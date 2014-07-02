Kit de lavete din microfibre pentru duza de podea Classic și Comfort
2 lavete de curățare a podelei pentru o mai bună îndepărtare și preluare a murdăriei.
2 lavete de curățare a podelei din microfibre pentru o mai bună îndepărtare și preluare a murdăriei. Pentru o curățare ușoară a pardoselilor și rezultate strălucitoare pe diferite pardoseli, cum ar fi gresia, piatra naturală, linoleumul și pardoselile din PVC.
Caracteristici si beneficii
Lavete moi de podea din microfibra fina.
- Solutie optima de indepartare a mizeriei, colectare a mizeriei: microfibrele garanteaza rezultate bune de curatare pe toate suprafetele tari.
Microfibre de înaltă calitate
- Se poate spala in masina de spalat rufe 60 °C
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Alb
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|400 x 110 x 8
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Domenii de intrebuintare
- Podele dure