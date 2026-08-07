Zametací stroj s odsáváním KM 125/130 R D+KSSB
Zametací naftový stroj s posedem KM 125/130 R D+KSSB s postranním kartáčem na srpkové zametání, očištěním filtru Tact a automatickým nastavením hlavního zametacího válce dle opotřebení.
Ušetřete si v budoucnu jednoduše nepříjemné ruční vymetání rohů: Protože náš zametací stroj s odsáváním a posedem KM 125/130 R D+KSSB na naftový pohon vás této nepříjemné práce jednou provždy zbaví. Díky postrannímu kartáči pro srpkové zametání, který je jedním z mnoha našich patentů, vymetete rohy zcela pohodlně a rychle již při první jízdě. O vysoký komfort se postarají i další patenty a vybavení stroje, jako například elektrohydraulické vyprazdňování vrchem, plně automatické očištění filtru Tact pro téměř bezprašnou práci nebo Kärcher Intelligent Key systém, kterým přiřadíte různým uživatelům i různá oprávnění. Hlavní zametací válec umístěný mezi zadní kola umožňuje nejen přejíždění překážek, ale pomocí Tech systému uzpůsobí výšku válce jeho opotřebení. Kromě toho je válec díky svému umístění snadno přístupný. Podle znečištění a typu podkladu máte na výběr ze 3 přítlaků. A v neposlední řadě vám multifunkční displej kdykoli spolehlivě zobrazí zvolený přítlak i opotřebení válce.
Charakteristické znaky a výhody
Postranní kartáč na srbkové zametání
- Již žádné náročné ruční zametání.
- Čisté čištění rohů pouze jednou jízdou.
- Úspora nákladů, neboť již není zapotřebí žádné manuální předčištění, popř. uspoří se další jízdy.
Nové, vysoce efektivní a automatické očištění filtru TACT
- Trvale čisté póry pro dosažení optimálních výsledků čištění.
- Automatické očištění.
- Filtrační prvky se čtyřnásobnou výkonností.
Teach-systém
- Automatická korekce zametacího válce při znacích opotřebení.
- 3 přítlaky nastavitelné stisknutím tlačítka.
- Menší opotřebení v úsporném režimu.
Klíč Kärcher Intelligent Key
- Programovatelný v 28 různých jazycích.
- Udělení uživatelských práv k nastavení přístroje.
- Přístroj se může pohybovat pouze za pomoci Kärcher Intelligent Key (KIK-klíče).
Zametací válec na zadní nápravě
- Lepší zdolávání převýšení.
- Pohodlný přístup k zametacímu válci, výměna zametacího válce za méně než 5 minut.
- Kontrola zametacího válce během několika málo sekund.
Ovládací panel
- Zobrazení přístrojových dat na displeji (např. indikátor opotřebení hlavního zametacího válce).
- Barevné kódování.
- Spínač Easy Operation pro nastartování motoru, přepravní jízdu a zametací funkce.
Koncept Power-Plus
- Přebytečná energie při jízdě se přenáší na baterii.
- Jízda do kopce vyvolá dodatečné napájení motoru.
Specifikace
Technické údaje
|Trakční pohon
|hydraulický
|Pohon - výkon (kW)
|6,5
|Druh pohonu
|Nafta
|Max. plošný výkon (m²/h)
|10000
|Max. plošný výkon se 2 bočními kartáči (m²/h)
|13600
|Pracovní šířka (mm)
|880
|Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm)
|1250
|Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm)
|1700
|Nádoba na odpad (l)
|130
|Stoupavost (%)
|12
|Pracovní rychlost (km/h)
|8
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|704,1
|Hmotnost, připraveno k provozu (kg)
|705
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|705,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1800 x 1500 x 1450
Obsah balení
- Kola s pneumatikami plněnými vzduchem
- Postranní zametací kartáč pro zametání ve tvaru půlměsíce
Vybavení
- Automatické očištění filtru
- Klapka na hrubé nečistoty
- Princip přehazování přes hlavu
- Pohon pojezdu dopředu
- Pohon pojezdu dozadu
- Odsávání
- Hydraulické vyprazdňování vrchem
- Venkovní provoz
- Vnitřní provoz
- Ukazatel baterií
- Počitadlo provozních hodin
- Zametací funkce, vypínatelná
- Klíč Kärcher Intelligent Key
- Systém zapnutí a vypnutí
- Teach-systém
- Automatické seřízení opotřebovaného hlavního zametacího válce
- Tact čištění filtru
- Multifunkční displej
- Individuální uživatelské jazyky/uživatelská práva
- Společný servisní koncept
- Varianta upevnění Home Base
- Hlavní zametací válec na zadní nápravě
- Dynamické zametání
Oblasti použití
- Parkovací místa
- Výrobní zařízení
- Logistické plochy
- Hotely
- Maloobchod
- Skladovací prostory
- Chodníky