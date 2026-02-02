Zametací stroj s odsáváním KM 100/100 R Bp

Komfortní a moderní zametací stroj s odsáváním s posedem pro profesionální používání ve venkovních i vnitřních prostorech pro plochy 6.000 – 7.800 m²/h.

TECHNICKÝ POPIS: Pohon: - Stejnosměrný motor 24 V / 750 W - 1 pedál pro jízdu dopředu a dozadu - malý poloměr otáčení (3350 mm) - automatická parkovací brzda s technologií podtlaku - automatické vypnutí motoru při opuštění sedadla - efektivní systém kruhového filtru s automatickým očištěním - systém zametání/sání: Stroj pracuje na principu přehazování přes hlavu, tzn. zametené nečistoty jsou dopravovány zametacím válcem dozadu do zásobníku na zametené nečistoty. Zametací válec je výkyvně zavěšen a automaticky se přizpůsobí nerovnostem podkladu. Jak filtr tak i hlavní zametací válec lze vyměnit bez použití nářadí. Vestavěná klapka hrubých nečistot pojme hrubé nečistoty, jako plechovky od nápojů, střepy, štěrk nebo mokré listí. Postranní kartáč a hlavní zametací válec jsou poháněny hydraulicky. Volitelně je k dispozici i druhý postranní kartáč. Zásobníky na zametené nečistoty: Oba zásobníky na zametené nečistoty á 50 litrů jsou po stranách vyjímatelné. Obsluha: Pomocí přepínače můžete automaticky zvednout a spustit hlavní zametací válec a postranní kartáč. Jízdu dopředu a dozadu řídíte jediným jízdním pedálem.

Charakteristické znaky a výhody
Zametací stroj s odsáváním KM 100/100 R Bp: Ochrana proti nárazu
K ochraně zametacího stroje i zametaného prostoru.
Zametací stroj s odsáváním KM 100/100 R Bp: Velká plocha filtru s automatickým čištěním
Po každé odstávce stroje dochází k automatickému očištění filtru – pro stále bezprašné zametání a dlouhé pracovní intervaly. Očištění filtru lze aktivovat i manuálně. Výměna filtru bez použití nářadí.
Zametací stroj s odsáváním KM 100/100 R Bp: Pohodlná údržba
Výměna filtru a zametacího válce bez použití nářadí zajišťuje flexibilní údržbu nezávislou na daném místě.
Koncepce ovládání: systém Easy-Operation
  • Komfortní zametání díky logickému a srozumitelnému uspořádání veškerých ovládacích prvků v zorném a dosahovém poli obsluhy.
  • Jednotné symboly pro všechny zametací stroje Kärcher.
Specifikace

Technické údaje

Trakční pohon DC Motor na stejnosměrný proud
Pohon - výkon (V/kW) 24 / 2,1
Druh pohonu Elektrický
Max. plošný výkon (m²/h) 6000
Max. plošný výkon se 2 bočními kartáči (m²/h) 7800
Pracovní šířka (mm) 700
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm) 1000
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm) 1300
Kapacita baterií (Ah) 240
Napětí baterií (V) 24
Výdrž baterie (h) max. 2,5
Nádoba na odpad (l) 100
Stoupavost (%) 15
Pracovní rychlost (km/h) 6
Filtrační plocha (m²) 6
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 320
Hmotnost, připraveno k provozu (kg) 300
Rozměry (D x Š x V) (mm) 2006 x 1005 x 1343

Obsah balení

  • Polyesterový kruhový filtr
  • Kola, nezanechávající šmouhy

Vybavení

  • Ruční oklep filtru
  • Automatické očištění filtru
  • Hlavní zametací válec výkyvný
  • Regulace sacího objemu
  • Klapka na hrubé nečistoty
  • Princip přehazování přes hlavu
  • Pohon pojezdu dopředu
  • Pohon pojezdu dozadu
  • Odsávání
  • Venkovní provoz
  • Vnitřní provoz
  • Ukazatel baterií
  • Počitadlo provozních hodin
  • Zametací funkce, vypínatelná
Zametací stroj s odsáváním KM 100/100 R Bp
Videa

Oblasti použití
  • Pro rychlé údržbové čištění v parkovacích domech a na parkovištích
  • Ideální pro dodavatele stavebních služeb, v maloobchodě nebo veřejných budovách.
  • Vhodné také pro dílny, školy, čerpací stanice nebo prodejny automobilů
  • Vhodný i pro čištění výrobních a skladových ploch
Příslušenství