Detergent Wipe Care Extra RM 780, 10l

Detergent de curatare si ingrijire pentru curatarea si intretinerea tuturor podelelor si suprafetelor rezistente la apa, dure sau flexibile. Special destinat pentru sali de gimnastica si de sport, conform raportului de expertiza al standardului DIN V 18032-2:2001-04 referitor la proprietatile anti-alunecare. Produsul RM 780 care produce spuma putina si se usuca fara a lasa urme.

Specificații tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 10
Unitate ambalare (Bucată) 1
Valoare pH 9
Greutate (kg) 10
Greutate cu ambalaj (kg) 11
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 230 x 188 x 307
Detergent Wipe Care Extra RM 780, 10l
Detergent Wipe Care Extra RM 780, 10l
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Curățarea podelelor
Accesorii
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