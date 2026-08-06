Zametací stroj s odsáváním KM 130/300 RI Bp Pack Li + FC

Průmyslový zametací stroj KM 130/300 R I Bp Pack s lithium-iontovou baterií kombinuje robustní konstrukci s jednoduchým ovládáním a výkonným zametáním pro vnitřní i venkovní použití.

Robustní, odolný a ideální pro použití v interiérech i exteriérech s velkým množstvím nečistot a prachu: průmyslový zametací stroj KM 130/300 R I Bp Pack. Lithium-iontová baterie s kapacitou 300 Ah poskytuje dostatek energie pro 3 hodiny různých úklidových prací. Pokud to nestačí, lze baterii během polední přestávky dobít až na 80 %. Velký kontejner na odpad a výkonný motor v kombinaci s robustním ochranným kovovým rámem a jednoduchým ovládáním pákou jsou perfektně přizpůsobeny náročným podmínkám průmyslového prostředí. Vysoce výkonný kapsový filtrační systém, který je součástí standardní výbavy, zabraňuje víření prachu během zametání – i ve velmi prašném prostředí. Pro větší uživatelský komfort je stroj vybaven pohodlným sedadlem, praktickými úložnými prostory a LED kontrolkami, které signalizují provozní stav. Nepropíchnutelná celogumová kola, přední LED světla a výstražné světlo jsou navrženy tak, aby zajistily bezpečnost v bezprostředním pracovním prostředí. Další dostupné sady příslušenství dále zvyšují bezpečnost a dělají ze stroje specialistu na úklid. Lithium-iontová baterie a rychlonabíječka jsou součástí dodávky.

Charakteristické znaky a výhody
Zametací stroj s odsáváním KM 130/300 RI Bp Pack Li + FC: Jednoduché, robustní ovládání pákou
Jednoduché, robustní ovládání pákou
Všechny důležité funkce lze pro pohodlí ovládat pomocí pák LED kontrolky pro provozní stav Pohodlné ovládání jedním pedálem s přepínačem pro jízdu vpřed a vzad
Zametací stroj s odsáváním KM 130/300 RI Bp Pack Li + FC: Hydraulické vrchní vyprazdňování
Hydraulické vrchní vyprazdňování
Odpad lze bezpečně, snadno a bez kontaktu vyprázdnit. Snadný systém pro vyprazdňování kontejneru ve výšce až 1,40 m
Zametací stroj s odsáváním KM 130/300 RI Bp Pack Li + FC: Včetně výkonné lithium-iontové baterie
Včetně výkonné lithium-iontové baterie
Vysoký počet nabíjecích cyklů umožňuje delší životnost baterie a provozuschopnosti. Snižuje náklady a úsilí spojené s údržbou.
Nastavení rychlosti bočního kartáče
  • Optimální systém podávání směřující odpad na zametací válec.
  • Účinně snižuje rozptyl prachu během zametání
  • Výrazně nižší dopad prachu na uživatele
Uživatelsky příjemný ergonomický design
  • Pohodlné sedadlo lze nastavit podle výšky uživatele
  • Umožňuje práci bez únavy, v případě potřeby i po dlouhou dobu
  • Snadná dostupnost ovládacích prvků pro uvolněné pracovní prostředí
Velkoplošný kapsový filtr
  • Velká plocha filtru snižuje hladinu prachu během zametání
  • Praktické čištění filtru s vibračním motorem.
Plně hydraulický pohon pojezdu i pohon hlavního zametacího válce a postranního kartáče
  • Velmi nenáročná na údržbu, šetří čas i peníze
  • Technologie pohonu bez opotřebení
  • Mimořádně odolný i v náročných pracovních prostředích
Velmi snadný servis
  • Snadno přístupný filtrační systém
  • Technologie nenáročná na údržbu s plně hydraulickým pohonem a bez elektroniky
Hydraulický pohon zadních kol s celogumovými pneumatikami
  • Snadné manévrování i ve stísněných prostorách
  • Celogumové pneumatiky odolné proti propíchnutí vyrobené, takže ostré předměty nejsou problém
Princip smetáčku a lopatky
  • Dobré pohlcování jemných a hrubých zametených nečistot
  • Nepatrné víření prachu.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Baterie
Trakční pohon DC Motor na stejnosměrný proud
Pohon - výkon (V/kW) 36 / 4
Max. plošný výkon (m²/h) 10400
Pracovní šířka (mm) 1000
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm) 1300
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm) 1550
Kapacita baterií (Ah) 300
Napětí baterií (V) 38,4
Výdrž baterie (h) 3
Nádoba na odpad (l) 300
Stoupavost (%) 14
Pracovní rychlost (km/h) 8
Filtrační plocha (m²) 7,8
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 1005
Hmotnost, připraveno k provozu (kg) 1005
Hmotnost včetně obalu (kg) 1005
Rozměry (D x Š x V) (mm) 2045 x 1350 x 1430

Obsah balení

  • Kapsový filtr
  • Kola, celogumová

Vybavení

  • Automatické očištění filtru
  • Hlavní zametací válec nastavitelný
  • Hlavní zametací válec výkyvný
  • Posilovač řízení
  • Regulace sacího objemu
  • Princip smetáčku a lopatky
  • Pohon pojezdu dopředu
  • Pohon pojezdu dozadu
  • Odsávání
  • Hydraulické vyprazdňování vrchem
  • Venkovní provoz
  • Vnitřní provoz
  • Ukazatel baterií
  • Počitadlo provozních hodin
  • Zametací funkce, vypínatelná
  • Automatické seřízení opotřebovaného hlavního zametacího válce
Zametací stroj s odsáváním KM 130/300 RI Bp Pack Li + FC
Zametací stroj s odsáváním KM 130/300 RI Bp Pack Li + FC
Zametací stroj s odsáváním KM 130/300 RI Bp Pack Li + FC
Zametací stroj s odsáváním KM 130/300 RI Bp Pack Li + FC
Zametací stroj s odsáváním KM 130/300 RI Bp Pack Li + FC

Videa

Oblasti použití
  • Zařízení na zpracování stavebního materiálu
  • Zařízení na lití kovů
  • Zařízení na zpracování kovů
  • Skladovací prostory
  • Staveniště
  • Železárny a ocelárny
  • Zařízení na zpracování materiálu
Příslušenství