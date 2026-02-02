Zametací stroj s odsáváním KM 75/40 W Bp
Kompaktní, obratný a snadno ovladatelný: Náš bateriový zametací vysavač KM 75/40 W Bp zaujme při čištění vnitřních prostor o rozloze více než 600 m².
KM 75/40 W Bp, bateriově poháněný, zametací stroj s pohonem pro efektivní zachycení prachu. Další technické údaje: Pohon:> 400 W stejnosměrný motor> variabilní rychlost zametání: 0 - 4,5 km / h zametací systém:> systém svržení> výměna bočního kartáče bez použití nástrojů> zvedání / spouštění bočního kartáče> výměna hlavního kartáče a přestavování bez použití nástrojů Filtrační systém:> polyesterový skládaný filtr (plocha filtru: 1,8 m2)> efektivní mechanické čištění filtru> výměna filtru bez nářadí Nádoba na odpad:> kapacita: 40 l> nádoba s válečky, zapuštěnou rukojetí a výsuvným vozíkem grip Operation:> EASY Operation Display> výškově nastavitelná tlačná rukojeť> trakční pohon a ovládání klapek hrubých nečistot na tlačné rukojeti> pohodlné zvedání / spouštění bočního kartáče
Charakteristické znaky a výhody
Zásobník na zametené nečistoty s vozíkovou rukojetí
Výkonný filtrační systém s mechanickým očištěním filtru
Koncepce ovládání: systém Easy-Operation
Velmi snadný servis
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Elektrický
|Pohon
|DC Motor na stejnosměrný proud
|Pohon - výkon (V/W)
|24 / 400
|Max. plošný výkon (m²/h)
|3375
|Pracovní šířka (mm)
|550
|Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm)
|750
|Nádoba na odpad (l)
|40
|Stoupavost (%)
|12
|Pracovní rychlost (km/h)
|4,5
|Filtrační plocha (m²)
|1,8
|Výdrž baterie (h)
|max. 2,5
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|78
|Hmotnost, připraveno k provozu (kg)
|125
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1430 x 780 x 1180
Obsah balení
- Plochý skládaný filtr: Vyrobeno z polyesteru
Vybavení
- Ruční oklep filtru
- Pohon pojezdu dopředu
- Hlavní zametací válec nastavitelný
- Nádoba na zametené nečistoty, mobilní
- Klapka na hrubé nečistoty
- Madlo, sklopné
- Princip přehazování přes hlavu
- Odsávání
- Ukazatel baterií
- Regulace sacího objemu
- Postranní kartáč, zdvíhatelný / nastavitelný
Videa
Oblasti použití
- Pro čištění výrobních hal, skladů a logistických hal i ložných ploch
- K čištění parkovišť a čerpacích stanic
- Pro čištění oblastí, jako jsou školní dvory a v komunálním prostředí
- Ideální také pro menší dílny a v zemědělství