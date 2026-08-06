Zametací stroj s odsáváním KM 90/60 R G

Benzinový zameták KM 90/60 R G je konstruovaný tak, aby byl obzvláště kompaktní a robustní, přesvědčí při práci ve venkovních prostorách.

Zameták KM 90/60 R G s pojezdem, vybavený výkonným benzínovým motorem a automatickým sytičem pro optimální odezvu při startu, poskytuje ideální podmínky pro komplexní čištění venkovních prostorů. Unikátní, automatický a vysoce účinný systém čištění kruhového filtru zajišťuje bezprašnou práci a minimalizuje ztráty sání. Díky systému EASY Operation a kompaktní konstrukci se stroj snadno ovládá a zároveň zaujme hbitým ovládáním a vysokou manévrovatelností. Praktický sběrný prostor a nástavbová sada Home Base také usnadňují přenášení dalších čisticích nástrojů.

Charakteristické znaky a výhody
Zametací stroj s odsáváním KM 90/60 R G: Robustní, kompaktní konstrukce se sběrnou plochou
Robustní, kompaktní konstrukce se sběrnou plochou
Pro dlouhou životnost a vysokou spolehlivost. Bezpečnost a ovladatelnost. Další komponenty, jako jsou náhradní nádoby nebo manuální čisticí stroje, lze bezpečně upevnit a přepravovat na palubě.
Zametací stroj s odsáváním KM 90/60 R G: Koncepce ovládání: systém Easy-Operation
Koncepce ovládání: systém Easy-Operation
Logické a snadno pochopitelné. Veškeré ovládací prvky jsou přehledně uspořádány a snadno dostupné.
Zametací stroj s odsáváním KM 90/60 R G: Velká plocha filtru s automatickým čištěním
Velká plocha filtru s automatickým čištěním
Po každé odstávce stroje dochází k automatickému očištění filtru – pro stále bezprašné zametání a dlouhé pracovní intervaly. Očištění filtru lze aktivovat i manuálně. Výměna filtru bez použití nářadí.
Homebase pro větší flexibilitu
  • Různá praktická upevnění pro další příslušenství.
  • Jednoduše vézt s sebou např. kleště na hrubé nečistoty, smeták nebo dodatečnou nádobu
Specifikace

Technické údaje

Trakční pohon Čtyřtaktní motor
Pohon - výkon (kW) 6,6
Druh pohonu Benzín
Max. plošný výkon (m²/h) 7200
Max. plošný výkon se 2 bočními kartáči (m²/h) 9200
Pracovní šířka (mm) 615
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm) 900
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm) 1150
Nádoba na odpad (l) 60
Stoupavost (%) 18
Pracovní rychlost (km/h) 8
Filtrační plocha (m²) 4
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 265
Hmotnost, připraveno k provozu (kg) 265
Hmotnost včetně obalu (kg) 266
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1695 x 1060 x 1260

Obsah balení

  • Polyesterový kruhový filtr

Vybavení

  • Ruční oklep filtru
  • Automatické očištění filtru
  • Hlavní zametací válec výkyvný
  • Regulace sacího objemu
  • Klapka na hrubé nečistoty
  • Princip přehazování přes hlavu
  • Pohon pojezdu dopředu
  • Pohon pojezdu dozadu
  • Odsávání
  • Venkovní provoz
  • Počitadlo provozních hodin
  • Zametací funkce, vypínatelná
  • Boční kartáč, pneumaticky řízený
  • Varianta upevnění Home Base
Zametací stroj s odsáváním KM 90/60 R G
Zametací stroj s odsáváním KM 90/60 R G

Videa

Oblasti použití
  • Logistická centra
  • Patrová parkoviště
  • Skladové budovy a další použití ve vnitřních prostorách
  • Hotelové komplexy
  • Výrobní haly
  • Menší parky a parkoviště
Příslušenství