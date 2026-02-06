Насадка для паркета для VC 3, VC 2

Насадка с мягкой щетиной для бережной очистки твердых напольных покрытий (паркета, ламината, пробки, ПВХ, линолеума, керамической плитки и т. д.).

Насадка для паркета с мягкой щетиной для бережной очистки твердых напольных покрытий, таких как паркет и ламинат, а также пробковых, ПВХ, линолеумных и плиточных полов.

Особенности и преимущества
Подходит к пылесосам для сухой уборки Kärcher
Насадка для паркета с мягкой щетиной
  • Для бережной уборки твердых полов
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Цвет Черный
Вес (кг) 0,243
Вес (с упаковкой) (кг) 0,353
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 301 x 115 x 178
Области применения
  • Деликатные поверхности
КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

