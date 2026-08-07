Lance telescopică TL 7 F
Lance telescopică TL 7 F cu o rază de până la 7 m, realizată din fibră de sticlă robustă și ușoară. Cu elemente de fixare practice cu eliberare rapidă pentru o scurtare și prelungire ușoară.
Perfectă pentru curățarea ferestrelor, fațadelor și panourilor solare cu perii și apă de osmoză, lance telescopică TL 7 F din fibră de sticlă, cu o lungime de până la 7 m. Elementele de fixare practice cu eliberare rapidă fac posibilă scurtarea și prelungirea confortabilă, forța de strângere poate fi reglată individual și reglată fără efort și fără unelte. O bază rotativă asigură o funcționare foarte simplă și ergonomică — dacă este necesar, o curea de transport poate fi atașată direct la bază.
Caracteristici si beneficii
Utilizare versatilăPentru curățarea ferestrelor, fațadelor și panourilor solare cu apă de osmoză. Pentru curățarea cu înaltă presiune sau curățarea cu joasă presiune cu perii de spălare.
Ergonomie maximăElemente de fixare cu eliberare rapidă pentru slăbirea rapidă și simplă a clemei de fixare a lăncii. Baza rotativă asigură o activitate simplă și ergonomică.
Foarte usor de utilizatReglarea fără unelte a forței de strângere la elementele de fixare cu eliberare rapidă. Cu cârlige de prindere pentru a ghida furtunul de apă în afara razei de acțiune a lăncii. Baza cu cârlige pentru fixarea curelei și a cadrului de transport.
Siguranță maximă
- Dopul detașabil, tactil și vizual, previne dezasamblarea accidentală.
- Element bază-lance fără conductivitate electrică.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Lungimea manerului telescopic (m)
|2 - 7
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 60
|Material
|Fibra de sticla
|Elemente
|5
|Filet de racordare
|M 18
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5,1
Scope of supply
- Reglarea forței de strângere fără scule
Video
Masini compatibile
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S PLUS
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4S
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 20/15 - 4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 C *EU
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/12 C
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX *EU
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M CageEB anniversary edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition
- HD 7/16-4 M
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 P Modul *EU
- HD 8/20 G
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/21-4 M
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20-4 S
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U *KAP
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/14-4 C
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/17 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 801 B
- HDS 801 D
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 Classic *KAP
- HDS 9/20-4 M
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- PRO HD 600
Domenii de intrebuintare
- Perfect pentru curățarea ferestrelor, fațadelor și a panourilor solare