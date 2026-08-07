Телескопическая штанга TL 7 F
Телескопическая штанга TL 7 F с максимальным радиусом действия 7 м из легкого и прочного стекловолокна. С практичными быстродействующими замками для удобного изменения рабочей длины.
Идеальное решение для мойки окон, фасадов и солнечных батарей при помощи щеток и осмотической воды: телескопическая штанга TL 7 F из стекловолокна, выдвигаемая на длину до 7 м. Практичные быстродействующие замки позволяют легко изменять рабочую длину, причем усилие зажима допускает индивидуальную регулировку без применения инструментов. Особенно удобную работу обеспечивает поворотная опорная часть штанги, к которой может быть при необходимости непосредственно прикреплен ремень для переноски.
Особенности и преимущества
Широкие функциональные возможностиДля мойки окон, фасадов и панелей солнечных батарей при помощи осмотической воды. Для мойки высоким давлением или в режиме низкого давления с помощью щетки.
Максимальная эргономичностьБыстродействующие замки для быстрого и легкого изменения рабочей длины штанги. Поворотная опорная часть для удобной работы.
Удобсто в использованииИзменение усилия зажима быстродействующих замков без применения инструментов. С зажимами для закрепления водопроводного шланга с наружной стороны штанги. Опорная часть с крюком для прикрепления ремня и подвески.
Максимум безопасности
- Защита от случайного демонтажа штанги при помощи тактильных и визуальных ограничителей длины выдвигания секций.
- Неэлектропроводный нижний сегмент штанги.
Спецификации
Технические характеристики
|Длина телескопической штанги (м)
|2 - 7
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 60
|Материал
|Стекловолокно
|Элементы
|5
|Соединительная резьба
|M 18
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,1
Scope of supply
- Изменение усилия зажима быстродействующих замков без применения инструментов
- Регулировка усилия зажима без применения инструментов
- Крюк для шланга
- Ограничитель выдвигания
Видео
Совместимая техника
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4 S
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/12 C
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX *EU
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M CageEB anniversary edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition
- HD 7/16-4 M
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M Pu
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/20 G
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/21-4 M
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20-4 S
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U *KAP
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/14-4 C
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/17 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 801 B
- HDS 801 D
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 М Classic
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- PRO HD 600
- ProHD 400
Области применения
- Прекрасно подходит для мойки окон, фасадов и солнечных батарей