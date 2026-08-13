Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7
Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7 H realizată din material compozit cu fibre de sticlă-carbon rigid și ușor. Telescopică datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă. Rază de până la 7 m.
Fie că este vorba de curățarea ferestrelor, fațadelor sau panourilor solare cu apă de osmoză, cu presiune scăzută și perii pentru spălare sau cu înaltă presiune. Lancea telescopică hibridă TL 7 H cu o lungime de până la 7 m este multifuncțională. Realizată dintr-un amestec special de fibră de carbon și sticlă, impresionează cu o rigiditate extraordinară și, în același timp, o greutate foarte mică. Elementele de fixare inovatoare cu eliberare rapidă fac posibilă scurtarea și prelungirea comodă, în timp ce dispozitivul integrat anti-răsucire și o bază rotativă asigură condiții de lucru ideale din punct de vedere ergonomic. Reglarea fără scule şi individuală a forţei de strângere facilitează, de asemenea, manevrarea. O curea de transport poate fi utilizată și cu ajutorul unui cârlig la bază.
Caracteristici si beneficii
Utilizare versatilăPentru curățarea ferestrelor, fațadelor și panourilor solare cu apă de osmoză. Pentru curățarea cu înaltă presiune sau curățarea cu joasă presiune cu perii de spălare.
Ergonomie maximăÎncuietoare anti-rotire a lăncilor pentru o activitate sigură şi ergonomică. Elemente de fixare cu eliberare rapidă pentru slăbirea rapidă și simplă a clemei de fixare a lăncii. Baza rotativă asigură o activitate simplă și ergonomică.
Foarte usor de utilizatReglarea fără unelte a forței de strângere la elementele de fixare cu eliberare rapidă. Cu cârlige de prindere pentru a ghida furtunul de apă în afara razei de acțiune a lăncii. Baza cu cârlige pentru fixarea curelei și a cadrului de transport.
Siguranță maximă
- Dopul detașabil, tactil și vizual, previne dezasamblarea accidentală.
- Element bază-lance fără conductivitate electrică.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Lungimea manerului telescopic (m)
|2 - 7
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 60
|Elemente
|5
|Filet de racordare
|M 18
|Greutate cu ambalaj (kg)
|4,6
Scope of supply
- Reglarea forței de strângere fără scule
- Anti-Spin
Video
Masini compatibile
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S PLUS
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4S
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 20/15 - 4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 C *EU
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/12 C
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX *EU
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M CageEB anniversary edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition
- HD 7/16-4 M
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 P Modul *EU
- HD 8/20 G
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/21-4 M
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20-4 S
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U *KAP
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/14-4 C
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/17 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 801 B
- HDS 801 D
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 Classic *KAP
- HDS 9/20-4 M
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- PRO HD 600
Domenii de intrebuintare
- Perfect pentru curățarea ferestrelor, fațadelor și a panourilor solare