Lance telescopică TL 7 F

Lance telescopică TL 7 F cu o rază de până la 7 m, realizată din fibră de sticlă robustă și ușoară. Cu elemente de fixare practice cu eliberare rapidă pentru o scurtare și prelungire ușoară.

Perfectă pentru curățarea ferestrelor, fațadelor și panourilor solare cu perii și apă de osmoză, lance telescopică TL 7 F din fibră de sticlă, cu o lungime de până la 7 m. Elementele de fixare practice cu eliberare rapidă fac posibilă scurtarea și prelungirea confortabilă, forța de strângere poate fi reglată individual și reglată fără efort și fără unelte. O bază rotativă asigură o funcționare foarte simplă și ergonomică — dacă este necesar, o curea de transport poate fi atașată direct la bază.

Caracteristici si beneficii
Lance telescopică TL 7 F: Utilizare versatilă
Utilizare versatilă
Pentru curățarea ferestrelor, fațadelor și panourilor solare cu apă de osmoză. Pentru curățarea cu înaltă presiune sau curățarea cu joasă presiune cu perii de spălare.
Lance telescopică TL 7 F: Ergonomie maximă
Ergonomie maximă
Elemente de fixare cu eliberare rapidă pentru slăbirea rapidă și simplă a clemei de fixare a lăncii. Baza rotativă asigură o activitate simplă și ergonomică.
Lance telescopică TL 7 F: Foarte usor de utilizat
Foarte usor de utilizat
Reglarea fără unelte a forței de strângere la elementele de fixare cu eliberare rapidă. Cu cârlige de prindere pentru a ghida furtunul de apă în afara razei de acțiune a lăncii. Baza cu cârlige pentru fixarea curelei și a cadrului de transport.
Siguranță maximă
  • Dopul detașabil, tactil și vizual, previne dezasamblarea accidentală.
  • Element bază-lance fără conductivitate electrică.

Specificații tehnice

Date tehnice

Lungimea manerului telescopic (m) 2 - 7
Temperatura de admisie (°C) max. 60
Material Fibra de sticla
Elemente 5
Filet de racordare M 18
Greutate cu ambalaj (kg) 5,1

Scope of supply

  • Reglarea forței de strângere fără scule

Video

Domenii de intrebuintare
  • Perfect pentru curățarea ferestrelor, fațadelor și a panourilor solare
Accesorii
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