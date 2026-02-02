Zametací stroj s odsáváním KM 85/50 W Bp
Ručně vedený bateriový zameták KM 85/50 W Bp s velkým plochým skládaným filtrem a plovoucím zametacím válcem. Robustní, snadno použitelný stroj s velkým plošným výkonem.
Robustní, navržený s dvoustěnným rámem a bočním kartáčem, bateriový pojízdný zameták KM 85/50 W Bp přesvědčí v náročných aplikacích v průmyslovém prostředí. Spolehlivý a kompaktní stroj se pohodlně a intuitivně ovládá rukojetí, má trakční pohon vpřed a vzad a čistí až 4725 m² / h pomocí volitelného levého bočního kartáče. Plovoucí zametací válec se automaticky přizpůsobuje zemi a zajišťuje tak vynikající výsledky na nerovném terénu nebo v případě velkého množství nečistot. Velký plochý skládaný filtr umožňuje práci prakticky bez prachu, zatímco dvojité škrabky zaručují účinné čištění. Výměna hlavního zametacího válce a filtru je velmi snadná bez použití jakéhokoli nářadí. Tento a mnoho dalších detailů, jako je kotoučová brzda a Kärcher Home Base pro jednoduché přenášení dalších čisticích nástrojů, završují úspěšný celkový koncept.
Charakteristické znaky a výhody
Pohon vpřed a vzad pomocí rukojetiIntuitivní, jednoduchá a uživatelsky přívětivá obsluha. Maximální manévrovatelnost stroje. Kotoučová brzda pro bezpečné zpomalení za všech okolností.
Výkyvně uložený hlavní zametací válecVynikající zametání nečistot i na nerovném podkladu. Není nutné žádné nastavení opotřebení. Efektivní a rychlé čištění.
Robustní a spolehlivý pro náročné aplikaceRobustní, dvoustěnný otočný rám. Vychylovací boční kartáč zabraňuje poškození. Velká kola pro větší komfort obsluhy.
Výkonný filtrační systém
- Velký plochý skládaný filtr s celkovou filtrační plochou 2,3 m².
- Omyvatelný polyesterový filtr.
- Vynikající čištění díky dvojitému škrabáku a vodorovné montážní poloze.
Výměna hlavního zametacího válce a filtru bez použití nářadí
- Jednoduchá a rychlá výměna v případě opotřebení.
- Rychlé kontrola hlavního zametacího válce, pokud jsou pásky a fólie zabaleny.
- Přístup k filtru na čisté straně, žádný kontakt s prachem a nečistotami.
Kompaktní konstrukce pro nejvyšší obratnost
- Velmi dobrá manévrovatelnost stroje.
- Ideální v úzkých stísněných prostorech.
- Průjezd i běžnými dveřními otvory (90 cm).
Integrovaný systém Home-Base a odkládací plochy
- Velmi praktické připojení pro nošení dalších čisticách nástrojů
- Pro jednoduché přenášení např. štětce nebo hadříků.
- Úložný prostor pro menší nádobí.
Jednoduchý koncept obsluhy
- Zametací válec a boční kartáč lze pohodlně zapínat a vypínat.
- Pohodlný pohyb vpřed a vzad pomací rukojeti.
- Regulace proudu sání k zametání mokrých povrchů
Velká nádoba na odpad
- Pohlcuje velké množství nečistot a umožňuje tak dlouhé pracovní činnosti.
- Jednoduché odstraňování a bezpečné vyprazdňování odpadu.
- Kolečka na zásobníku pro zametené nečistoty usnadňují manipulaci při vyprazdňování.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Elektrický
|Pohon
|DC Motor na stejnosměrný proud
|Pohon - výkon (V/W)
|24 / 912
|Max. plošný výkon (m²/h)
|3825
|Pracovní šířka (mm)
|615
|Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm)
|850
|Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm)
|1085
|Nádoba na odpad (l)
|50
|Stoupavost (%)
|15
|Pracovní rychlost (km/h)
|4,5
|Filtrační plocha (m²)
|2,3
|Velikost bateriového prostoru (mm)
|362 / 348 / 290
|Výdrž baterie (h)
|max. 2,5
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|138,4
|Hmotnost, připraveno k provozu (kg)
|226
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|149
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1550 x 1100 x 1066
Obsah balení
- Plochý skládaný filtr: Vyrobeno z polyesteru
Vybavení
- Ruční oklep filtru
- Pohon pojezdu dopředu
- Pohon pojezdu dozadu
- Hlavní zametací válec výkyvný
- Nádoba na zametené nečistoty, mobilní
- Klapka na hrubé nečistoty
- Princip přehazování přes hlavu
- Odsávání
- Pohon pojezdu
- Venkovní provoz
- Vnitřní provoz
- Ukazatel baterií
- Počitadlo provozních hodin
- Regulace sacího objemu
- Postranní kartáč, zdvíhatelný / nastavitelný
Videa
Oblasti použití
- Pro čištění výrobních hal, skladů a logistických hal i ložných ploch
- K čištění parkovišť a čerpacích stanic
- Pro čištění oblastí, jako jsou školní dvory a v komunálním prostředí
- Ideální také pro menší dílny a v zemědělství