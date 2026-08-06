Zametací stroj s odsáváním KM 85/50 W Bp Pack

Ručně vedený bateriový zameták KM 85/50 W Bp Pack pro vysoký výkon a standardně vybaven baterií a nabíječkou. S plovoucím zametacím válcem a velkým plochým skládaným filtrem.

Kompaktní průmyslový zametací stroj KM 85/50 W Bp Pack přesvědčí vynikajícím standardním vybavením. Například stroj je dodáván s kotoučovou brzdou, baterií a nabíječkou baterií. Velký plochý skládaný filtr s vysoce účinným čištěním pomocí dvojité škrabky umožňuje práci prakticky bez prachu, zatímco plovoucí zametací válec umožňuje vynikající výsledky čištění i na nerovném terénu a v případě velkého množství nečistot. Uživatelé těží z velmi pohodlného a intuitivního konceptu ovládání s pohonem vpřed a vzad jednoduchým zatlačením nebo zatažením za rukojeť, jakož i praktickými detaily, jako je Kärcher Home Base pro přenášení dalších čisticích nástrojů. Robustní stroj s bočním kartáčem a dvoustěnným rámem jsou ideální pro náročné aplikace. Také jednoduchá výměna hlavního zametacího válce a filtru bez použití nářadí a vysoký plošný výkon až 4725 m² / h (s volitelným bočním kartáčem vlevo) splňují vysoké požadavky v průmyslovém prostředí.

Charakteristické znaky a výhody
Zametací stroj s odsáváním KM 85/50 W Bp Pack: Pohon vpřed a vzad pomocí rukojeti
Pohon vpřed a vzad pomocí rukojeti
Intuitivní, jednoduchá a uživatelsky přívětivá obsluha. Maximální manévrovatelnost stroje. Kotoučová brzda pro bezpečné zpomalení za všech okolností.
Zametací stroj s odsáváním KM 85/50 W Bp Pack: Výkyvně uložený hlavní zametací válec
Výkyvně uložený hlavní zametací válec
Vynikající zametání nečistot i na nerovném podkladu. Není nutné žádné nastavení opotřebení. Efektivní a rychlé čištění.
Zametací stroj s odsáváním KM 85/50 W Bp Pack: Robustní a spolehlivý pro náročné aplikace
Robustní a spolehlivý pro náročné aplikace
Robustní, dvoustěnný otočný rám. Vychylovací boční kartáč zabraňuje poškození. Velká kola pro větší komfort obsluhy.
Výkonný filtrační systém
  • Velký plochý skládaný filtr s celkovou filtrační plochou 2,3 m².
  • Omyvatelný polyesterový filtr.
  • Vynikající čištění díky dvojitému škrabáku a vodorovné montážní poloze.
Výměna hlavního zametacího válce a filtru bez použití nářadí
  • Jednoduchá a rychlá výměna v případě opotřebení.
  • Rychlé kontrola hlavního zametacího válce, pokud jsou pásky a fólie zabaleny.
  • Přístup k filtru na čisté straně, žádný kontakt s prachem a nečistotami.
Kompaktní konstrukce pro nejvyšší obratnost
  • Velmi dobrá manévrovatelnost stroje.
  • Ideální v úzkých stísněných prostorech.
  • Průjezd i běžnými dveřními otvory (90 cm).
Integrovaný systém Home-Base a odkládací plochy
  • Velmi praktické připojení pro nošení dalších čisticách nástrojů
  • Pro jednoduché přenášení např. štětce nebo hadříků.
  • Úložný prostor pro menší nádobí.
Jednoduchý koncept obsluhy
  • Zametací válec a boční kartáč lze pohodlně zapínat a vypínat.
  • Pohodlný pohyb vpřed a vzad pomací rukojeti.
  • Regulace proudu sání k zametání mokrých povrchů
Velká nádoba na odpad
  • Pohlcuje velké množství nečistot a umožňuje tak dlouhé pracovní činnosti.
  • Jednoduché odstraňování a bezpečné vyprazdňování odpadu.
  • Kolečka na zásobníku pro zametené nečistoty usnadňují manipulaci při vyprazdňování.
Baterie a nabíječka součástí balení
  • Vysoce výkonná baterie s dlouhou výdrží pro dlouhou provozní dobu.
  • Práce bez hluku a bez emisí.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Elektrický
Pohon DC Motor na stejnosměrný proud
Pohon - výkon (V/W) 24 / 912
Max. plošný výkon (m²/h) 3825
Pracovní šířka (mm) 615
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm) 850
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm) 1050
Nádoba na odpad (l) 50
Stoupavost (%) 15
Pracovní rychlost (km/h) 4,5
Filtrační plocha (m²) 2,3
Velikost bateriového prostoru (mm) 362 / 348 / 290
Výdrž baterie (h) max. 2,5
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 214
Hmotnost, připraveno k provozu (kg) 226
Hmotnost včetně obalu (kg) 224,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1550 x 1100 x 1066

Obsah balení

  • Plochý skládaný filtr: Vyrobeno z polyesteru

Vybavení

  • Ruční oklep filtru
  • Pohon pojezdu dopředu
  • Pohon pojezdu dozadu
  • Hlavní zametací válec výkyvný
  • Nádoba na zametené nečistoty, mobilní
  • Klapka na hrubé nečistoty
  • Princip přehazování přes hlavu
  • Odsávání
  • Pohon pojezdu
  • Venkovní provoz
  • Vnitřní provoz
  • Ukazatel baterií
  • Počitadlo provozních hodin
  • Regulace sacího objemu
  • Postranní kartáč, zdvíhatelný / nastavitelný

Videa

Oblasti použití
  • Pro čištění výrobních hal, skladů a logistických hal i ložných ploch
  • K čištění parkovišť a čerpacích stanic
  • Pro čištění oblastí, jako jsou školní dvory a v komunálním prostředí
  • Ideální také pro menší dílny a v zemědělství
Příslušenství