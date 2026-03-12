Струйная трубка Vario Power VP 180 для К 7

Струйная трубка Vario Power для аппаратов высокого давления К 7. Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулируется простым поворотом наконечника. Идеально подходит для поверхностей вокруг дома и сада, таких как стены, дорожки, заборы и автомобили.

Особенности и преимущества
Плавная регулировка
  • Давление регулируется в зависимости от задач очистки
Режим низкого давления для подачи чистящих средств
  • Безупречная регулировка давления - от низкого для подачи чистящего средства до высокого
Экономия времени
  • Исключается необходимость в замене струйных трубок.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,255
Вес (с упаковкой) (кг) 0,298
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 448 x 47 x 47

Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).

Совместимая техника
Области применения
  • Мойка автомобилей
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Фасады
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Очистка дорожек
  • Изгороди
