec.
- Účinně snižuje rozptyl prachu během zametání
- Výrazně nižší dopad prachu na uživatele
Uživatelsky příjemný ergonomický design
- Pohodlné sedadlo lze nastavit podle výšky uživatele
- Umožňuje práci bez únavy, v případě potřeby i po dlouhou dobu
- Snadná dostupnost ovládacích prvků pro uvolněné pracovní prostředí
Velkoplošný kapsový filtr
- Velká plocha filtru snižuje hladinu prachu během zametání
- Praktické čištění filtru s vibračním motorem.
Plně hydraulický pohon pojezdu i pohon hlavního zametacího válce a postranního kartáče
- Velmi nenáročná na údržbu, šetří čas i peníze
- Technologie pohonu bez opotřebení
- Mimořádně odolný i v náročných pracovních prostředích
Velmi snadný servis
- Snadno přístupný filtrační systém
- Technologie nenáročná na údržbu s plně hydraulickým pohonem a bez elektroniky
Hydraulický pohon zadních kol s celogumovými pneumatikami
- Snadné manévrování i ve stísněných prostorách
- Celogumové pneumatiky odolné proti propíchnutí vyrobené, takže ostré předměty nejsou problém
Princip smetáčku a lopatky
- Dobré pohlcování jemných a hrubých zametených nečistot
- Nepatrné víření prachu.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|DC Motor na stejnosměrný proud
|Pohon - výkon (V/kW)
|36 / 4
|Max. plošný výkon (m²/h)
|10400
|Pracovní šířka (mm)
|1000
|Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm)
|1300
|Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm)
|1550
|Kapacita baterií (Ah)
|300
|Napětí baterií (V)
|38,4
|Výdrž baterie (h)
|3
|Nádoba na odpad (l)
|300
|Stoupavost (%)
|14
|Pracovní rychlost (km/h)
|8
|Filtrační plocha (m²)
|7,8
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|1005
|Hmotnost, připraveno k provozu (kg)
|1005
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1005
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|2045 x 1350 x 1430
Obsah balení
- Kapsový filtr
- Kola, celogumová
Vybavení
- Automatické očištění filtru
- Hlavní zametací válec nastavitelný
- Hlavní zametací válec výkyvný
- Posilovač řízení
- Regulace sacího objemu
- Princip smetáčku a lopatky
- Pohon pojezdu dopředu
- Pohon pojezdu dozadu
- Odsávání
- Hydraulické vyprazdňování vrchem
- Venkovní provoz
- Vnitřní provoz
- Ukazatel baterií
- Počitadlo provozních hodin
- Zametací funkce, vypínatelná
- Automatické seřízení opotřebovaného hlavního zametacího válce
Videa
Oblasti použití
- Zařízení na zpracování stavebního materiálu
- Zařízení na lití kovů
- Zařízení na zpracování kovů
- Skladovací prostory
- Staveniště
- Železárny a ocelárny
- Zařízení na zpracování materiálu