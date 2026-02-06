Duză pentru parchet

Duza pentru parchet cu peri moi este ideală pentru curățarea delicată a pardoselilor dure și sensibile

Duză pentru parchet cu peri moi pentru o curățare delicată a pardoselilor dure, cum ar fi parchet și laminat, PVC, linoleum și gresie.

Caracteristici si beneficii
Accesoriu potrivit pentru aspiratoarele Kärcher VC 2 și VC 3
Duză de parchet cu peri moi
  • Pentru o curățare delicată a pardoselilor dure

Specificații tehnice

Date tehnice

Cantitatea (Bucată) 1
Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,2
Greutate cu ambalaj (kg) 0,4
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 301 x 115 x 178
Domenii de intrebuintare
  • Suprafețe sensibile
Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

