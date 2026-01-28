Perie universala compatibila cu WB 120 și WB 100
Accesoriul de spalat pentru peria rotativă este ideal pentru curățarea tuturor suprafețelor netede, cum ar fi vopsea, sticlă sau plastic.
Atașamentul universal schimbabil pentru peria rotativă de spălare WB 120 este ideal pentru curățarea tuturor suprafețelor netede, precum lac, sticlă sau plastic. Atașamentul este compatibil și cu peria predecesoare WB 100.
Caracteristici si beneficii
Perie transparenta
- Curatare fina si eficace
Pentru utilizare universală
- Pentru toate suprafețele netede, cum ar fi vopsea, sticlă sau plastic.
Accesorii opționale
- Mai multe varietăți de aplicații pentru peria rotativă de spălare.
Compatibilitate
- Poate fi utilizat cu peria rotativă de spălare WB 120 și peria anterioară WB 100.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|153 x 153 x 48
Video
Domenii de intrebuintare
- Autovehicule
- Sere
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Usi de garaj
- Jaluzele/rulouri
- Garduri
- Pervaz
- Terasele si balcoanele
- Mobilier de grădină/terasă/balcon