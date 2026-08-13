Fie că este vorba de curățarea ferestrelor, fațadelor sau panourilor solare cu apă de osmoză, cu presiune scăzută și perii pentru spălare sau cu înaltă presiune. Lancea telescopică hibridă TL 7 H cu o lungime de până la 7 m este multifuncțională. Realizată dintr-un amestec special de fibră de carbon și sticlă, impresionează cu o rigiditate extraordinară și, în același timp, o greutate foarte mică. Elementele de fixare inovatoare cu eliberare rapidă fac posibilă scurtarea și prelungirea comodă, în timp ce dispozitivul integrat anti-răsucire și o bază rotativă asigură condiții de lucru ideale din punct de vedere ergonomic. Reglarea fără scule şi individuală a forţei de strângere facilitează, de asemenea, manevrarea. O curea de transport poate fi utilizată și cu ajutorul unui cârlig la bază.