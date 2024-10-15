PartsPro Cleaner RM 39, 20l

Gentle cleaning and degreasing agent effectively removes oil, grease and soot stains from metal parts and provides temporary corrosion protection.

Specifications

Technical data

Packaging size (l) 20
Packaging unit (Piece(s)) 1
pH value 10,5
Weight (kg) 22
Weight incl. packaging (kg) 23,4
Dimensions (L × W × H) (mm) 260 x 237 x 430
PartsPro Cleaner RM 39, 20l
PartsPro Cleaner RM 39, 20l
PartsPro Cleaner RM 39, 20l
PartsPro Cleaner RM 39, 20l
Compatible machines
Application areas
  • Parts cleaning
  • Surface degreasing
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