Duză pentru parchet
Duza pentru parchet cu peri moi este ideală pentru curățarea delicată a pardoselilor dure și sensibile
Duză pentru parchet cu peri moi pentru o curățare delicată a pardoselilor dure, cum ar fi parchet și laminat, PVC, linoleum și gresie.
Caracteristici si beneficii
Accesoriu potrivit pentru aspiratoarele Kärcher VC 2 și VC 3
Duză de parchet cu peri moi
- Pentru o curățare delicată a pardoselilor dure
Specificații tehnice
Date tehnice
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|301 x 115 x 178
Domenii de intrebuintare
- Suprafețe sensibile