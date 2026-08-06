Habosító tartályos szórószár Advanced 1, 400 l / h - 600 l / h

A kiváló minőségű és robusztus habosító szórószár az Advanced 1 állítható szórási szöggel és Ecobrassból készült testtel rendelkezik. Alkalmas a Kärcher 400 és 600 l/h áramlási sebességgel bíró magasnyomású mosóival történő használatra.

Robusztus és tartós Ecobrassból készült testtel van ellátva, és kiválóan alkalmas az agresszív tisztítószerekkel történő magasnyomású tisztításhoz: Az Advanced 1 habosító szórószárunk kiváló minőségű felszereltségeivel nyújt lenyűgöző eredményeket. Ergonomikus és stabil tartállyal van felszerelve a tisztítószerek számára, egy extra fogási lehetőséggel rendelkezik a nyaknál, továbbá nagy töltőnyílással is bír. A szórási szög rugalmasan állítható, a tisztítószer precíz adagolása 3 fokozatban, pontosan az igények szerint történik. A beépített zárószerkezet hatékonyan megakadályozza a tisztítószer-adagoló egység véletlen elállítódását. Ez habosító szórószár a szervovezérlés nélküli, 400-600 l/h áramlási sebességgel rendelkező Kärcher magasnyomású mosókkal együtt használható.

Specifikációk

Műszaki adatok

Átfolyási sebesség (l / h) 400 - 600
Fúvókaméret ( ) 38
Max. nyomás (bar) 300
Adagolás (%) 1 - 2 - 4
Tartálytérfogat (l) 1
Hőmérséklet (°C) max. 60
Csatlakozómenet EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 0,8
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