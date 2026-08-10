Zametací stroj s odsáváním KM 125/130 Bp + KSSB
Díky očištění filtru Tact pracujete s tímto zametacím strojem s posedem a odsáváním téměř bezprašně. Navíc Teach systém a volitelný postranní kartáč pro srbkové zametání šetří čas a zdroje.
Šetřete dvojnásobně, totiž čas a zdroje! A to není vše, jelikož je tato verze zametacího stroje s posedem a odsáváním KM 125/130 R Bp vybavena elektropohonem pro ochranu životního prostředí. Čas a zdroje ušetříte i díky promyšlenému konceptu zametání, který sníží počet jízd zametání při čištění rohů v porovnání s ostatními stroji na polovinu. Pokud navíc zvolíte inovativní, volitelný postranní kartáč pro srbkové zametání, pak si dokonce vystačíte pouze s jedinou jízdou - zcela bez ručního vymetání rohů. Vyšší překážky překoná tento stroj bezproblémově, jelikož hlavní zametací kartáč sedí mezi zadními koly, zatímco Teach systém kontroluje opotřebení a v případě potřeby automaticky přizpůsobí výšku umístění válce. Stiskem tlačítka zvolíte jeden ze tří přítlaků podle různých stupňů znečištění a podkladů. Patentované očištění fitrů Tact se postará o bezprašnou práci, Kärcher Intelligent Key systém o snadné nastavení různých práv uživatelů. Důležité parametry jako informace o opotřebení zametacího válce nebo nastaveném přítlaku se zobrazí na multifunkčním displeji.
Charakteristické znaky a výhody
Postranní kartáč na srbkové zametání
- Již žádné náročné ruční zametání.
- Čisté čištění rohů pouze jednou jízdou.
- Úspora nákladů, neboť již není zapotřebí žádné manuální předčištění, popř. uspoří se další jízdy.
Nové, vysoce efektivní a automatické očištění filtru TACT
- Trvale čisté póry pro dosažení optimálních výsledků čištění.
- Automatické očištění.
- Filtrační prvky se čtyřnásobnou výkonností.
Teach-systém
- Automatická korekce zametacího válce při znacích opotřebení.
- 3 přítlaky nastavitelné stisknutím tlačítka.
- Menší opotřebení v úsporném režimu.
Klíč Kärcher Intelligent Key
- Programovatelný v 28 různých jazycích.
- Udělení uživatelských práv k nastavení přístroje.
- Přístroj se může pohybovat pouze za pomoci Kärcher Intelligent Key (KIK-klíče).
Zametací válec na zadní nápravě
- Lepší zdolávání převýšení.
- Pohodlný přístup k zametacímu válci, výměna zametacího válce za méně než 5 minut.
- Kontrola zametacího válce během několika málo sekund.
Ovládací panel
- Zobrazení dat stroje na displeji (např. kontrolka opotřebení hlavního zametacího válce).
- Barevné kódování.
- Spínač Easy Operation pro nastartování motoru, přepravní jízdu a zametací funkce.
Specifikace
Technické údaje
|Trakční pohon
|hydraulický
|Pohon - výkon (kW)
|2,15
|Druh pohonu
|Baterie
|Max. plošný výkon (m²/h)
|10000
|Max. plošný výkon se 2 bočními kartáči (m²/h)
|13600
|Pracovní šířka (mm)
|880
|Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm)
|1250
|Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm)
|1700
|Napětí baterií (V)
|24
|Výdrž baterie (h)
|max. 5
|Nádoba na odpad (l)
|130
|Stoupavost (%)
|12
|Pracovní rychlost (km/h)
|8
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|530,8
|Hmotnost, připraveno k provozu (kg)
|840
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|530,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1800 x 1500 x 1450
Obsah balení
- Kola s pneumatikami plněnými vzduchem
- Postranní zametací kartáč pro zametání ve tvaru půlměsíce
Vybavení
- Automatické očištění filtru
- Klapka na hrubé nečistoty
- Princip přehazování přes hlavu
- Pohon pojezdu dopředu
- Pohon pojezdu dozadu
- Odsávání
- Hydraulické vyprazdňování vrchem
- Venkovní provoz
- Vnitřní provoz
- Ukazatel baterií
- Počitadlo provozních hodin
- Zametací funkce, vypínatelná
- Klíč Kärcher Intelligent Key
- Systém zapnutí a vypnutí
- Teach-systém
- Automatické seřízení opotřebovaného hlavního zametacího válce
- Tact čištění filtru
- Multifunkční displej
- Individuální uživatelské jazyky/uživatelská práva
- Společný servisní koncept
- Varianta upevnění Home Base
- Hlavní zametací válec na zadní nápravě
- Dynamické zametání
Videa
Oblasti použití
- Parkovací místa
- Výrobní zařízení
- Logistické plochy
- Hotely
- Maloobchod
- Skladovací prostory
- Chodníky