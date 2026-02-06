Насадка для паркета для VC 3, VC 2
Насадка для паркета с мягкой щетиной для бережной очистки твердых напольных покрытий, таких как паркет и ламинат, а также пробковых, ПВХ, линолеумных и плиточных полов.
Особенности и преимущества
Подходит к пылесосам для сухой уборки Kärcher
Насадка для паркета с мягкой щетиной
- Для бережной уборки твердых полов
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,243
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,353
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|301 x 115 x 178
Области применения
- Деликатные поверхности