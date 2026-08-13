Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7

Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7 H realizată din material compozit cu fibre de sticlă-carbon rigid și ușor. Telescopică datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă. Rază de până la 7 m.

Fie că este vorba de curățarea ferestrelor, fațadelor sau panourilor solare cu apă de osmoză, cu presiune scăzută și perii pentru spălare sau cu înaltă presiune. Lancea telescopică hibridă TL 7 H cu o lungime de până la 7 m este multifuncțională. Realizată dintr-un amestec special de fibră de carbon și sticlă, impresionează cu o rigiditate extraordinară și, în același timp, o greutate foarte mică. Elementele de fixare inovatoare cu eliberare rapidă fac posibilă scurtarea și prelungirea comodă, în timp ce dispozitivul integrat anti-răsucire și o bază rotativă asigură condiții de lucru ideale din punct de vedere ergonomic. Reglarea fără scule şi individuală a forţei de strângere facilitează, de asemenea, manevrarea. O curea de transport poate fi utilizată și cu ajutorul unui cârlig la bază.

Caracteristici si beneficii
Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7: Utilizare versatilă
Utilizare versatilă
Pentru curățarea ferestrelor, fațadelor și panourilor solare cu apă de osmoză. Pentru curățarea cu înaltă presiune sau curățarea cu joasă presiune cu perii de spălare.
Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7: Ergonomie maximă
Ergonomie maximă
Încuietoare anti-rotire a lăncilor pentru o activitate sigură şi ergonomică. Elemente de fixare cu eliberare rapidă pentru slăbirea rapidă și simplă a clemei de fixare a lăncii. Baza rotativă asigură o activitate simplă și ergonomică.
Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7: Foarte usor de utilizat
Foarte usor de utilizat
Reglarea fără unelte a forței de strângere la elementele de fixare cu eliberare rapidă. Cu cârlige de prindere pentru a ghida furtunul de apă în afara razei de acțiune a lăncii. Baza cu cârlige pentru fixarea curelei și a cadrului de transport.
Siguranță maximă
  • Dopul detașabil, tactil și vizual, previne dezasamblarea accidentală.
  • Element bază-lance fără conductivitate electrică.

Specificații tehnice

Date tehnice

Lungimea manerului telescopic (m) 2 - 7
Temperatura de admisie (°C) max. 60
Elemente 5
Filet de racordare M 18
Greutate cu ambalaj (kg) 4,6

Scope of supply

  • Reglarea forței de strângere fără scule
  • Anti-Spin

Video

Domenii de intrebuintare
  • Perfect pentru curățarea ferestrelor, fațadelor și a panourilor solare
Accesorii
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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