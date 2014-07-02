Kit de lavete din microfibre pentru duza de podea Classic și Comfort

2 lavete de curățare a podelei pentru o mai bună îndepărtare și preluare a murdăriei.

2 lavete de curățare a podelei din microfibre pentru o mai bună îndepărtare și preluare a murdăriei. Pentru o curățare ușoară a pardoselilor și rezultate strălucitoare pe diferite pardoseli, cum ar fi gresia, piatra naturală, linoleumul și pardoselile din PVC.

Caracteristici si beneficii
Lavete moi de podea din microfibra fina.
  • Solutie optima de indepartare a mizeriei, colectare a mizeriei: microfibrele garanteaza rezultate bune de curatare pe toate suprafetele tari.
Microfibre de înaltă calitate
  • Se poate spala in masina de spalat rufe 60 °C

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Alb
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 400 x 110 x 8

Video

Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Podele dure
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