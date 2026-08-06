Habosító tartályos szórószár Advanced 1, 400 l / h - 600 l / h
A kiváló minőségű és robusztus habosító szórószár az Advanced 1 állítható szórási szöggel és Ecobrassból készült testtel rendelkezik. Alkalmas a Kärcher 400 és 600 l/h áramlási sebességgel bíró magasnyomású mosóival történő használatra.
Robusztus és tartós Ecobrassból készült testtel van ellátva, és kiválóan alkalmas az agresszív tisztítószerekkel történő magasnyomású tisztításhoz: Az Advanced 1 habosító szórószárunk kiváló minőségű felszereltségeivel nyújt lenyűgöző eredményeket. Ergonomikus és stabil tartállyal van felszerelve a tisztítószerek számára, egy extra fogási lehetőséggel rendelkezik a nyaknál, továbbá nagy töltőnyílással is bír. A szórási szög rugalmasan állítható, a tisztítószer precíz adagolása 3 fokozatban, pontosan az igények szerint történik. A beépített zárószerkezet hatékonyan megakadályozza a tisztítószer-adagoló egység véletlen elállítódását. Ez habosító szórószár a szervovezérlés nélküli, 400-600 l/h áramlási sebességgel rendelkező Kärcher magasnyomású mosókkal együtt használható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Átfolyási sebesség (l / h)
|400 - 600
|Fúvókaméret ( )
|38
|Max. nyomás (bar)
|300
|Adagolás (%)
|1 - 2 - 4
|Tartálytérfogat (l)
|1
|Hőmérséklet (°C)
|max. 60
|Csatlakozómenet
|EASY!Lock
|Csomagolási súly (kg)
|0,8
Kompatibilis készülékek
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/13 P Plus
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 Cage-Mobil
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M ST
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
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