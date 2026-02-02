Zametací stroj s odsáváním KM 85/50 W Bp

Ručně vedený bateriový zameták KM 85/50 W Bp s velkým plochým skládaným filtrem a plovoucím zametacím válcem. Robustní, snadno použitelný stroj s velkým plošným výkonem.

Robustní, navržený s dvoustěnným rámem a bočním kartáčem, bateriový pojízdný zameták KM 85/50 W Bp přesvědčí v náročných aplikacích v průmyslovém prostředí. Spolehlivý a kompaktní stroj se pohodlně a intuitivně ovládá rukojetí, má trakční pohon vpřed a vzad a čistí až 4725 m² / h pomocí volitelného levého bočního kartáče. Plovoucí zametací válec se automaticky přizpůsobuje zemi a zajišťuje tak vynikající výsledky na nerovném terénu nebo v případě velkého množství nečistot. Velký plochý skládaný filtr umožňuje práci prakticky bez prachu, zatímco dvojité škrabky zaručují účinné čištění. Výměna hlavního zametacího válce a filtru je velmi snadná bez použití jakéhokoli nářadí. Tento a mnoho dalších detailů, jako je kotoučová brzda a Kärcher Home Base pro jednoduché přenášení dalších čisticích nástrojů, završují úspěšný celkový koncept.

Charakteristické znaky a výhody
Zametací stroj s odsáváním KM 85/50 W Bp: Pohon vpřed a vzad pomocí rukojeti
Pohon vpřed a vzad pomocí rukojeti
Intuitivní, jednoduchá a uživatelsky přívětivá obsluha. Maximální manévrovatelnost stroje. Kotoučová brzda pro bezpečné zpomalení za všech okolností.
Zametací stroj s odsáváním KM 85/50 W Bp: Výkyvně uložený hlavní zametací válec
Výkyvně uložený hlavní zametací válec
Vynikající zametání nečistot i na nerovném podkladu. Není nutné žádné nastavení opotřebení. Efektivní a rychlé čištění.
Zametací stroj s odsáváním KM 85/50 W Bp: Robustní a spolehlivý pro náročné aplikace
Robustní a spolehlivý pro náročné aplikace
Robustní, dvoustěnný otočný rám. Vychylovací boční kartáč zabraňuje poškození. Velká kola pro větší komfort obsluhy.
Výkonný filtrační systém
  • Velký plochý skládaný filtr s celkovou filtrační plochou 2,3 m².
  • Omyvatelný polyesterový filtr.
  • Vynikající čištění díky dvojitému škrabáku a vodorovné montážní poloze.
Výměna hlavního zametacího válce a filtru bez použití nářadí
  • Jednoduchá a rychlá výměna v případě opotřebení.
  • Rychlé kontrola hlavního zametacího válce, pokud jsou pásky a fólie zabaleny.
  • Přístup k filtru na čisté straně, žádný kontakt s prachem a nečistotami.
Kompaktní konstrukce pro nejvyšší obratnost
  • Velmi dobrá manévrovatelnost stroje.
  • Ideální v úzkých stísněných prostorech.
  • Průjezd i běžnými dveřními otvory (90 cm).
Integrovaný systém Home-Base a odkládací plochy
  • Velmi praktické připojení pro nošení dalších čisticách nástrojů
  • Pro jednoduché přenášení např. štětce nebo hadříků.
  • Úložný prostor pro menší nádobí.
Jednoduchý koncept obsluhy
  • Zametací válec a boční kartáč lze pohodlně zapínat a vypínat.
  • Pohodlný pohyb vpřed a vzad pomací rukojeti.
  • Regulace proudu sání k zametání mokrých povrchů
Velká nádoba na odpad
  • Pohlcuje velké množství nečistot a umožňuje tak dlouhé pracovní činnosti.
  • Jednoduché odstraňování a bezpečné vyprazdňování odpadu.
  • Kolečka na zásobníku pro zametené nečistoty usnadňují manipulaci při vyprazdňování.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Elektrický
Pohon DC Motor na stejnosměrný proud
Pohon - výkon (V/W) 24 / 912
Max. plošný výkon (m²/h) 3825
Pracovní šířka (mm) 615
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm) 850
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm) 1085
Nádoba na odpad (l) 50
Stoupavost (%) 15
Pracovní rychlost (km/h) 4,5
Filtrační plocha (m²) 2,3
Velikost bateriového prostoru (mm) 362 / 348 / 290
Výdrž baterie (h) max. 2,5
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 138,4
Hmotnost, připraveno k provozu (kg) 226
Hmotnost včetně obalu (kg) 149
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1550 x 1100 x 1066

Obsah balení

  • Plochý skládaný filtr: Vyrobeno z polyesteru

Vybavení

  • Ruční oklep filtru
  • Pohon pojezdu dopředu
  • Pohon pojezdu dozadu
  • Hlavní zametací válec výkyvný
  • Nádoba na zametené nečistoty, mobilní
  • Klapka na hrubé nečistoty
  • Princip přehazování přes hlavu
  • Odsávání
  • Pohon pojezdu
  • Venkovní provoz
  • Vnitřní provoz
  • Ukazatel baterií
  • Počitadlo provozních hodin
  • Regulace sacího objemu
  • Postranní kartáč, zdvíhatelný / nastavitelný

Oblasti použití
  • Pro čištění výrobních hal, skladů a logistických hal i ložných ploch
  • K čištění parkovišť a čerpacích stanic
  • Pro čištění oblastí, jako jsou školní dvory a v komunálním prostředí
  • Ideální také pro menší dílny a v zemědělství
