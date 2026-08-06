Zametací stroj s odsáváním KM 90/60 R G
Benzinový zameták KM 90/60 R G je konstruovaný tak, aby byl obzvláště kompaktní a robustní, přesvědčí při práci ve venkovních prostorách.
Zameták KM 90/60 R G s pojezdem, vybavený výkonným benzínovým motorem a automatickým sytičem pro optimální odezvu při startu, poskytuje ideální podmínky pro komplexní čištění venkovních prostorů. Unikátní, automatický a vysoce účinný systém čištění kruhového filtru zajišťuje bezprašnou práci a minimalizuje ztráty sání. Díky systému EASY Operation a kompaktní konstrukci se stroj snadno ovládá a zároveň zaujme hbitým ovládáním a vysokou manévrovatelností. Praktický sběrný prostor a nástavbová sada Home Base také usnadňují přenášení dalších čisticích nástrojů.
Charakteristické znaky a výhody
Robustní, kompaktní konstrukce se sběrnou plochouPro dlouhou životnost a vysokou spolehlivost. Bezpečnost a ovladatelnost. Další komponenty, jako jsou náhradní nádoby nebo manuální čisticí stroje, lze bezpečně upevnit a přepravovat na palubě.
Koncepce ovládání: systém Easy-OperationLogické a snadno pochopitelné. Veškeré ovládací prvky jsou přehledně uspořádány a snadno dostupné.
Velká plocha filtru s automatickým čištěnímPo každé odstávce stroje dochází k automatickému očištění filtru – pro stále bezprašné zametání a dlouhé pracovní intervaly. Očištění filtru lze aktivovat i manuálně. Výměna filtru bez použití nářadí.
Homebase pro větší flexibilitu
- Různá praktická upevnění pro další příslušenství.
- Jednoduše vézt s sebou např. kleště na hrubé nečistoty, smeták nebo dodatečnou nádobu
Specifikace
Technické údaje
|Trakční pohon
|Čtyřtaktní motor
|Pohon - výkon (kW)
|6,6
|Druh pohonu
|Benzín
|Max. plošný výkon (m²/h)
|7200
|Max. plošný výkon se 2 bočními kartáči (m²/h)
|9200
|Pracovní šířka (mm)
|615
|Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm)
|900
|Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm)
|1150
|Nádoba na odpad (l)
|60
|Stoupavost (%)
|18
|Pracovní rychlost (km/h)
|8
|Filtrační plocha (m²)
|4
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|265
|Hmotnost, připraveno k provozu (kg)
|265
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|266
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1695 x 1060 x 1260
Obsah balení
- Polyesterový kruhový filtr
Vybavení
- Ruční oklep filtru
- Automatické očištění filtru
- Hlavní zametací válec výkyvný
- Regulace sacího objemu
- Klapka na hrubé nečistoty
- Princip přehazování přes hlavu
- Pohon pojezdu dopředu
- Pohon pojezdu dozadu
- Odsávání
- Venkovní provoz
- Počitadlo provozních hodin
- Zametací funkce, vypínatelná
- Boční kartáč, pneumaticky řízený
- Varianta upevnění Home Base
Videa
Oblasti použití
- Logistická centra
- Patrová parkoviště
- Skladové budovy a další použití ve vnitřních prostorách
- Hotelové komplexy
- Výrobní haly
- Menší parky a parkoviště