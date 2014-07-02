iSolar HP furtun 7
Furtun HP flexibil, de calitate înaltă (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 7. Stratul exterior are proprietăți glisante deosebit de bune atunci când se extinde și se retrage tija telescopică.
Furtun HP flexibil, de calitate înalta (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 7. Stratul exterior are proprietăți glisante deosebit de bune atunci când se extinde și se retrage tija telescopică.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Lungimea manerului telescopic (m)
|8,5
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 155
|Filet de racordare
|M22 x 1,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,6
Masini compatibile
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S PLUS
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4S
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M CageEB anniversary edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 7/14-4 M
- HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition
- HD 7/16-4 M
- HD 7/20 G Entry Class *EU
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20-4 S
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/17 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 M
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 Classic *KAP
- HDS 9/20-4 M
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- Lance telescopică TL 10 C
- Lance telescopică TL 7 F
- Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7