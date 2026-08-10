Zametací stroj s odsáváním KM 125/130 Bp + KSSB

Díky očištění filtru Tact pracujete s tímto zametacím strojem s posedem a odsáváním téměř bezprašně. Navíc Teach systém a volitelný postranní kartáč pro srbkové zametání šetří čas a zdroje.

Šetřete dvojnásobně, totiž čas a zdroje! A to není vše, jelikož je tato verze zametacího stroje s posedem a odsáváním KM 125/130 R Bp vybavena elektropohonem pro ochranu životního prostředí. Čas a zdroje ušetříte i díky promyšlenému konceptu zametání, který sníží počet jízd zametání při čištění rohů v porovnání s ostatními stroji na polovinu. Pokud navíc zvolíte inovativní, volitelný postranní kartáč pro srbkové zametání, pak si dokonce vystačíte pouze s jedinou jízdou - zcela bez ručního vymetání rohů. Vyšší překážky překoná tento stroj bezproblémově, jelikož hlavní zametací kartáč sedí mezi zadními koly, zatímco Teach systém kontroluje opotřebení a v případě potřeby automaticky přizpůsobí výšku umístění válce. Stiskem tlačítka zvolíte jeden ze tří přítlaků podle různých stupňů znečištění a podkladů. Patentované očištění fitrů Tact se postará o bezprašnou práci, Kärcher Intelligent Key systém o snadné nastavení různých práv uživatelů. Důležité parametry jako informace o opotřebení zametacího válce nebo nastaveném přítlaku se zobrazí na multifunkčním displeji.

Charakteristické znaky a výhody
Postranní kartáč na srbkové zametání
  • Již žádné náročné ruční zametání.
  • Čisté čištění rohů pouze jednou jízdou.
  • Úspora nákladů, neboť již není zapotřebí žádné manuální předčištění, popř. uspoří se další jízdy.
Nové, vysoce efektivní a automatické očištění filtru TACT
  • Trvale čisté póry pro dosažení optimálních výsledků čištění.
  • Automatické očištění.
  • Filtrační prvky se čtyřnásobnou výkonností.
Teach-systém
  • Automatická korekce zametacího válce při znacích opotřebení.
  • 3 přítlaky nastavitelné stisknutím tlačítka.
  • Menší opotřebení v úsporném režimu.
Klíč Kärcher Intelligent Key
  • Programovatelný v 28 různých jazycích.
  • Udělení uživatelských práv k nastavení přístroje.
  • Přístroj se může pohybovat pouze za pomoci Kärcher Intelligent Key (KIK-klíče).
Zametací válec na zadní nápravě
  • Lepší zdolávání převýšení.
  • Pohodlný přístup k zametacímu válci, výměna zametacího válce za méně než 5 minut.
  • Kontrola zametacího válce během několika málo sekund.
Ovládací panel
  • Zobrazení dat stroje na displeji (např. kontrolka opotřebení hlavního zametacího válce).
  • Barevné kódování.
  • Spínač Easy Operation pro nastartování motoru, přepravní jízdu a zametací funkce.
Specifikace

Technické údaje

Trakční pohon hydraulický
Pohon - výkon (kW) 2,15
Druh pohonu Baterie
Max. plošný výkon (m²/h) 10000
Max. plošný výkon se 2 bočními kartáči (m²/h) 13600
Pracovní šířka (mm) 880
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm) 1250
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm) 1700
Napětí baterií (V) 24
Výdrž baterie (h) max. 5
Nádoba na odpad (l) 130
Stoupavost (%) 12
Pracovní rychlost (km/h) 8
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 530,8
Hmotnost, připraveno k provozu (kg) 840
Hmotnost včetně obalu (kg) 530,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1800 x 1500 x 1450

Obsah balení

  • Kola s pneumatikami plněnými vzduchem
  • Postranní zametací kartáč pro zametání ve tvaru půlměsíce

Vybavení

  • Automatické očištění filtru
  • Klapka na hrubé nečistoty
  • Princip přehazování přes hlavu
  • Pohon pojezdu dopředu
  • Pohon pojezdu dozadu
  • Odsávání
  • Hydraulické vyprazdňování vrchem
  • Venkovní provoz
  • Vnitřní provoz
  • Ukazatel baterií
  • Počitadlo provozních hodin
  • Zametací funkce, vypínatelná
  • Klíč Kärcher Intelligent Key
  • Systém zapnutí a vypnutí
  • Teach-systém
  • Automatické seřízení opotřebovaného hlavního zametacího válce
  • Tact čištění filtru
  • Multifunkční displej
  • Individuální uživatelské jazyky/uživatelská práva
  • Společný servisní koncept
  • Varianta upevnění Home Base
  • Hlavní zametací válec na zadní nápravě
  • Dynamické zametání
Zametací stroj s odsáváním KM 125/130 Bp + KSSB
Zametací stroj s odsáváním KM 125/130 Bp + KSSB

Videa

Oblasti použití
  • Parkovací místa
  • Výrobní zařízení
  • Logistické plochy
  • Hotely
  • Maloobchod
  • Skladovací prostory
  • Chodníky
Příslušenství