Csőtisztító fúvóka 060
Az előre irányuló forgó pontsugár feloldja a legmakacsabb szennyeződéseket. A három, hátrafelé irányuló sugár gondoskodik a megfelelő előremenetelről, valamint a kényelmes kezelésről.
Az innovatív és nagy teljesítőképességű csőtisztító szennymaró (Ø 30 mm) egyesíti egy szennymaró előnyeit a csőtisztító fúvóka tulajdonságaival. A rotorfúvóka forgó pontsugara előre irányul és még a legmakacsabb szennyeződéseket is felszámolja. A három, 30°-ben hátra irányuló sugár gondoskodik a megfelelő előrehaladásról és kényelmes kezelést biztosít.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Átmérő (mm)
|30
|Fúvókaméret ( )
|60
|Menet
|R 1/8"
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
Videók
Kompatibilis készülékek
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 S/ S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SX Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M eB
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 1000 Be
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