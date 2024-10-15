Blasting Abrasive, coarse, 25kg

Spray agent with a granulation of 0.25–1.4 mm. Highly effective on steel, granite, aerated and exposed aggregated concrete. Also ideal for removing rust, paint and graffiti.

Coarse spray agent made from aluminium slag designed for use with Kärcher blasting systems and guns. The single-use mineral spray agent is not water-soluble and has a granulation of 0.25 to 1.4 mm. It boasts an impressive performance when blasting clean aerated and exposed aggregated concrete, Porphyry, granite, steel and clinker. In addition, the material is well suited to removing paint, varnishes and rust and to matting, rough blasting and sand blasting thanks to its edged shape, high level of hardness (6–7 Mohs) and very abrasive effect.

Specifications

Technical data

Packaging size (kg) 25
Packaging unit (Piece(s)) 1
Weight incl. packaging (kg) 25,2
Blasting Abrasive, coarse, 25kg
Blasting Abrasive, coarse, 25kg
Compatible machines
Application areas
  • Derusting
  • Cleaning concrete and formwork material
  • Façade cleaning
  • Derusting, graffiti removal
LEGAL INFORMATION
Contact

Kärcher Limited
P. O. Box 40111 - 00100,

The Address, 4th Floor, Muthangari Drive,

Westlands, Nairobi

Phone: +254 799 146 712
E-Mail: info.ke@karcher.com

SSL Secured
© 2026 Kärcher Limited