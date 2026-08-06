Robusztus és tartós Ecobrassból készült testtel van ellátva, és kiválóan alkalmas az agresszív tisztítószerekkel történő magasnyomású tisztításhoz: Az Advanced 1 habosító szórószárunk kiváló minőségű felszereltségeivel nyújt lenyűgöző eredményeket. Ergonomikus és stabil tartállyal van felszerelve a tisztítószerek számára, egy extra fogási lehetőséggel rendelkezik a nyaknál, továbbá nagy töltőnyílással is bír. A szórási szög rugalmasan állítható, a tisztítószer precíz adagolása 3 fokozatban, pontosan az igények szerint történik. A beépített zárószerkezet hatékonyan megakadályozza a tisztítószer-adagoló egység véletlen elállítódását. Ez habosító szórószár a szervovezérlés nélküli, 400-600 l/h áramlási sebességgel rendelkező Kärcher magasnyomású mosókkal együtt használható.