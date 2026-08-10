Zametací stroj KM 70/20 C 2SB Go!Further
KM 70/20 C 2SB Go!Further je limitovaná edice ručně vedeného zametáku pro vnitřní i venkovní použití, vyrobeného z více než 30 % recyklovaného plastu¹⁾ a s příslušenstvím: sběračem odpadků.
Limitovaná edice ručně vedeného zametáku KM 70/20 C Go!Further v černé barvě, vyrobená z více než 30 % recyklovaného plastu¹⁾ a vybavená exkluzivním příslušenstvím, účinně čistí vnitřní i venkovní povrchy pomocí dvou bočních kartáčů a zametacího válce. V kombinaci s ručním pohonem je čištění jednoduché a efektivní: výkon KM 70/20 C 2SB Go!Further je 9krát vyšší než u běžného koštěte. Zametací válec lze nastavit v šesti stupních a v kombinaci s plynule nastavitelnými bočními kartáči dosahuje optimálního výsledku čištění na různých podlahách. Integrovaný filtr zajišťuje zametání prakticky bez prachu. Výškově nastavitelná rukojeť zajišťuje ergonomickou práci. Systém Home Base umožňuje pohodlné přenášení dalšího příslušenství, jako je kbelík nebo sběrač odpadků. To znamená, že kromě prachu a nečistot lze v jednom pracovním cyklu sbírat a likvidovat také odpad. Po skončení práce lze KM 70/20 C 2SB Go!Further díky parkovací poloze skladovat tak, aby nezabíralo místo. Sběrač odpadků je součástí dodávky.
Charakteristické znaky a výhody
Válec a boční kartáče plynule nastavitelnéNastavitelný přítlak pro optimální výsledky zametání. Nastavení přítlaku snižuje opotřebení zametacího válce. Pro ochranu štětin lze zametací válec a boční kartáč zcela odlehčit.
Prachový filtrPrachový filtr účinně čistí odsávaný vzduch a zabraňuje vylétávání prachu při zametání. Filtrační systém je snadno přístupný, filtr se tak může rychle vyměnit.
UdržitelnostNení potřeba žádná dodatečná energie: ruční pohon umožňuje použití kdykoli a kdekoli.
Home-Base-System
- Pohodlné uložení dalšího vybavení, jako jsou kbelíky a sběrače odpadků.
- Příslušenství můžete mít po ruce v kapse na rukojeti.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|manuální
|Max. plošný výkon (m²/h)
|3920
|Pracovní šířka (mm)
|480
|Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm)
|700
|Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm)
|980
|Objem nádrže brutto/netto (l)
|45 / 20
|Barva
|Černá
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|23,9
|Hmotnost, připraveno k provozu (kg)
|22
|Hmotnost balení (kg)
|27,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|989 / 800 / 416
¹⁾ Pouze zařízení, všechny plastové díly bez příslušenství.
Obsah balení
- Filtr na jemný prach
- Sběrač odpadků
Vybavení
- Zametací pohon ruční
- Hlavní zametací válec nastavitelný
- Madlo, sklopné
- Princip smetáčku a lopatky
- Venkovní provoz
- Vnitřní provoz
Oblasti použití
- Pro čištění výrobních hal, skladů a logistických hal i ložných ploch
- K čištění parkovišť a čerpacích stanic
- Pro čištění oblastí, jako jsou školní dvory a v komunálním prostředí
- Ideální také pro menší dílny a v zemědělství
Příslušenství
Náhradní díly KM 70/20 C 2SB Go!Further
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.