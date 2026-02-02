Zametací stroj s odsáváním KM 75/40 W Bp

Kompaktní, obratný a snadno ovladatelný: Náš bateriový zametací vysavač KM 75/40 W Bp zaujme při čištění vnitřních prostor o rozloze více než 600 m².

KM 75/40 W Bp, bateriově poháněný, zametací stroj s pohonem pro efektivní zachycení prachu. Další technické údaje: Pohon:> 400 W stejnosměrný motor> variabilní rychlost zametání: 0 - 4,5 km / h zametací systém:> systém svržení> výměna bočního kartáče bez použití nástrojů> zvedání / spouštění bočního kartáče> výměna hlavního kartáče a přestavování bez použití nástrojů Filtrační systém:> polyesterový skládaný filtr (plocha filtru: 1,8 m2)> efektivní mechanické čištění filtru> výměna filtru bez nářadí Nádoba na odpad:> kapacita: 40 l> nádoba s válečky, zapuštěnou rukojetí a výsuvným vozíkem grip Operation:> EASY Operation Display> výškově nastavitelná tlačná rukojeť> trakční pohon a ovládání klapek hrubých nečistot na tlačné rukojeti> pohodlné zvedání / spouštění bočního kartáče

Charakteristické znaky a výhody
Zametací stroj s odsáváním KM 75/40 W Bp: Zásobník na zametené nečistoty s vozíkovou rukojetí
Zametací stroj s odsáváním KM 75/40 W Bp: Výkonný filtrační systém s mechanickým očištěním filtru
Zametací stroj s odsáváním KM 75/40 W Bp: Koncepce ovládání: systém Easy-Operation
Velmi snadný servis
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Elektrický
Pohon DC Motor na stejnosměrný proud
Pohon - výkon (V/W) 24 / 400
Max. plošný výkon (m²/h) 3375
Pracovní šířka (mm) 550
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm) 750
Nádoba na odpad (l) 40
Stoupavost (%) 12
Pracovní rychlost (km/h) 4,5
Filtrační plocha (m²) 1,8
Výdrž baterie (h) max. 2,5
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 78
Hmotnost, připraveno k provozu (kg) 125
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1430 x 780 x 1180

Obsah balení

  • Plochý skládaný filtr: Vyrobeno z polyesteru

Vybavení

  • Ruční oklep filtru
  • Pohon pojezdu dopředu
  • Hlavní zametací válec nastavitelný
  • Nádoba na zametené nečistoty, mobilní
  • Klapka na hrubé nečistoty
  • Madlo, sklopné
  • Princip přehazování přes hlavu
  • Odsávání
  • Ukazatel baterií
  • Regulace sacího objemu
  • Postranní kartáč, zdvíhatelný / nastavitelný
Zametací stroj s odsáváním KM 75/40 W Bp

Videa

Oblasti použití
  • Pro čištění výrobních hal, skladů a logistických hal i ložných ploch
  • K čištění parkovišť a čerpacích stanic
  • Pro čištění oblastí, jako jsou školní dvory a v komunálním prostředí
  • Ideální také pro menší dílny a v zemědělství
Příslušenství