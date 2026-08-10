Detergent Wipe Care Extra RM 780, 10l
Detergent de curatare si ingrijire pentru curatarea si intretinerea tuturor podelelor si suprafetelor rezistente la apa, dure sau flexibile. Special destinat pentru sali de gimnastica si de sport, conform raportului de expertiza al standardului DIN V 18032-2:2001-04 referitor la proprietatile anti-alunecare. Produsul RM 780 care produce spuma putina si se usuca fara a lasa urme.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dimensiunea ambalajului (l)
|10
|Unitate ambalare (Bucată)
|1
|Valoare pH
|9
|Greutate (kg)
|10
|Greutate cu ambalaj (kg)
|11
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|230 x 188 x 307
Masini compatibile
- B 110 R Bp+D75
- B 110 R Bp+R75
- B 150 R
- B 150 R + D 75
- B 150 R + D 90
- B 150 R + R 75
- B 150 R + R 90
- B 150 R Adv + D 75
- B 150 R Adv + D 90
- B 150 R Adv + R 75
- B 150 R Adv + R 90
- B 150 R Bc PACK DOSE+SB+240Ah Li+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Li+Ri+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
- B 150 R DOSE(Disc)
- B 150 R DOSE(Perie)
- B 200 R Bp Pack DOSE+285AhAGM+D110+Rins+
- B 200 RBpDOSE+240AhWet+Rins+D90+Squeegee
- B 200 RBpDOSE+240AhWet+Rins+R85+Squeegee
- B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
- B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85
- B 300 R I Diesel
- B 300 RI Bp Pack + SB
- B 300 RI Bp Pack + SD
- B 40 W Bp DOSE
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
- B 80 W Bp Pack 160Ah Li+D80+FC+Dose+Rins
- B 80 W Bp Pack 160Ah Li+R65+FC+Dose+Rins
- B 80 W Bp Pack 160Ah Li+R75+FC+Dose+Rins
- B 85 R Classic Bp Pack + 90 Ah Li + D70
- B 85 R Classic Bp Pack + 90 Ah Li + R65
- B 85 R Classic Bp Pack + D70
- B 90 R Adv Bp
- B 90 R Adv Bp Pack
- B 90 R Adv Dose Bp
- B 90 R Adv Dose Bp Pack
- B 90 R Classic Bp
- B 90 R Classic Bp Pack
- BD 30/4 C Bp Pack
- BD 35/15 C Classic Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Bp
- BD 43/25 C Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 43/35 C Ep
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Bp Classic
- BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC
- BD 50/50 C Bp Pack Classic *EU
- BD 50/55 W Classic Bp *EU
- BD 50/60 C Ep Classic
- BD 50/70 R Bp Pack Classic
- BD 50/70 R Classic
- BD 50/70 R Classic Anniversary Edition
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 65/85 R Classic Bp
- BD 70/75 W Bp Pack Classic *EU
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 80/100 W Bp Classic *EU
- BD 80/100 W Bp Pack Classic *EU
- BR 30/4 C
- BR 30/4 C Adv
- BR 30/4 C Anniversary Edition
- BR 35/12 C Bp Pack *EU
- BR 35/12 C Bp Pack Go!Further
- BR 4.300
- BR 40/10 C
- BR 40/10 C Anniversary Edition
- BR 45/22 C
- BR 45/22 C BP Pack Go!Further
- BR 55/40 RS Bp Pack
- Kentucky mop 400 g
- Kentucky mop with tape
- Mop de bază din microfibră cu fir tăiat, 40 cm
- Mop din bumbac, 40 cm
- Mop din microfibră cu fibre scurte, cu clamă, 40 cm
- Mop din microfibră cu fir scurt, cu prindere Hook-and-Loop, 40 cm
- Mop din microfibră, 40 cm
- Mop din microfibră, fibre scurte, abraziv, 40 cm
- Mop din microfibră, fibră scurtă, 40 cm
Domenii de intrebuintare
- Curățarea podelelor