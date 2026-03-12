Струйная трубка Vario Power VP 180 для К 7
Струйная трубка Vario Power для аппаратов высокого давления К 7. Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулируется простым поворотом наконечника. Идеально подходит для поверхностей вокруг дома и сада, таких как стены, дорожки, заборы и автомобили.
Особенности и преимущества
Плавная регулировка
- Давление регулируется в зависимости от задач очистки
Режим низкого давления для подачи чистящих средств
- Безупречная регулировка давления - от низкого для подачи чистящего средства до высокого
Экономия времени
- Исключается необходимость в замене струйных трубок.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,255
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,298
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|448 x 47 x 47
Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).
Области применения
- Мойка автомобилей
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Фасады
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Очистка дорожек
- Изгороди
