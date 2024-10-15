Blasting Abrasive, coarse, 25kg
Spray agent with a granulation of 0.25–1.4 mm. Highly effective on steel, granite, aerated and exposed aggregated concrete. Also ideal for removing rust, paint and graffiti.
Coarse spray agent made from aluminium slag designed for use with Kärcher blasting systems and guns. The single-use mineral spray agent is not water-soluble and has a granulation of 0.25 to 1.4 mm. It boasts an impressive performance when blasting clean aerated and exposed aggregated concrete, Porphyry, granite, steel and clinker. In addition, the material is well suited to removing paint, varnishes and rust and to matting, rough blasting and sand blasting thanks to its edged shape, high level of hardness (6–7 Mohs) and very abrasive effect.
Specifications
Technical data
|Packaging size (kg)
|25
|Packaging unit (Piece(s))
|1
|Weight incl. packaging (kg)
|25,2
Compatible machines
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4 S
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/10 X Classic *KAP
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 4/8 Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M Portable
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 Classic
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MX Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 MX Car
- HD 7/16-4 MXA Kfz
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MX Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 Classic
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MX Plus
- HD 8/18-4 MX Plus Farmer
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/18-4 Cage Classic
- HD 9/20-4 Classic
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 M Plus
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 9/25 G Classic
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S Basic
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 S Classic
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/12 C
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/12 C
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 7/10-4 M
- HDS 7/10-4 MX
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16-4 C Basic
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Basic
- HDS 8/18-4 C EASY!
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/14-4 St
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 CX
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
Application areas
- Derusting
- Cleaning concrete and formwork material
- Façade cleaning
- Derusting, graffiti removal